Переворот в истории кошек: анализ древних костей разрушил привычную версию их происхождения

Домашние кошки сопровождали людей тысячелетиями, но их происхождение оставалось туманным. Новые исследования древней ДНК серьёзно меняют привычное представление об истории одомашнивания. Их результаты показали: первые "компаньоны" человека были вовсе не теми видами, которые сегодня живут в домах. Об этом сообщает Science.
Археологи долго считали, что история кошек началась в Леванте около 9500 лет назад, когда запасы зерна привлекли грызунов и дикие кошки стали соседствовать с людьми. Однако анализ десятков древних геномов показал другую картину: современные Felis catus происходят из Северной Африки и связаны с африканской дикой кошкой.
"Мы начали исследовать кости, которые приписываются домашним кошкам и датируются 10 000 лет назад, и обнаружили, что они на самом деле имеют тот же геном, что и современная популяция кошек", — сказал профессор Грегер Ларсон из Оксфорда.
Исследование показало, что распространение современных кошек по Европе ускорилось во времена Римской империи. При этом старые находки в Европе до II века до н. э. принадлежали европейской дикой кошке, а не домашней.
В Китае раскопки показали присутствие другого вида — леопардовой кошки, Prionailurus bengalensis. Она жила бок о бок с людьми как минимум 3500 лет и помогала бороться с грызунами. Но полноценного одомашнивания не произошло: хищный характер и любовь к домашней птице привели к конфликтам.
"В конечном итоге симбиотические отношения между человеком и леопардовой кошкой прекратились", — отметил Шу-цзинь Ло из Пекинского университета.
С изменением климата и методов земледелия вид вернулся в природные местообитания. Лишь к VIII веку в Китай пришли настоящие домашние кошки — вероятно, по торговым маршрутам Шёлкового пути. Это подтверждается и тем, что в регионе долго сохранялись следы раннего сосуществования диких кошек.
Учёные отмечают: происхождение кошек тесно связано с миграциями людей и развитием ранних цивилизаций. Египетские изображения подтверждают важную роль животных в быту, но не дают окончательного ответа, где именно процесс одомашнивания завершился.
"Кошки, подобно сфинксам, неохотно раскрывают свои секреты", — написал биолог Джонатан Лосос.
Недостаток археологических образцов из Северной Африки и Юго-Западной Азии оставляет пространство для новых открытий.
Новые исследования показывают, что история кошек — это не линейный путь от одного дикого вида к современным питомцам, а сложная сеть параллельных линий. Разные регионы Евразии в разное время контактировали с разными видами кошек, и лишь малая часть таких взаимодействий привела к устойчивому одомашниванию. Именно миграции людей — торговцев, земледельцев и ремесленников — стали тем механизмом, который перенёс африканскую дикую кошку далеко за пределы её первоначального ареала.
Контраст между Китаем и Ближним Востоком особенно показателен. В то время как на западе формировалась линия современных Felis catus, восточные поселения тысячелетиями сосуществовали с леопардовой кошкой, не ставшей предком нынешних домашних животных. Её хищный темперамент, конфликты с птицеводством и отсутствие устойчивых культурных практик содержания сделали отношения непродолжительными. Это подчёркивает, что одомашнивание невозможно без сопоставления биологических свойств животного и социальных потребностей человека.
Учёные подчеркивают, что дальнейшие открытия во многом зависят от расширения археологического материала. Северная Африка и Юго-Западная Азия остаются регионами с крупными пробелами в находках ДНК, что пока не позволяет реконструировать полную картину. Однако уже сейчас видно, что кошки стали глобальными спутниками человека не сразу: их путь формировался на пересечении торговли, изменения климата и культурных традиций, которые задавали условия для появления тех самых животных, без которых сложно представить современный быт.
