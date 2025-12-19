Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Суставы ноют — собака терпит: эту ошибку совершают почти все хозяева, даже из лучших побуждений

Теплая одежда нужна собакам на прогулке с больными суставами — кинолог Голубев
Зоосфера

Боль в суставах у собак чаще всего даёт о себе знать с возрастом и особенно усиливается в холодное время года. Питомцы становятся менее подвижными, дольше встают после отдыха и чувствительно реагируют на перемены погоды. В такие периоды владельцам важно пересмотреть условия ухода и повседневный режим животного. Об этом сообщает РИАМО.

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain
Девушка с собакой

Почему суставы собак реагируют на холод

С возрастом у многих питомцев снижается эластичность хрящевой ткани, а нагрузка на опорно-двигательный аппарат переносится тяжелее. Особенно это заметно у крупных пород и тех животных, которые уже перешли в категорию пожилых — определить этот момент помогает понимание того, когда собака считается пожилой. Холод, сырость и сквозняки усиливают дискомфорт и могут провоцировать болезненные ощущения даже при умеренной активности.

Тепло как основа заботы о суставах

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчёркивает, что комфортная температура напрямую влияет на состояние суставов.

"Тепло — лучший друг суставов. Защитите питомца от холода и сквозняков. Дома ему необходимо комфортное место для отдыха, а на прогулке — тёплая одежда. При выраженной боли, если ветеринарный врач разрешает, можно использовать тёплый компресс", — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Лежанка должна располагаться вдали от холодного пола и окон, а материал — сохранять тепло и поддерживать тело во время сна.

Дополнительная поддержка в домашних условиях

Облегчить состояние собаки помогают ортопедические матрасы и лежанки, которые равномерно распределяют вес и уменьшают давление на суставы. Полезным дополнением становятся лёгкие массажи: их можно выполнять самостоятельно, уделяя процедуре около 10 минут. Массаж улучшает кровообращение и снижает ощущение скованности.

Уход и режим при суставных болях

Важно соблюдать баланс между активностью и отдыхом. Полный покой может усугубить состояние, поэтому короткие, регулярные прогулки остаются необходимыми. Зимой стоит особенно внимательно относиться к экипировке и маршрутам — правила зимнего ухода за собакой помогают снизить риск переохлаждения и дополнительной нагрузки на суставы.

Плюсы и минусы домашней поддержки суставов

Грамотно организованный уход в домашних условиях способен заметно облегчить состояние собаки с суставными болями, но у такого подхода есть не только сильные стороны, но и ограничения.

Плюсы:

  • снижение болевых ощущений за счёт тепла и правильного распределения нагрузки;
  • улучшение подвижности суставов при регулярных мягких прогулках и массаже;
  • более качественный сон благодаря ортопедической лежанке и тёплому месту отдыха;
  • уменьшение стресса у питомца, так как процедуры проводятся в привычной обстановке;
  • возможность ежедневно наблюдать за состоянием собаки и быстро реагировать на изменения.

Минусы:

  • необходимость постоянного внимания и времени со стороны владельца;
  • риск навредить питомцу при неправильном массаже или использовании тепла без консультации врача;
  • дополнительные расходы на лежанки, одежду, компрессы и уходовые аксессуары;
  • ограниченность домашних мер — без ветеринарного контроля они не заменяют лечение;
  • сложность соблюдения режима, если у владельца нет возможности регулярно заниматься питомцем.

Как помочь собаке при боли в суставах

  1. Организуйте тёплое место для отдыха без сквозняков.
  2. Используйте одежду для прогулок в холодную погоду.
  3. Подберите ортопедическую лежанку или матрас.
  4. Делайте лёгкий массаж, если собака реагирует спокойно.
  5. Любые процедуры согласовывайте с ветеринаром.

Популярные вопросы о боли в суставах у собак

Как понять, что у собаки болят суставы?

Питомец может избегать прыжков, медленно вставать, меньше двигаться и реагировать на смену погоды.

Можно ли греть суставы собаке?

Тёплые компрессы допустимы только с разрешения ветеринара и при отсутствии противопоказаний.

Нужна ли пожилой собаке специальная лежанка?

Ортопедическая лежанка снижает нагрузку на суставы и делает отдых более комфортным.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы собака питомец животные здоровье
Новости Все >
Киев скрывает потери иностранных наемников на фронте — военный эксперт Михайлов
Внук Васильевой пережил сильный стресс из-за мошенников
Риск тромбоза возрастает при перелётах дольше четырёх часов — врач Мясников
В системах городского отопления Швеции применяют биомассу и отходы — PoznatSvet
В российских регионах наблюдается рост предложений работы в удалённом формате
Архангельская область демонстрирует успехи в рыбной отрасли
В Казахстане протестировали новый вид спутниковой связи на LTE-смартфонах
Лазарев считает, что Кудрявцевой не стоит менять причёску
Очистка унитаза от известкового налёта требует обработки бачка и ободка — Chip
Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС
Сейчас читают
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Красота и стиль
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Последние материалы
Киев скрывает потери иностранных наемников на фронте — военный эксперт Михайлов
Отказ от банковских СМС лишает операторов до 25 млрд рублей в год — Муртазин
Внук Васильевой пережил сильный стресс из-за мошенников
Теплая одежда нужна собакам на прогулке с больными суставами — кинолог Голубев
Риск тромбоза возрастает при перелётах дольше четырёх часов — врач Мясников
ЕС провалил план по краже российских активов. Что дальше
В системах городского отопления Швеции применяют биомассу и отходы — PoznatSvet
Жим лежа задействует грудь плечи и трицепс — Boa Forma
Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд
Таксистам разрешили ездить на иномарках по квоте 25%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.