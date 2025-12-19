Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Акулы времён Ивана Грозного выходят из тьмы: глубины скрывали существ, переживших нашу историю

Геном гренландской акулы вдвое больше человеческого
В ледяных глубинах Северной Атлантики учёные поднимают на поверхность существ, которые начали жить задолго до появления современной науки. Эти акулы были свидетелями эпох, о которых мы знаем лишь по учебникам истории. Их возраст и биология ставят под сомнение привычные представления о старении и смерти. Об этом сообщает Дзен-канал "zorkinadventures"

Гренландская акула
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гренландская акула

Акулы, старше человеческой цивилизации

Гренландские акулы обитают на глубинах до 2000 метров в холодных водах Арктики и Северной Атлантики. Они растут крайне медленно, но при этом достигают размеров легкового автомобиля. Некоторые из изученных особей, по оценкам биологов, начали свою жизнь ещё в XVI веке — во времена Ивана Грозного и Леонардо да Винчи.

Морской биолог Джон Стеффенсен из Копенгагенского университета десятилетиями занимается изучением этих животных. Для их поимки используют крючки на прочных цепях с приманкой из сильно пахнущего мяса, которые опускают в абсолютную темноту океанских глубин.

Зачем учёным ловить древних акул

Цель исследований — не сенсация, а понимание механизмов долголетия. Учёных интересует, как гренландским акулам удаётся избегать типичных возрастных проблем, включая дегенерацию тканей и онкологические заболевания.

С помощью пойманных особей исследовательской группе удалось получить образцы ДНК и впервые полностью расшифровать геном гренландской акулы. Это стало важным шагом для биологии старения.

Геном-рекордсмен

Выяснилось, что геном гренландской акулы почти в два раза больше человеческого. Он включает около 22 634 генов и примерно 6,45 миллиарда пар оснований. Особое внимание привлекло большое количество так называемых транспозонов — "прыгающих генов", способных копировать себя и встраиваться в новые участки ДНК.

У человека подобные гены часто связаны с заболеваниями, но у гренландской акулы они, по всей видимости, не наносят вреда. Почему — вопрос, на который науке ещё предстоит ответить.

Ген против рака

Ещё одна особенность — работа гена TP53, известного у человека как ключевой защитник от развития опухолей. У акул этот ген функционирует иначе, и его точный механизм пока остаётся загадкой.

Учёные подчёркивают, что прямое сравнение человека и акулы некорректно, однако такие различия дают ценные подсказки. Исследования будут продолжены в сравнении с другими долгоживущими видами — гренландскими китами и голыми землекопами.

Сравнение гренландских акул и человека

Человек живёт десятки лет, гренландская акула — сотни. У нас быстрый обмен веществ и высокая уязвимость к возрастным болезням, у неё - крайне медленный рост и стабильные биологические процессы. Эти различия делают акул уникальной моделью для изучения старения.

Популярные вопросы о гренландских акулах

Сколько живут гренландские акулы? По оценкам учёных, некоторые особи могут жить более 400 лет.

Почему у них редко бывают болезни? Вероятно, из-за уникальных генетических механизмов, которые пока изучаются.

Можно ли применить эти знания к человеку? Напрямую — нет, но они могут подсказать новые направления исследований.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
