Хоровод, который пожирает своих участников: зачем существа входят в спираль, ведущую лишь к гибели

Муравьиная карусель возникает из-за замкнутого феромонного следа — A-Z-animals

Среди самых загадочных явлений в мире насекомых есть феномен, который поражает даже опытных биологов: муравьи, известные своей точностью и организованностью, вдруг превращаются в бесконечную круговую колонну, движущуюся до полного истощения. Такое поведение выглядит пугающе — словно идеально работающий механизм дал сбой. Это явление исследуют более ста лет, сообщает A-Z-animals.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Муравьиный круг

Как возникает карусель смерти

Муравьиный круг смерти представляет собой ситуацию, когда несколько насекомых неожиданно начинают двигаться по замкнутой траектории, постепенно втягивая в неё другие группы. Чаще всего подобные спирали формируются у муравьёв-кочевников, обитающих в Центральной и Южной Америке, хотя мельчайшие круги наблюдают и у других видов.

Причина кроется в их основном инструменте навигации — феромонах. Муравьи оставляют пахучие следы, ориентируясь по ним при поиске пищи и возвращении в гнездо. Но если рабочий муравей теряет ориентацию и по ошибке попадает на след, который сам же оставил ранее, он начинает ходить по кругу. Другие насекомые присоединяются и усиливают запах. Так формируется самоподдерживающаяся ловушка, из которой почти невозможно выбраться.

Со временем круг расширяется, превращаясь в плотную подвижную ленту, на первый взгляд лишённую смысла. Однако муравьи продолжают идти, следуя врождённым инстинктам, которые в нормальных условиях прекрасно работают, а здесь приводят к катастрофе.

К чему приводит этот сбой

Муравьи погибают от усталости, обезвоживания или нехватки энергии. Продолжительность карусели зависит от температуры, влажности и силы колонии. В начале XX века исследователь Уильям Мортон Уилер наблюдал такой круг почти двое суток. Исторические описания фиксируют и более впечатляющие случаи: так, в 1921 году Уильям Биб отмечал спираль диаметром около 360 метров, которая существовала два дня и включала тысячи насекомых.

Размер круга зависит от количества участников и структуры местности: на ровных площадках и пересечениях троп спирали получаются шире и стабильнее.

Как прекращается круг и можно ли его прервать

В природе разорвать такую спираль сложно. Муравьи полагаются на запах, поэтому вмешательство извне для них почти незаметно. Иногда круг прекращается сам — если случайная группа рабочих отходит в сторону и уводит остальных. В теории человек может вмешаться, например, разрушить участок тропы или перенести несколько рабочих особей, но в дикой среде подобные ситуации редки.

Муравьи-кочевники особенно подвержены кругам из-за того, что движутся плотными колоннами и имеют высокую зависимость от пахучих следов. У видов, чьи рабочие перемещаются более разрозненно, вероятность образования спирали значительно ниже.

Как этот феномен изучают учёные

Исследования поведения спиралей начались ещё в XIX веке. Сначала феномен отметили у гусениц походного шелкопряда, а затем — у муравьёв. Существенный вклад в объяснение явления внёс в 1944 году энтомолог Теодор Шнейрла, который связал круги со сбоями феромонной ориентации.

Современная наука допускает, что причина полностью связана с химической навигацией, но некоторые исследователи продолжают обсуждать дополнительные факторы — условия среды, визуальные подсказки, редкие формы группового поведения. В других работах внимание уделяется тому, как насекомые различают длительность сигналов и реагируют на них — например, это отражено в исследованиях восприятия времени у шмелей. Несмотря на десятилетия наблюдений, до конца механизм спирали остаётся загадкой: явление показывает, как точная система, работавшая миллионы лет, может нарушиться при малейшем отклонении.

Сравнение муравьиных кругов со схожими группировочными поведениями

Подобные спиральные движения встречаются и у других животных — от стайных рыб до мигрирующих насекомых. Однако у муравьёв круг становится смертельным, потому что их навигация привязана к химическим сигналам. В отличие от стай рыб, способных менять направление по зрительным ориентирам, муравьи продолжают следовать запаху, не распознавая тупик.

Популярные вопросы

Почему муравьи не могут остановиться

Они продолжают следовать феромонам, воспринимая круг как корректный путь.

Происходит ли это часто

Редко. Круги смерти — побочный эффект необычного стечения обстоятельств.

Можно ли муравьёв вывести из круга

Теоретически — да, но в природе это почти не встречается.