Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Китовый помёт стал уликой: странная находка указала на главную угрозу для косаток

Снижение рождаемости косаток связано с нехваткой лосося — исследователь Джайлз
Зоосфера

Косатки у побережья Тихоокеанского Северо-Запада давно стали символом дикой природы и научного интереса. Сегодня эта уникальная популяция оказалась под угрозой, а вместе с ней — и исследования, которые могли бы помочь её спасти. Ученые ищут ответы в самых неожиданных местах — от морской акустики до анализа китового помёта. Об этом сообщает Scientific American.

Косатка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косатка

Почему южные косатки оказались в зоне риска

Южные резидентные косатки обитают в Салишском море, в районе островов Сан-Хуан, неподалёку от Сиэтла и Ванкувера. Это редкое место, где люди могут наблюдать этих морских млекопитающих практически с берега, благодаря особенностям рельефа и глубин у побережья. Однако близость цивилизации обернулась для косаток серьёзными проблемами, особенно на фоне активного судоходства и частых взаимодействий с судами.

Эта популяция отличается от других косаток мира. У неё собственный "язык", устоявшиеся семейные связи и строгая специализация в питании. Южные резиденты питаются в основном лососем чавычей и не скрещиваются с соседними группами. Сегодня их осталось всего 74 особи — в несколько раз меньше, чем было в середине XX века.

"У них своя культура, собственные привычки и даже уникальные вокализации", — отмечает исследователь косаток Дебора Джайлз.

Исторические причины сокращения численности

Падение численности началось ещё в прошлом веке. Сначала косаток считали вредителями и конкурентами рыболовства, затем — ценными "экспонатами" для океанариумов. В 1960–1970-х годах десятки животных были отловлены и вывезены из Салишского моря, что подорвало устойчивость популяции.

К 1990-м годам численность удалось частично восстановить, но затем последовал новый спад — примерно на 20 процентов за несколько лет. Это заставило ученых искать системные причины происходящего, учитывая роль косаток как одних из ключевых морских хищников океана.

Три ключевые угрозы для косаток

За годы наблюдений специалисты выделили три основных фактора, которые продолжают влиять на выживание южных резидентных косаток.

  • Шум и активное движение судов. Салишское море стало одним из самых загруженных морских маршрутов Северной Америки, что мешает косаткам ориентироваться и охотиться.
  • Химическое загрязнение. Токсины накапливаются в организме морских млекопитающих и влияют на их здоровье и репродуктивные функции.
  • Дефицит пищи. Численность лосося чавычи резко сократилась из-за плотин на нерестовых реках, чрезмерного вылова и деградации экосистем. Для косаток, зависящих от этой рыбы, это стало критическим фактором.

Наука на грани: под угрозой не только животные

Исследования, направленные на сохранение косаток, тоже сталкиваются с трудностями. Учёные сообщают о нестабильном финансировании и сокращении грантов. Некоторые заявки возвращаются без рассмотрения, а молодые специалисты опасаются, что не смогут продолжать работу.

Этот год стал особенно хаотичным — слишком много неопределённости и меняющихся условий. Дополнительным ударом стала кадровая нестабильность в государственных структурах, отвечающих за охрану океана и морских экосистем. Опытные специалисты уходят, опасаясь за будущее программ и собственную работу.

Южные резидентные косатки и другие популяции

Южные резидентные косатки резко отличаются от транзитных или океанических групп. Они строго зависят от рыбы, тогда как другие косатки могут охотиться на морских млекопитающих. Их ареал ограничен, а социальные связи крайне устойчивы. Это делает их более уязвимыми к изменениям среды по сравнению с более мобильными популяциями.

Популярные вопросы о защите косаток

Почему косатки зависят именно от лосося чавычи?

Этот вид наиболее питателен и исторически составлял основу их рациона.

Можно ли восстановить численность популяции?

Теоретически да, но только при комплексном подходе — от восстановления рек до снижения судоходного шума.

Что важнее: защита косаток или развитие прибрежных городов?

Эти задачи не исключают друг друга и требуют баланса между экономикой и экологией.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы море природа животные
Новости Все >
Искривление перегородки ухудшает носовое дыхание — оториноларинголог Кириченко
Регистрация IMEI повысит цифровую безопасность граждан — депутат Свинцов
Поиск двойника Земли начали с телескопа на Канарах – астрофизик Келоз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Сейчас читают
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство, цветоводство
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Снижение рождаемости косаток связано с нехваткой лосося — исследователь Джайлз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Священный бамбук укореняется лучше при зимней посадке — ouest-france
Рыба в рулете Мимоза должна быть раздавлена вилкой
ОКТО заявила о модернизации золотодобывающих активов — Алексей Толоконников
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.