Мария Круглова

Рыба длиной в три метра, которая не может жить под водой: тайна гиганта, нарушающего правила природы

Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Зоосфера

ЛИД-АБЗАЦ: В мире пресноводных гигантов немного видов, которые способны удивлять не только размерами, но и физиологией. Арапайма — редкий пример рыбы, для которой обычная вода может стать смертельной ловушкой. Её способность дышать воздухом — преимущество, скрывающее неожиданный риск, сообщает канал "Планетяне".

Крупная пресноводная рыба
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Крупная пресноводная рыба

Кто такая арапаима и чем она уникальна

Арапайма, известная также под названием пираруку, обитает в бассейне Амазонки и считается одной из самых крупных пресноводных костных рыб. Длина отдельных экземпляров превышает три метра, а масса может достигать двух центнеров. Несмотря на внушительные размеры, вид испытывает давление из-за интенсивного вылова: крупные особи становятся редкостью, что постепенно приводит к мельчанию популяции.

Эта рыба питается всем, что способна проглотить: мелкой рыбой, ракообразными, земноводными, упавшими в воду птицами, семенами и плодами. Неприхотливость в рационе помогает ей выживать в разнообразных условиях, характерных для тропических водоёмов. Арапайма легко удерживает лидерство среди хищников в старицах — участках бывших русел рек, где в сухой сезон уровень воды резко падает.

Почему арапайма может утонуть

Главная особенность вида — способность дышать атмосферным воздухом. В условиях оскудения кислорода в пересыхающих водоёмах большинство рыб погружается в состояние оцепенения, но арапайма делает регулярные вдохи с поверхности. Этому способствует увеличенный плавательный пузырь, выполняющий роль простейшего лёгкого, и орган, позволяющий усваивать заглатываемый воздух.

Однако зависимость от атмосферного дыхания имеет обратную сторону: если рыба не сможет всплыть в течение 15-20 минут, она погибнет от удушья. В аквариумах это учитывают особенно строго: глубокие ёмкости или отсутствие доступа к поверхности превращают воздухозависимую рыбу в уязвимую. Потребность дышать воздухом для арапаимы обязательна, и именно это превращает её преимущество в потенциальный риск.

Подобные механизмы встречаются у разных несвязанных видов рыб, обитающих в условиях пересыхающих водоёмов. Это пример конвергентной эволюции, когда различные виды приходят к одинаковым адаптациям при сходных условиях среды.

Как гигант приспосабливается к экстремальной среде

Приспособленность арапаимы к кислородному дефициту позволяет ей активно охотиться, пока другие рыбы ослабевают. В пересыхающих лагунах она получает абсолютное преимущество: способность дышать воздухом превращает малоподвижных обитателей в лёгкую добычу. Такая стратегия делает вид успешным даже в условиях сильных сезонных колебаний уровня воды.

Эта гибкость объясняет, почему арапайма стала популярной в океанариумах: необычная анатомия и впечатляющий размер делают её эффектным объектом наблюдения. Но содержание вида требует опыта — не все знают, что рыба может погибнуть, если не сможет вовремя всплыть.

Сравнение арапаймы с другими крупными пресноводными рыбами

Хотя арапайма впечатляет длиной и массой, европейские сомы и белуга зачастую превосходят её размерами. Но отличие арапаймы в том, что она сохраняет способность к воздушному дыханию, что делает её ближе к древним формам рыб, перешедших к жизни на суше. В отличие от большинства гигантов пресной воды, она приспособлена не к глубоким стабильным водоёмам, а к сезонно меняющимся амазонским биотопам — подобно тому, как другие редкие пресноводные виды демонстрируют уникальные стратегии выживания в нестабильных экосистемах.

Популярные вопросы

Правда ли, что арапайма может задохнуться в воде

Да, если ей перекрыть доступ к поверхности и лишить возможности дышать воздухом.

Насколько крупной может вырасти эта рыба

Достоверно зафиксированные экземпляры достигали более трёх метров и массы свыше 200 кг.

Почему вид мельчает в природе

Интенсивный вылов мешает рыбе достигать больших размеров и уменьшает число крупных производителей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы рыба природа животные экология
