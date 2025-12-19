Китовый помёт стал уликой: странная находка указала на главную угрозу для косаток

Снижение рождаемости косаток связано с нехваткой лосося — исследователь Джайлз

Косатки у побережья Тихоокеанского Северо-Запада давно стали символом дикой природы и научного интереса. Сегодня эта уникальная популяция оказалась под угрозой, а вместе с ней — и исследования, которые могли бы помочь её спасти. Ученые ищут ответы в самых неожиданных местах — от морской акустики до анализа китового помёта. Об этом сообщает Scientific American.

Почему южные косатки оказались в зоне риска

Южные резидентные косатки обитают в Салишском море, в районе островов Сан-Хуан, неподалёку от Сиэтла и Ванкувера. Это редкое место, где люди могут наблюдать этих морских млекопитающих практически с берега, благодаря особенностям рельефа и глубин у побережья. Однако близость цивилизации обернулась для косаток серьёзными проблемами, особенно на фоне активного судоходства и частых взаимодействий с судами.

Эта популяция отличается от других косаток мира. У неё собственный "язык", устоявшиеся семейные связи и строгая специализация в питании. Южные резиденты питаются в основном лососем чавычей и не скрещиваются с соседними группами. Сегодня их осталось всего 74 особи — в несколько раз меньше, чем было в середине XX века.

"У них своя культура, собственные привычки и даже уникальные вокализации", — отмечает исследователь косаток Дебора Джайлз.

Исторические причины сокращения численности

Падение численности началось ещё в прошлом веке. Сначала косаток считали вредителями и конкурентами рыболовства, затем — ценными "экспонатами" для океанариумов. В 1960–1970-х годах десятки животных были отловлены и вывезены из Салишского моря, что подорвало устойчивость популяции.

К 1990-м годам численность удалось частично восстановить, но затем последовал новый спад — примерно на 20 процентов за несколько лет. Это заставило ученых искать системные причины происходящего, учитывая роль косаток как одних из ключевых морских хищников океана.

Три ключевые угрозы для косаток

За годы наблюдений специалисты выделили три основных фактора, которые продолжают влиять на выживание южных резидентных косаток.

Шум и активное движение судов. Салишское море стало одним из самых загруженных морских маршрутов Северной Америки, что мешает косаткам ориентироваться и охотиться.

Салишское море стало одним из самых загруженных морских маршрутов Северной Америки, что мешает косаткам ориентироваться и охотиться. Химическое загрязнение. Токсины накапливаются в организме морских млекопитающих и влияют на их здоровье и репродуктивные функции.

Токсины накапливаются в организме морских млекопитающих и влияют на их здоровье и репродуктивные функции. Дефицит пищи. Численность лосося чавычи резко сократилась из-за плотин на нерестовых реках, чрезмерного вылова и деградации экосистем. Для косаток, зависящих от этой рыбы, это стало критическим фактором.

Наука на грани: под угрозой не только животные

Исследования, направленные на сохранение косаток, тоже сталкиваются с трудностями. Учёные сообщают о нестабильном финансировании и сокращении грантов. Некоторые заявки возвращаются без рассмотрения, а молодые специалисты опасаются, что не смогут продолжать работу.

Этот год стал особенно хаотичным — слишком много неопределённости и меняющихся условий. Дополнительным ударом стала кадровая нестабильность в государственных структурах, отвечающих за охрану океана и морских экосистем. Опытные специалисты уходят, опасаясь за будущее программ и собственную работу.

Южные резидентные косатки и другие популяции

Южные резидентные косатки резко отличаются от транзитных или океанических групп. Они строго зависят от рыбы, тогда как другие косатки могут охотиться на морских млекопитающих. Их ареал ограничен, а социальные связи крайне устойчивы. Это делает их более уязвимыми к изменениям среды по сравнению с более мобильными популяциями.

Популярные вопросы о защите косаток

Почему косатки зависят именно от лосося чавычи?

Этот вид наиболее питателен и исторически составлял основу их рациона.

Можно ли восстановить численность популяции?

Теоретически да, но только при комплексном подходе — от восстановления рек до снижения судоходного шума.

Что важнее: защита косаток или развитие прибрежных городов?

Эти задачи не исключают друг друга и требуют баланса между экономикой и экологией.