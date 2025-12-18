Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы

Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Зоосфера

История Лолонга стала одним из самых поразительных примеров современной мегафауны: гигант длиной более шести метров смог изменить представления учёных о предельных размерах крокодилов. Его поимка превратилась в международную новость, а масштабы животного вызвали широкий научный интерес. Случай доказал, что и сегодня природа может удивлять, сообщает CPG.

Гигантский гребнистый крокодил
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский гребнистый крокодил

Как Лолонг стал мировым рекордсменом

Лолонг принадлежал к морским крокодилам — самым крупным современным пресмыкающимся. Длина зафиксированного экземпляра составляла 6,17 метра, вес — свыше тонны, что превышает массу крупных наземных животных и сопоставимо с длиной легкового автомобиля. Эти параметры были официально измерены и задокументированы специалистами, а затем внесены в Книгу рекордов Гиннесса как рекордные.

Сам крокодил был обнаружен на Филиппинах, где его появление вызывало тревогу у местных жителей. Сообщения о гигантском хищнике привели к началу масштабной операции: для его поимки потребовались десятки участников, специальные устройства и несколько дней работы. Уже на этом этапе стало ясно, что перед специалистами — животное необычных размеров.

Почему этот случай уникален

Отлов Лолонга привлёк внимание не только из-за его длины. Важность заключалась в полном документировании каждого этапа: измерений, оценки состояния, перемещения. Крупные крокодилы ранее встречались, но редко удавалось получить точные данные, подтверждающие их масштаб. В случае Лолонга был собран комплекс сведений, позволивший учёным изучить биологические пределы роста морских крокодилов.

Этот вид рептилий способен расти всю жизнь при достаточном количестве пищи и отсутствии угроз. Лолонг стал ярким примером того, как десятилетия благоприятных условий формируют необычные размеры. По оценкам экспертов, его возраст превышал пять десятилетий — показатель, который редко наблюдается в дикой среде, особенно рядом с человеческими поселениями.

Поимка и дальнейшая история

После захвата крокодила перевезли в экологический парк на Филиппинах, где он находился под наблюдением исследователей. Его размещение в контролируемых условиях позволило изучить особенности обмена веществ, темпы роста и анатомию столь крупных особей. Животное стало объектом внимания как национальных, так и международных исследовательских центров.

Пребывание Лолонга привело к росту интереса к теме взаимодействия человека и крупных хищников: специалисты обсуждали вопросы безопасности, охраны природы и важность сохранения биоразнообразия в густонаселённых районах — тем более что самые мощные морские хищники нередко ведут себя непредсказуемо вблизи человека.

Смерть рекордсмена и его значение

Через два года после поимки Лолонг погиб от осложнений, связанных со здоровьем. Масштаб тела и стрессовые факторы повлияли на состояние его органов, что привело к пневмонии и сердечной недостаточности. Несмотря на это, его феноменальные размеры остаются непревзойдёнными: ни один из ныне живущих официально измеренных крокодилов не превысил этот рекорд.

История Лолонга стала иллюстрацией того, как редкие представители мегафауны могут формироваться в современных условиях, а также показала пределы биологических возможностей вида.

Сравнение с другими крупными рептилиями

Морские крокодилы считаются крупнейшими современными рептилиями. В отличие от других представителей крокодилов или аллигаторов, они способны обитать как в пресной, так и в солоноватой воде, что расширяет их ареал. Большинство крупных экземпляров редко достигают значительных размеров из-за охоты, конкуренции и ограничений среды. Лолонг стал исключением, продемонстрировав, на какие показатели способен вид при длительной жизни в благоприятных условиях — подобно тому, как древние гигантские змеи демонстрируют уникальные эволюционные пределы роста.

Популярные вопросы о Лолонге

Где был пойман крупнейший крокодил

В провинции Агусан-дель-Сур на Филиппинах.

Каковы его официальные размеры

Длина — 6,17 метра, вес — более 1 тонны.

Почему он достиг таких масштабов

Из-за длительной жизни, достаточного количества добычи и отсутствия серьёзных угроз.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные экология филиппины
Новости Все >
Воробьёв написал песню про Гарифуллину после первой встречи
Tokyo Disney на входе дешевле, чем парки в США — The Post
Спортсмены заменяют подсолнечное масло на гхи в горячих блюдах — диетологи
Nissan Qashqai вернулся в Россию по параллельному импорту от 3,9 млн рублей
Калий и кальций из древесной золы повышают урожайность овощей — данные Actualno
Механическое напряжение запускает рост мышц — учёные
Toyota отзывает 127 тыс. Tundra и Lexus LX и GX из-за риска отказа двигателя
Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Бортпитание "ярче", чем домашняя еда — Metro
Сейчас читают
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Садоводство, цветоводство
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Гороскоп 18 декабря: время корректировать планы
Смесь воды, уксуса и масла убирает жир с дверей — iefimerida
Тулси ценят за противовирусные и антимикробные свойства — ouest-france
Changan Uni-S стал лидером сравнительного теста кроссоверов
Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Воробьёв написал песню про Гарифуллину после первой встречи
Tokyo Disney на входе дешевле, чем парки в США — The Post
Шоколадный пирог пропитывают тёплым сиропом после выпечки
Спортсмены заменяют подсолнечное масло на гхи в горячих блюдах — диетологи
Классическую скатерть заменяют короткие текстильные основы — Reteriserve Nevs
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.