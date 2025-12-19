Суставы ноют — собака терпит: эту ошибку совершают почти все хозяева, даже из лучших побуждений

Боль в суставах у собак чаще всего даёт о себе знать с возрастом и особенно усиливается в холодное время года. Питомцы становятся менее подвижными, дольше встают после отдыха и чувствительно реагируют на перемены погоды. В такие периоды владельцам важно пересмотреть условия ухода и повседневный режим животного. Об этом сообщает РИАМО.
С возрастом у многих питомцев снижается эластичность хрящевой ткани, а нагрузка на опорно-двигательный аппарат переносится тяжелее. Особенно это заметно у крупных пород и тех животных, которые уже перешли в категорию пожилых — определить этот момент помогает понимание того, когда собака считается пожилой. Холод, сырость и сквозняки усиливают дискомфорт и могут провоцировать болезненные ощущения даже при умеренной активности.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчёркивает, что комфортная температура напрямую влияет на состояние суставов.
"Тепло — лучший друг суставов. Защитите питомца от холода и сквозняков. Дома ему необходимо комфортное место для отдыха, а на прогулке — тёплая одежда. При выраженной боли, если ветеринарный врач разрешает, можно использовать тёплый компресс", — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Лежанка должна располагаться вдали от холодного пола и окон, а материал — сохранять тепло и поддерживать тело во время сна.
Облегчить состояние собаки помогают ортопедические матрасы и лежанки, которые равномерно распределяют вес и уменьшают давление на суставы. Полезным дополнением становятся лёгкие массажи: их можно выполнять самостоятельно, уделяя процедуре около 10 минут. Массаж улучшает кровообращение и снижает ощущение скованности.
Важно соблюдать баланс между активностью и отдыхом. Полный покой может усугубить состояние, поэтому короткие, регулярные прогулки остаются необходимыми. Зимой стоит особенно внимательно относиться к экипировке и маршрутам — правила зимнего ухода за собакой помогают снизить риск переохлаждения и дополнительной нагрузки на суставы.
Грамотно организованный уход в домашних условиях способен заметно облегчить состояние собаки с суставными болями, но у такого подхода есть не только сильные стороны, но и ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Питомец может избегать прыжков, медленно вставать, меньше двигаться и реагировать на смену погоды.
Тёплые компрессы допустимы только с разрешения ветеринара и при отсутствии противопоказаний.
Ортопедическая лежанка снижает нагрузку на суставы и делает отдых более комфортным.
