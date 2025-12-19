Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Переворот в истории кошек: анализ древних костей разрушил привычную версию их происхождения

Анализ древней ДНК опроверг версию о левантийском происхождении кошек — Science
Зоосфера

Домашние кошки сопровождали людей тысячелетиями, но их происхождение оставалось туманным. Новые исследования древней ДНК серьёзно меняют привычное представление об истории одомашнивания. Их результаты показали: первые "компаньоны" человека были вовсе не теми видами, которые сегодня живут в домах. Об этом сообщает Science.

Глаза чёрной кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глаза чёрной кошки

Где появились первые домашние кошки

Археологи долго считали, что история кошек началась в Леванте около 9500 лет назад, когда запасы зерна привлекли грызунов и дикие кошки стали соседствовать с людьми. Однако анализ десятков древних геномов показал другую картину: современные Felis catus происходят из Северной Африки и связаны с африканской дикой кошкой.

"Мы начали исследовать кости, которые приписываются домашним кошкам и датируются 10 000 лет назад, и обнаружили, что они на самом деле имеют тот же геном, что и современная популяция кошек", — сказал профессор Грегер Ларсон из Оксфорда.

Исследование показало, что распространение современных кошек по Европе ускорилось во времена Римской империи. При этом старые находки в Европе до II века до н. э. принадлежали европейской дикой кошке, а не домашней.

Почему в Китае долго жили совсем другие кошки

В Китае раскопки показали присутствие другого вида — леопардовой кошки, Prionailurus bengalensis. Она жила бок о бок с людьми как минимум 3500 лет и помогала бороться с грызунами. Но полноценного одомашнивания не произошло: хищный характер и любовь к домашней птице привели к конфликтам.

"В конечном итоге симбиотические отношения между человеком и леопардовой кошкой прекратились", — отметил Шу-цзинь Ло из Пекинского университета.

С изменением климата и методов земледелия вид вернулся в природные местообитания. Лишь к VIII веку в Китай пришли настоящие домашние кошки — вероятно, по торговым маршрутам Шёлкового пути. Это подтверждается и тем, что в регионе долго сохранялись следы раннего сосуществования диких кошек.

Что говорят новые данные о глобальной истории

Учёные отмечают: происхождение кошек тесно связано с миграциями людей и развитием ранних цивилизаций. Египетские изображения подтверждают важную роль животных в быту, но не дают окончательного ответа, где именно процесс одомашнивания завершился.

"Кошки, подобно сфинксам, неохотно раскрывают свои секреты", — написал биолог Джонатан Лосос.

Недостаток археологических образцов из Северной Африки и Юго-Западной Азии оставляет пространство для новых открытий.

Одомашнивание как сложная сеть взаимодействий

Новые исследования показывают, что история кошек — это не линейный путь от одного дикого вида к современным питомцам, а сложная сеть параллельных линий. Разные регионы Евразии в разное время контактировали с разными видами кошек, и лишь малая часть таких взаимодействий привела к устойчивому одомашниванию. Именно миграции людей — торговцев, земледельцев и ремесленников — стали тем механизмом, который перенёс африканскую дикую кошку далеко за пределы её первоначального ареала.

Китайский парадокс: сосуществование без приручения

Контраст между Китаем и Ближним Востоком особенно показателен. В то время как на западе формировалась линия современных Felis catus, восточные поселения тысячелетиями сосуществовали с леопардовой кошкой, не ставшей предком нынешних домашних животных. Её хищный темперамент, конфликты с птицеводством и отсутствие устойчивых культурных практик содержания сделали отношения непродолжительными. Это подчёркивает, что одомашнивание невозможно без сопоставления биологических свойств животного и социальных потребностей человека.

Что ещё скрывает археология древних кошек

Учёные подчеркивают, что дальнейшие открытия во многом зависят от расширения археологического материала. Северная Африка и Юго-Западная Азия остаются регионами с крупными пробелами в находках ДНК, что пока не позволяет реконструировать полную картину. Однако уже сейчас видно, что кошки стали глобальными спутниками человека не сразу: их путь формировался на пересечении торговли, изменения климата и культурных традиций, которые задавали условия для появления тех самых животных, без которых сложно представить современный быт.

Популярные вопросы о происхождении домашних кошек

Откуда произошли современные домашние кошки

Из Северной Африки, от вида Felis lybica 

Жили ли древние кошки с людьми в Китае

Да, но это были леопардовые кошки, не предки современных домашних.

Когда настоящие домашние кошки появились в Китае

Около VIII века, вероятно, через торговые пути.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы днк кошка природа история генетика животные археология
Новости Все >
С 1 января 2026 года в России проиндексируют акцизы на табачную продукцию
Джиган может сыграть Воланда в пародии на роман Булгакова
Переувлажнение почвы вызвало листопад у лимона — Mein Schoener Garten
Утренний транспортный пик с 7:30 до 10:00 ухудшает качество воздуха при проветривании
Висцеральный жир повысил риски диабета и гипертонии — The wom healthy
В Ростовской области зафиксировано снижение цен на бензин
После ошибки одни чинят отношения, другие избегают людей — eLife
Спортсменов поселят в модульные дома на Олимпиаде в Италии — SITA
Прохор Шаляпин и Егор Крид провели совместный стрим
Учёные до сих пор не могут объяснить происхождение линий в спектре Солнца
Сейчас читают
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Уксус и сода удаляют затхлый запах из пластиковых контейнеров — primainspirace
С 1 января 2026 года в России проиндексируют акцизы на табачную продукцию
Джиган может сыграть Воланда в пародии на роман Булгакова
Переувлажнение почвы вызвало листопад у лимона — Mein Schoener Garten
Анализ древней ДНК опроверг версию о левантийском происхождении кошек — Science
Смешивание тонального и увлажняющего крема даёт эффект сияющей кожи
Утренний транспортный пик с 7:30 до 10:00 ухудшает качество воздуха при проветривании
Смородина "Черный жемчуг" плодоносит с июля до сентября
Исторический салат Оливье готовили с куропаткой и раковыми шейками
Висцеральный жир повысил риски диабета и гипертонии — The wom healthy
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.