Милее капибары, но на грани исчезновения: редкий бегемот, который не вписывается в законы Африки

Карликовый бегемот оказался в 10 раз меньше обычного — The Guardian

Иногда интернету достаточно одного героя, чтобы влюбиться без оглядки. В 2024 году таким символом неожиданной нежности стал детёныш карликового бегемота по имени Му Денг. Его видео разлетелись по соцсетям, а повадки больше напоминали плюшевую игрушку, чем дикое животное. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Dwerg nijlpaard baby Flory by Sander van der Wel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Карликовый бегемот

Почему карликовый бегемот стал интернет-звездой

После эпохи всеобщей любви к капибарам внимание пользователей переключилось на нового фаворита. Му Денг, обитающая в тайском зоопарке, покорила публику своей активностью и безобидным нравом. Она могла игриво покусывать смотрителей беззубым ртом и мгновенно превращалась в объект восторга посетителей.

Популярность оказалась настолько высокой, что администрация была вынуждена ограничить время наблюдения за бегемотихой. Поток желающих увидеть "живое воплощение милоты" оказался слишком большим даже для подготовленного зоопарка.

Кто такие карликовые бегемоты

Карликовый бегемот, также известный как нигбве или водяная корова, — ближайший, но значительно уменьшенный родственник обычного гиппопотама. Разница в размерах впечатляет. Если стандартный бегемот весит от полутора до двух тонн, то взрослый карликовый — около 180-200 килограммов.

При этом внешность у них совершенно особенная. Даже во взрослом возрасте мордочка остаётся округлой и "детской": крупные глаза, мягкие линии, отсутствие выраженных выступов. Именно это делает их такими обаятельными для человека.

Характер и поведение

По темпераменту карликовые бегемоты разительно отличаются от своих массивных собратьев. Они осторожны, пугливы и предпочитают избегать конфликтов. В дикой природе они не нападают первыми и стараются скрыться при любой угрозе.

За всё время наблюдений не зафиксировано ни одного смертельного нападения карликового бегемота на человека.

Для сравнения: обычные бегемоты ежегодно становятся причиной гибели сотен людей. При этом у мини-бегемотов есть внушительные клыки, но они служат скорее средством защиты, чем агрессии.

Где и как они живут в природе

Естественная среда обитания карликовых бегемотов — леса и болотистые районы Западной Африки. В отличие от своих родственников, они не зависят от водной растительности. Основу их рациона составляют побеги, листья и сочные растения, которые они находят, бродя по лесу.

Живут такие животные поодиночке или небольшими семейными группами. Водоёмы им нужны в первую очередь для отдыха и охлаждения после долгих прогулок по джунглям.

Почему о них так мало известно

Карликовые бегемоты — настоящие мастера маскировки. Они прекрасно прячутся в густой растительности, поэтому большая часть знаний о виде получена благодаря наблюдениям в зоопарках. В естественной среде встретить их крайне сложно.

Именно эта скрытность долгое время помогала им выживать, но сегодня она уже не спасает от основных угроз.

Опасности и численность вида

Несмотря на милый облик, жизнь у нигбве далека от сказки. На детёнышей охотятся относительно небольшие хищники — золотые кошки и циветты. Взрослым угрожают леопарды, крокодилы и крупные змеи.

Серьёзную опасность представляет и человек. Взрослых животных добывают ради мяса, а детёнышей пытаются незаконно продавать как экзотических питомцев.

По оценкам учёных, в дикой природе осталось около 2500 особей. Даже в лучшие времена популяция этого вида никогда не была многочисленной — слишком узкая экологическая ниша и высокий уровень угроз.

Плюсы и минусы жизни карликовых бегемотов

Этот вид обладает рядом уникальных особенностей.

Плюсы:

миролюбивый характер и отсутствие агрессии к человеку;

способность адаптироваться к лесной среде;

высокая скрытность, помогающая избегать хищников.

Минусы:

низкая численность и медленное размножение;

уязвимость детёнышей;

сильная зависимость от сохранности среды обитания.

Популярные вопросы о карликовых бегемотах

Опасны ли они для человека?

Нет, при нормальных условиях они избегают контактов и не проявляют агрессии.

Можно ли увидеть их в зоопарке?

Да, карликовые бегемоты есть в ряде зоопарков, включая Московский.

Почему их так мало в природе?

Из-за узкой среды обитания, хищников и воздействия человека.