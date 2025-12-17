Дельфины делают это первыми, а косатки завершают охоту — редкая схема координации действий под водой

Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports

В водах Британской Колумбии биологи зафиксировали редкий пример межвидового взаимодействия. Рыбоядные косатки и тихоокеанские белобокие дельфины, которые теоретически должны конкурировать за ресурсы, объединяются для поиска добычи. Новое исследование объясняет механику этого процесса: хищники распределяют роли, используя анатомические и сенсорные преимущества друг друга.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Исследование: дельфины и киты часто вступают в дружеские игровые контакты

В экологии существует принцип конкурентного исключения: два вида, занимающие одну экологическую нишу, редко уживаются мирно. Обычно более сильный хищник вытесняет слабого, либо они избегают встреч. Однако наблюдения у побережья острова Ванкувер показали обратное: северные резидентные косатки и белобокие дельфины часто передвигаются и кормятся одной группой.

Долгое время считалось, что это односторонний процесс: дельфины либо воруют добычу у косаток (клептопаразитизм), либо ищут рядом с ними защиты от других хищников. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, опровергает эти гипотезы. Ученые доказали, что животные вступают в сложное кооперативное взаимодействие, выгодное обеим сторонам.

Технический взгляд под воду

Для анализа поведения животных команда исследователей использовала комплексный подход. На спины косаток с помощью присосок крепили метки CATs (Customizable Animal Tracking solutions). Эти устройства фиксировали видео от первого лица, записывали звуки через гидрофоны и отслеживали движения в трех плоскостях (глубина, ускорение, вращение). Параллельно велась съемка с дронов для оценки общей картины охоты.

Собранные данные (более 80 минут прямого взаимодействия) позволили детально реконструировать тактику охоты.

Пассивная эхолокация и распределение ролей

Ключевое открытие касается использования звука. Обычно косатки ищут лосося с помощью активной эхолокации, посылая серии щелчков. Однако приборы зафиксировали, что в присутствии дельфинов косатки существенно снижают свою акустическую активность, переходя в режим молчания.

Вместо того чтобы самостоятельно сканировать толщу воды, косатки полагаются на дельфинов. Дельфины обладают высокочастотным сонаром и, находясь в большой стае, создают плотное акустическое поле. Косатки, чей слуховой диапазон пересекается с частотами дельфинов, перехватывают эти сигналы.

Фактически косатки используют дельфинов как внешнюю систему обнаружения. Это позволяет крупным хищникам экономить энергию на генерации звуков и оставаться незамеченными для добычи до момента атаки.

Физиологические ограничения и раздел добычи

Сотрудничество становится возможным благодаря разнице в физиологии питания двух видов.

Основная цель охоты в этом регионе — чавыча (королевский лосось). Это крупная и сильная рыба, обитающая на глубине. Для дельфина взрослая чавыча — слишком сложная добыча: анатомия челюстей дельфина не позволяет разрывать крупную рыбу на части, а проглотить ее целиком невозможно. Косатки же специализируются именно на такой добыче.

Схема взаимодействия выглядит так:

Поиск: дельфины, работая группой, обнаруживают рыбу.

Захват: косатки, ориентируясь на поведение дельфинов, ныряют на глубину (в среднем на 35 метров, что значительно глубже их обычных погружений в одиночку) и ловят лосося.

Потребление: косатки разрывают добычу. В процессе в воду попадают крупные фрагменты филе, внутренности и чешуя.

Утилизация: дельфины подбирают эти остатки.

Видеозаписи подтвердили отсутствие агрессии: косатки не отгоняют дельфинов, а дельфины не пытаются выхватить рыбу прямо из пасти хищника. Происходит эффективная утилизация ресурса: косатка получает основную калорийную массу, а дельфин — доступ к пище, которую не смог бы добыть самостоятельно.

Фактор безопасности

Помимо пищи, альянс дает дельфинам защиту. В океане существуют плотоядные косатки (популяция транзитных косаток, или косаток Бигга), которые охотятся на морских млекопитающих, включая дельфинов.

Рыбоядные и плотоядные косатки — это разные экологические типы, которые избегают друг друга. Находясь в группе рыбоядных косаток, дельфины оказываются в "зоне безопасности", куда транзитные хищники предпочитают не заплывать. Хотя исследование делает акцент на пищевой выгоде, снижение риска хищничества остается важным вторичным фактором.

Культурная особенность популяции

Важно отметить, что такое поведение не является универсальным для вида. Соседняя популяция южных резидентных косаток, обитающая в схожих условиях, не практикует совместную охоту с дельфинами. Это указывает на то, что перед нами не инстинкт, а культурная традиция — навык, который передается внутри конкретного сообщества (северных резидентов) через обучение.

Исследование демонстрирует высокую пластичность поведения морских млекопитающих. Вместо прямой конкуренции виды нашли способ интегрировать свои уникальные способности — сонар дельфинов и физическую мощь косаток — для повышения общей эффективности охоты.