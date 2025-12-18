Хоровод, который пожирает своих участников: зачем существа входят в спираль, ведущую лишь к гибели

Среди самых загадочных явлений в мире насекомых есть феномен, который поражает даже опытных биологов: муравьи, известные своей точностью и организованностью, вдруг превращаются в бесконечную круговую колонну, движущуюся до полного истощения. Такое поведение выглядит пугающе — словно идеально работающий механизм дал сбой. Это явление исследуют более ста лет, сообщает A-Z-animals.
Муравьиный круг смерти представляет собой ситуацию, когда несколько насекомых неожиданно начинают двигаться по замкнутой траектории, постепенно втягивая в неё другие группы. Чаще всего подобные спирали формируются у муравьёв-кочевников, обитающих в Центральной и Южной Америке, хотя мельчайшие круги наблюдают и у других видов.
Причина кроется в их основном инструменте навигации — феромонах. Муравьи оставляют пахучие следы, ориентируясь по ним при поиске пищи и возвращении в гнездо. Но если рабочий муравей теряет ориентацию и по ошибке попадает на след, который сам же оставил ранее, он начинает ходить по кругу. Другие насекомые присоединяются и усиливают запах. Так формируется самоподдерживающаяся ловушка, из которой почти невозможно выбраться.
Со временем круг расширяется, превращаясь в плотную подвижную ленту, на первый взгляд лишённую смысла. Однако муравьи продолжают идти, следуя врождённым инстинктам, которые в нормальных условиях прекрасно работают, а здесь приводят к катастрофе.
Муравьи погибают от усталости, обезвоживания или нехватки энергии. Продолжительность карусели зависит от температуры, влажности и силы колонии. В начале XX века исследователь Уильям Мортон Уилер наблюдал такой круг почти двое суток. Исторические описания фиксируют и более впечатляющие случаи: так, в 1921 году Уильям Биб отмечал спираль диаметром около 360 метров, которая существовала два дня и включала тысячи насекомых.
Размер круга зависит от количества участников и структуры местности: на ровных площадках и пересечениях троп спирали получаются шире и стабильнее.
В природе разорвать такую спираль сложно. Муравьи полагаются на запах, поэтому вмешательство извне для них почти незаметно. Иногда круг прекращается сам — если случайная группа рабочих отходит в сторону и уводит остальных. В теории человек может вмешаться, например, разрушить участок тропы или перенести несколько рабочих особей, но в дикой среде подобные ситуации редки.
Муравьи-кочевники особенно подвержены кругам из-за того, что движутся плотными колоннами и имеют высокую зависимость от пахучих следов. У видов, чьи рабочие перемещаются более разрозненно, вероятность образования спирали значительно ниже.
Исследования поведения спиралей начались ещё в XIX веке. Сначала феномен отметили у гусениц походного шелкопряда, а затем — у муравьёв. Существенный вклад в объяснение явления внёс в 1944 году энтомолог Теодор Шнейрла, который связал круги со сбоями феромонной ориентации.
Современная наука допускает, что причина полностью связана с химической навигацией, но некоторые исследователи продолжают обсуждать дополнительные факторы — условия среды, визуальные подсказки, редкие формы группового поведения. В других работах внимание уделяется тому, как насекомые различают длительность сигналов и реагируют на них — например, это отражено в исследованиях восприятия времени у шмелей. Несмотря на десятилетия наблюдений, до конца механизм спирали остаётся загадкой: явление показывает, как точная система, работавшая миллионы лет, может нарушиться при малейшем отклонении.
Подобные спиральные движения встречаются и у других животных — от стайных рыб до мигрирующих насекомых. Однако у муравьёв круг становится смертельным, потому что их навигация привязана к химическим сигналам. В отличие от стай рыб, способных менять направление по зрительным ориентирам, муравьи продолжают следовать запаху, не распознавая тупик.
Они продолжают следовать феромонам, воспринимая круг как корректный путь.
Редко. Круги смерти — побочный эффект необычного стечения обстоятельств.
Теоретически — да, но в природе это почти не встречается.
Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.