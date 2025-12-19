Мультяшный герой подогрел опасную моду: китайцы рвутся покупать смертельно ядовитых синих питомцев

В Китае вырос спрос на ядовитых гадюк после мультфильма “Зверополис 2” — CNN

По мере роста мировой популярности "Зверополиса 2" в Китае заметно усилился интерес к экзотическим питомцам. Особое внимание привлек персонаж Гэри Де'Снейк, вдохновивший некоторых зрителей на покупку его опасного "живого аналога". Несколько локальных рынков зафиксировали всплеск спроса на ядовитых змей. Об этом сообщает CNN.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Синяя змея в лягушачьей шапочке

Как мультфильм повлиял на рынок экзотических питомцев

После премьеры второй части франшизы интерес к рептилиям в Китае заметно вырос. Одним из ярких примеров стал 21-летний житель провинции Цзянси Ци Вэйхао, который приобрёл индонезийскую ямкоголовую гадюку за 1 850 юаней. Его привлёк образ нового героя — синей змеи Гэри, озвученного Ке Хюи Куаном. Для Ци, увлечённого рептилиями, покупка стала осуществлением давнего желания.

В китайских медиа подчёркивают, что образ персонажа стимулировал положительное отношение к змеям, которые традиционно ассоциировались с опасностью. Популярность фильма усилила обсуждение стереотипов о владельцах рептилий, которых нередко считают обладателями "странных вкусов".

""Зверополис 2” помогает сформировать более положительный образ рептилий как домашних питомцев — они не странные и не "чудаковатые”; а Гэри среди них самый показательный персонаж", — рассказал Ци CNN.

По сюжету Гэри стремится восстановить репутацию своей семьи, а сама история вписалась в завершение Года Змеи, что придало персонажу дополнительную символичность.

Рост спроса и реакция платформ

Вскоре после выхода фильма поисковые запросы и цены на гадюк на китайских маркетплейсах резко выросли. Некоторые продавцы выставляли ядовитых змей за суммы, превышающие несколько тысяч юаней. По данным госСМИ, большинство таких животных разводится в специализированных хозяйствах, но часть предложений появлялась и у индивидуальных онлайн-продавцов.

Государственные нормы запрещают пересылку опасных животных и токсичных веществ, однако содержание ямкоголовой гадюки само по себе не считается нарушением. Эта особенность законодательства стала причиной обсуждений: молодые покупатели проявляли повышенный интерес, тогда как эксперты предупреждали о рисках.

"Если у вас нет большого опыта и специального защитного оборудования для содержания змей, пожалуйста, не бросайтесь заводить ядовитых змей под влиянием минутного импульса", — предупредил Ци.

Реакция платформ оказалась оперативной: CNN обнаружил объявления о продаже гадюки, однако после запроса большинство предложений исчезло. Представитель JD пояснил, что подобная продукция удаляется при выявлении нарушений.

Бренды, мерч и безопасные альтернативы

Популярность персонажа активизировала рынок тематических товаров. Поклонники, не готовые заводить настоящих змей, активно покупали фигурки, коллекционные боксы и мягкие игрушки. В офлайн-магазинах некоторые модели раскупались за считанные дни.

По данным YiCai, франшиза сотрудничает более чем с 70 китайскими брендами, охватывая сегменты коллекционных фигурок и лимитированных серий. Такой формат стал альтернативой рискованным приобретениям.

Реальные змеи и образ в мультфильме

Образ мультяшного персонажа усиливает симпатию к змее, но реальный питомец требует иного подхода. В отличие от героя фильма, ядовитая гадюка обладает сложным поведением, требует специального оборудования и несёт риски для окружающих. Разница между анимационным образом и действительным питомцем становится особенно заметной при содержании дома.

Плюсы и минусы содержания ядовитых змей

Увлечение экзотическими животными расширяет знания владельцев о природе и биологии. Однако у подобных решений есть особенности, которые следует учитывать.

Плюсы

Возможность изучать поведение редких видов.

Развитие интереса к герпетологии.

Доступ к питомцам, разводимым в специализированных хозяйствах.

Формирование ответственного отношения к редким видам.

Минусы

Высокий риск для владельца и окружающих.

Необходимость профессионального оборудования.

Сложность ухода и содержания.

Ограничения на транспортировку и продажу.

Популярные вопросы

1. Законно ли содержать ядовитых змей в Китае

Да, при соблюдении местных правил, хотя их пересылка запрещена.

2. Почему интерес вырос именно сейчас

На рост повлияла популярность нового персонажа и общий тренд на экзотических питомцев.

3. Насколько опасны такие змеи

Яд может быть смертельным, а нападение — угрозой для владельца и окружающих. Опыт работы с опасных животных требует специальной подготовки.