Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией

Кит не может проглотить человека из-за строения пищевода — IflScience

Попасть внутрь кита — сюжет, который веками вдохновлял мифы, легенды и художественные образы. Но реальные случаи показывают совсем другую картину: огромные морские млекопитающие не охотятся на людей и лишь случайно могут захватить их пастью во время кормления. Интерес к теме оживает вновь благодаря обсуждениям редких инцидентов в разных уголках мира. Об этом сообщает IflScience.

Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горбатый кит прыгает над морем

Что делает ситуацию почти невозможной

Представления о том, что кит способен проглотить человека, чаще всего связаны с устоявшимися мифами. Синие и горбатые киты питаются крилем и мелкой добычей, пропуская через рот тонны воды. Их глотка слишком узкая для человека, а китовый ус служит естественным фильтром. Поэтому физически проглотить взрослого человека они не могут.

Китам-зубатым приписывают более широкий спектр возможностей. Кашалоты, например, охотятся на гигантских кальмаров, и теоретически их глотка способна пропустить крупный объект. Однако они проводят большую часть жизни на значительной глубине, что делает подобные встречи крайне маловероятными.

В научной практике ни одного подтверждённого случая проглатывания человека нет, а легенды о моряках, попавших "в брюхо кита на двое суток", не выдерживают критики из-за отсутствия кислорода и агрессивной желудочной среды.

Редкие реальные инциденты

Несмотря на невозможность проглатывания, случаи, когда люди оказывались во рту кита, всё же фиксировались. Они происходят, когда животное захватывает большое количество рыбы, и человек случайно оказывается на пути.

В 2021 году в Массачусетсе ныряльщик Майкл Пакард на несколько десятков секунд оказался во рту горбатого кита, после чего был сразу выброшен наружу. По словам экспертов, это типичное проявление ошибки животного при охоте.

Ещё один случай произошёл в феврале 2025 года у побережья Чили, когда каякер Адриан Симанкас оказался втянутым в пасть горбатого кита на несколько мгновений. Симанкас отметил, что вокруг были лишь тёмно-синие и белые оттенки — вероятно, отражение внутренних тканей и воды.

Большинство таких эпизодов подтверждают: киты выплёвывают человека мгновенно, едва понимая, что захватили не добычу.

Как природа объясняет поведение китов

Организм этих животных устроен так, что они ориентируются на плотные косяки рыбы и большие массы мелкой добычи. При активном кормлении горбатые киты стремительно захватывают воду, не различая отдельных объектов. Именно поэтому люди, находящиеся в зонах охоты, рискуют оказаться втянутыми в поток.

Учёные подчёркивают, что речь не идёт об агрессии или охотничьем инстинкте. Это исключительно особенность кормления, которая в редких случаях приводит к контакту.

Усатые и зубатые киты — разные механизмы питания

Усатые киты

Питаются фильтрацией.

Имеют узкую глотку.

Физически не могут проглотить человека.

Ориентируются на мелкие объекты и криль.

Зубатые киты

Охотятся активно.

Имеют зубы и более широкую глотку.

Способны заглатывать крупную добычу.

Редко контактируют с людьми из-за глубоководного образа жизни.

Это различие объясняет, почему редкие инциденты происходят только с усатыми китами, хотя именно зубатым приписывают способность проглатывать человека.

Популярные вопросы

Может ли кит физически проглотить человека

Усатые — нет. Кашалот теоретически может, но таких случаев не зафиксировано.

Опасно ли плавать рядом с китами

Да, если человек находится в зоне кормления, где животные захватывают большие массы воды.

Есть ли достоверные случаи, когда человек был во рту кита

Да, но во всех случаях животных выпускали людей почти сразу.