Экзотические кошки оказались заложниками болезней: Европа решила больше не играть в опасную селекцию

Нидерланды запретили разведение Scottish Fold и Sphynx — эксперт Соня Кампа

Внешняя привлекательность некоторых пород кошек всё чаще становится поводом для серьёзных этических споров. За эффектными ушами и экзотической внешностью нередко скрываются хроническая боль и пожизненные заболевания. Именно поэтому в Европе начали принимать жёсткие решения в отношении разведения отдельных пород. Об этом сообщает Kodami.

Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котёнок сфинкс

Почему Нидерланды ввели запрет

С января 2026 года в Нидерландах запрещено разведение кошек пород Scottish Fold и Sphynx. Страна стала первой в мире, которая на законодательном уровне решила прекратить селекцию животных с наследственными патологиями, возникшими из-за целенаправленного эстетического отбора. Речь идёт не только о разведении, но и о продаже, торговле и содержании новых особей этих пород.

Решение связано с тем, что популярность таких кошек стимулирует массовое разведение, несмотря на хорошо задокументированные проблемы со здоровьем. Генетические мутации, закреплённые человеком ради внешности, обрекают животных на постоянные страдания.

Сфинксы: экзотика без защиты

Существует две признанные породы сфинксов — донской сфинкс и канадский сфинкс. Канадский вариант наиболее известен и чаще всего упоминается под общим названием "сфинкс". Донской сфинкс имеет российское происхождение и отличается более плотной кожей.

Эксперт по взаимодействию кошек и людей Соня Кампа отмечает, что донской сфинкс является относительно новой породой. Его появление связано с доминантной мутацией, вызывающей потерю шерсти в течение первого года жизни. Именно эта линия стала основой для создания других пород, включая петерболда.

Канадские сфинксы, в свою очередь, различаются по типу кожи: она может быть гладкой, пятнистой или покрытой лёгким пушком, из-за чего таких кошек называют "персиковыми".

Основные заболевания сфинксов

Отсутствие шерсти лишает этих кошек естественной защиты. В результате организм компенсирует это усиленной выработкой кожного сала, что часто приводит к дерматитам, инфекциям и так называемым кошачьим акне. Сфинксы крайне чувствительны к перепадам температуры, подвержены солнечным ожогам и тяжело переносят холод.

Дополнительные проблемы связаны с ушами и глазами. Накопление серы нередко вызывает отиты, а отсутствие ресниц способствует развитию хронических конъюнктивитов. Часто страдает и ротовая полость: у сфинксов раньше развивается гингивит и пародонтит. Генетические изменения затрагивают и желудочно-кишечный тракт, поэтому кошкам требуется строго подобранный рацион и специализированный корм.

Патологии, характерные для отдельных линий

Канадский сфинкс особенно подвержен гипертрофической кардиомиопатии — наследственному заболеванию сердца.

"В Италии обязательны скрининги для племенных животных. Это означает не только покупку котёнка от родителей с отрицательными результатами обследований, но и регулярные проверки самого животного на протяжении всей жизни", — подчёркивает Соня Кампа, эксперт по отношениям между кошками и людьми.

Также у канадских сфинксов выявляется синдром поликистозных почек (PKD), встречающийся в ряде семейных линий. Донской сфинкс чаще сталкивается с эктодермальной дисплазией, которая проявляется аномалиями зубов, нарушениями работы желёз и проблемами лактации.

Шотландская вислоухая кошка: цена милых ушей

Шотландская вислоухая кошка получила своё название благодаря месту происхождения, однако окончательное формирование породы произошло в США. В 1970-х годах необычная форма ушей сделала этих кошек модными во всём мире.

Однако характерные сложенные уши — результат генетической мутации, которая затрагивает не только хрящ ушной раковины. Тот же ген вызывает остеохондродисплазию — заболевание, поражающее кости и хрящи. Оно сопровождается хронической болью, деформацией конечностей и ограничением подвижности.

Почему разведение шотландской вислоухой кошки ограничивают

Во многих странах Европы запрещено скрещивание двух вислоухих кошек. Потомство от таких пар практически гарантированно страдает тяжёлыми поражениями суставов и костей. В Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции такие практики признаны недопустимыми.

В Италии прямого запрета пока нет, однако Национальная ассоциация фелинологии Италии (ANFI) больше не регистрирует не только Scottish Fold, но и другие породы с серьёзными наследственными патологиями, включая манчкинов.

Эстетика против качества жизни

И сфинксы, и шотландские вислоухие были выведены ради внешних признаков. В обоих случаях это привело к системным проблемам со здоровьем. Разница лишь в характере страданий: у сфинксов — кожные, сердечные и обменные нарушения, у Scottish Fold — поражение опорно-двигательного аппарата и хроническая боль.

Популярные вопросы о проблемных породах кошек

Почему эти породы запрещают в Европе?

Из-за доказанных наследственных патологий, приводящих к хроническим страданиям.

Можно ли обеспечить таким кошкам комфортную жизнь?

Да, но только при постоянном ветеринарном контроле и значительных затратах.

Распространится ли запрет на другие страны?

Эксперты считают, что подобные меры могут быть приняты и в других государствах.