Анна Маляева

Груминг — не про бантики и стрижки: эти проблемы питомцев может вскрыть обычная расчёска

Вычёсывание шерсти предотвращает образование колтунов — ветеринар Артём Дёмин
Зоосфера

Забота о питомце — это не только корм, прогулки и внимание со стороны хозяина. Важную роль играет и регулярный уход за внешностью, который напрямую влияет на самочувствие животного.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain
Что такое груминг

Груминг — это комплекс процедур по уходу за домашними животными. В него входят вычёсывание шерсти, стрижка, купание, чистка зубов, глаз и ушей, а также подрезание когтей. Эти действия нужны не только для эстетики: регулярный уход помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти, снижает риск воспалений и позволяет вовремя заметить возможные проблемы.

Виды груминга

Домашний (гигиенический) груминг

Это базовый уход, который владелец проводит самостоятельно: мытьё лап после прогулки, расчёсывание, чистка ушей и зубов. Для этого важно подобрать подходящие инструменты с учётом размера питомца и типа шерсти.

Ветеринар Артём Дёмин рекомендует приучать животных к процедурам с раннего возраста, начиная с мягких перчаток или варежек для вычёсывания. Такой подход воспринимается как ласка и не вызывает дискомфорта, приводит его слова "Добро Медиа".

Профессиональный груминг

Комплексный уход, который выполняют специалисты в салоне или на дому. Он включает модельные стрижки, тримминг, уход за зубами и кожей, а также специальные процедуры для разных пород. Важно помнить, что чрезмерное усердие в чистоте может навредить: слишком частые водные процедуры нарушают защитный слой кожи, о чём подробно говорится в материале про стресс от купания.

Когда нужен профессиональный уход

Груминг в салоне полезен не только перед выставками. Он облегчает жизнь владельцам, снижая количество шерсти дома, и помогает питомцу чувствовать себя комфортнее. Опытный грумер умеет работать с животными спокойно и аккуратно, снижая уровень тревожности.

Возможности современного груминга

Сегодня салоны предлагают широкий спектр услуг:

  • вычёсывание и удаление колтунов;
  • стрижки по стандарту породы или по желанию владельца;
  • тримминг жёсткошерстных пород;
  • мытьё с профессиональной косметикой;
  • уход за когтями, ушами, глазами и зубами;
  • экспресс-линьку и SPA-процедуры.

Домашний и профессиональный груминг

Домашний и профессиональный груминг решают одну задачу — поддержание здоровья и аккуратного внешнего вида питомца, но делают это по-разному.

Домашний уход подходит для регулярных гигиенических процедур. Он позволяет владельцу чаще контролировать состояние шерсти, кожи, ушей и когтей, требует минимальных затрат и обычно воспринимается животным спокойнее, особенно если питомец привык к процедурам с детства. Однако без опыта возрастает риск ошибок: можно повредить кожу, неправильно подстричь когти или вызвать стресс.

Профессиональный груминг проводится реже, но включает более широкий спектр процедур. Мастер учитывает особенности породы, тип шерсти и поведение животного, использует специализированные инструменты и косметику. Такой уход снижает риск травм и помогает справляться с колтунами, сильной линькой или сложной шерстью. При этом он требует финансовых затрат и предварительной записи.

Выбор формата ухода зависит от характера питомца, его породы и возможностей владельца. Чаще всего оптимальным решением становится сочетание регулярного домашнего груминга и периодических визитов к специалисту.

Плюсы и минусы груминга

Плюсы:

  • поддержание шерсти в хорошем состоянии, профилактика колтунов;
  • чистота кожи и снижение риска паразитов;
  • раннее выявление проблем с ушами, глазами и зубами;
  • повышение комфорта животного в период линьки;
  • аккуратный и ухоженный внешний вид.

Минусы:

  • возможный стресс при неправильном подходе;
  • необходимость времени и регулярности;
  • затраты на инструменты или услуги специалиста.

Частые вопросы

Как часто нужно делать груминг?

Частота зависит от породы, типа шерсти и образа жизни питомца.

Можно ли обойтись без салона?

Да, если животное короткошёрстное и спокойно переносит домашний уход.

Опасен ли груминг для кошек?

При правильном подходе — нет, но важно учитывать индивидуальные особенности.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
