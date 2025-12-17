Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Рощин

Дельфины делают это первыми, а косатки завершают охоту — редкая схема координации действий под водой

Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports
Зоосфера » Интересное » Феномены и тайны

В водах Британской Колумбии биологи зафиксировали редкий пример межвидового взаимодействия. Рыбоядные косатки и тихоокеанские белобокие дельфины, которые теоретически должны конкурировать за ресурсы, объединяются для поиска добычи. Новое исследование объясняет механику этого процесса: хищники распределяют роли, используя анатомические и сенсорные преимущества друг друга.

Исследование: дельфины и киты часто вступают в дружеские игровые контакты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Исследование: дельфины и киты часто вступают в дружеские игровые контакты

В экологии существует принцип конкурентного исключения: два вида, занимающие одну экологическую нишу, редко уживаются мирно. Обычно более сильный хищник вытесняет слабого, либо они избегают встреч. Однако наблюдения у побережья острова Ванкувер показали обратное: северные резидентные косатки и белобокие дельфины часто передвигаются и кормятся одной группой.

Долгое время считалось, что это односторонний процесс: дельфины либо воруют добычу у косаток (клептопаразитизм), либо ищут рядом с ними защиты от других хищников. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, опровергает эти гипотезы. Ученые доказали, что животные вступают в сложное кооперативное взаимодействие, выгодное обеим сторонам.

Технический взгляд под воду

Для анализа поведения животных команда исследователей использовала комплексный подход. На спины косаток с помощью присосок крепили метки CATs (Customizable Animal Tracking solutions). Эти устройства фиксировали видео от первого лица, записывали звуки через гидрофоны и отслеживали движения в трех плоскостях (глубина, ускорение, вращение). Параллельно велась съемка с дронов для оценки общей картины охоты.

Собранные данные (более 80 минут прямого взаимодействия) позволили детально реконструировать тактику охоты.

Пассивная эхолокация и распределение ролей

Ключевое открытие касается использования звука. Обычно косатки ищут лосося с помощью активной эхолокации, посылая серии щелчков. Однако приборы зафиксировали, что в присутствии дельфинов косатки существенно снижают свою акустическую активность, переходя в режим молчания.

Вместо того чтобы самостоятельно сканировать толщу воды, косатки полагаются на дельфинов. Дельфины обладают высокочастотным сонаром и, находясь в большой стае, создают плотное акустическое поле. Косатки, чей слуховой диапазон пересекается с частотами дельфинов, перехватывают эти сигналы.

Фактически косатки используют дельфинов как внешнюю систему обнаружения. Это позволяет крупным хищникам экономить энергию на генерации звуков и оставаться незамеченными для добычи до момента атаки.

Физиологические ограничения и раздел добычи

Сотрудничество становится возможным благодаря разнице в физиологии питания двух видов.

Основная цель охоты в этом регионе — чавыча (королевский лосось). Это крупная и сильная рыба, обитающая на глубине. Для дельфина взрослая чавыча — слишком сложная добыча: анатомия челюстей дельфина не позволяет разрывать крупную рыбу на части, а проглотить ее целиком невозможно. Косатки же специализируются именно на такой добыче.

Схема взаимодействия выглядит так:

  • Поиск: дельфины, работая группой, обнаруживают рыбу.
  • Захват: косатки, ориентируясь на поведение дельфинов, ныряют на глубину (в среднем на 35 метров, что значительно глубже их обычных погружений в одиночку) и ловят лосося.
  • Потребление: косатки разрывают добычу. В процессе в воду попадают крупные фрагменты филе, внутренности и чешуя.
  • Утилизация: дельфины подбирают эти остатки.

Видеозаписи подтвердили отсутствие агрессии: косатки не отгоняют дельфинов, а дельфины не пытаются выхватить рыбу прямо из пасти хищника. Происходит эффективная утилизация ресурса: косатка получает основную калорийную массу, а дельфин — доступ к пище, которую не смог бы добыть самостоятельно.

Фактор безопасности

Помимо пищи, альянс дает дельфинам защиту. В океане существуют плотоядные косатки (популяция транзитных косаток, или косаток Бигга), которые охотятся на морских млекопитающих, включая дельфинов.

Рыбоядные и плотоядные косатки — это разные экологические типы, которые избегают друг друга. Находясь в группе рыбоядных косаток, дельфины оказываются в "зоне безопасности", куда транзитные хищники предпочитают не заплывать. Хотя исследование делает акцент на пищевой выгоде, снижение риска хищничества остается важным вторичным фактором.

Культурная особенность популяции

Важно отметить, что такое поведение не является универсальным для вида. Соседняя популяция южных резидентных косаток, обитающая в схожих условиях, не практикует совместную охоту с дельфинами. Это указывает на то, что перед нами не инстинкт, а культурная традиция — навык, который передается внутри конкретного сообщества (северных резидентов) через обучение.

Исследование демонстрирует высокую пластичность поведения морских млекопитающих. Вместо прямой конкуренции виды нашли способ интегрировать свои уникальные способности — сонар дельфинов и физическую мощь косаток — для повышения общей эффективности охоты.

Автор Александр Рощин
Александр Рощин — автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы биология экология поведение животных
Новости Все >
Паприка, тмин, майоран — и свинина становится другой
Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков
Сухой посол делает куриную корочку хрустящей — кулинары
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
Сейчас читают
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Садоводство, цветоводство
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Авто
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Макрон пообещал дать отпор ЕС из-за торгового соглашения с Южной Америкой
Вытянутые побеги указывают на дефицит освещения в доме — RHS
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.