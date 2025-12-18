Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Страшилку перевернуло реальность: акула-людоед оказалась жертвой нового властелина океана

Косатки охотятся на молодых белых акул ради печени — ScienceAlert
Зоосфера

Большая белая акула десятилетиями считалась безусловным хозяином океана и символом первобытного страха. Кино и массовая культура закрепили за ней образ безжалостного хищника, которому якобы не страшен никто. Однако в реальности у этого морского гиганта есть естественный враг, способный полностью изменить расстановку сил. Об этом сообщает ScienceAlert.

Белая акула в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая акула в океане

Почему большая белая акула вовсе не вершина пищевой цепи

После выхода фильма "Челюсти" в 1975 году страх перед акулами стал почти универсальным. Большую белую акулу (Carcharodon carcharias) долго воспринимали как главного морского хищника, для которого человек — желанная добыча. На деле статистика и наблюдения биологов давно опровергли этот миф.

В океане действует сложная экосистема, где даже самые грозные виды могут оказаться уязвимыми. И у большой белой акулы есть противник, с которым она предпочитает не встречаться вовсе.

Косатка — хищник, которого боится акула

Животное, вызывающее у большой белой акулы настоящую панику, — это косатка, или Orcinus orca. Несмотря на репутацию "умных и дружелюбных" морских млекопитающих, в дикой природе косатки остаются одними из самых эффективных хищников планеты.

В океане их недаром называют китами-убийцами. Это социальные животные, охотящиеся слаженными группами. В их рацион входят рыбы, морские млекопитающие и даже крупные акулы, включая большую белую.

Новые данные из Мексики

Ранее подобное поведение косаток фиксировалось в основном у берегов Южной Африки. Там группы китов-убийц не раз вытесняли больших белых акул с привычных охотничьих территорий. Однако исследование, опубликованное 3 ноября 2025 года в журнале Frontiers in Marine Science, зафиксировало аналогичное явление в Калифорнийском заливе у побережья Мексики.

Учёные подчёркивают, что мексиканская группа косаток никак не связана с южноафриканской. Это означает, что подобная стратегия охоты возникла независимо, а не была "перенесена" миграцией животных.

Техника охоты, которая лишает акулу шансов

Исследование подробно описывает необычную и крайне эффективную тактику косаток. Они редко нападают на взрослых особей: риск слишком высок. Основной целью становятся молодые большие белые акулы.

Косатки научились обездвиживать добычу, переворачивая акулу на спину. В таком положении у неё наступает так называемый тонический ступор, и она теряет способность сопротивляться и уплывать.

При этом цель атаки — вовсе не вся акула целиком.

Почему косаток интересует только печень

После обездвиживания косатки извлекают один конкретный орган — печень. Этот орган содержит большое количество жира и представляет высокую энергетическую ценность. После этого изуродованное тело акулы остаётся в воде.

"Такое поведение [переворот большой белой акулы] свидетельствует о передовом интеллекте, стратегическом мышлении и сложном социальном обучении косаток, поскольку методы охоты передаются из поколения в поколение в их группах", — объяснил морской биолог Хесус Эрик Игера-Ривас, ведущий автор исследования.

Сравнение: большая белая акула и косатка

Большая белая акула — одиночный охотник, полагающийся на скорость и силу. Косатка действует иначе: она использует коллективное взаимодействие, тактику и обучение. Именно это делает её опаснее даже для таких крупных хищников. В столкновении одиночества и скоординированной группы преимущество оказывается не у акулы.

Как учёные изучают поведение хищников

  1. Наблюдение за животными в естественной среде без вмешательства.

  2. Анализ следов нападений и останков добычи.

  3. Сопоставление данных из разных регионов мира.

  4. Публикация результатов в научных журналах и независимая проверка выводов.

Популярные вопросы о косатках и акулах

Действительно ли косатки охотятся на больших белых акул?

Да, это подтверждено наблюдениями и научными публикациями.

Опасны ли косатки для человека?

В дикой природе задокументированных смертельных нападений на людей нет.

Почему акулы покидают районы, где появляются косатки?

Из-за высокого риска и способности косаток охотиться группами, лишая акул шансов на защиту.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные
Новости Все >
Дмитрий Дибров сожалеет, что не отметит Новый год с детьми
Вересковый цветок устойчив к засухе при правильном подборе вида — Cicekse
Домашняя смесь с содой и зубной пастой удаляет жир с кухонных шкафов — Primainspirace
Разрушение креплений выхлопной системы грозит падением элементов на дорогу
Укрепление мышц рук в домашних условиях без тренажёров — фитнес-тренер Ольга Яблокова
Глава Рыбного союза сообщил о достаточном количестве красной икры на рынке
Рождение Луны связали с внутренней Солнечной системой — passioneastronomia
Исследование выявило предпосылки деменции в раннем возрасте — The Conversation
Гвоздика отпугивает комаров в жилых помещениях за счёт эфирных масел — Shakeit
Биологи назвали амазонскую гигантскую многоножку крупнейшей в мире
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Водостойкие панели Senso Wall обновляют ванную без ремонта — ouest-france
Недвижимость
Водостойкие панели Senso Wall обновляют ванную без ремонта — ouest-france
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Последние материалы
Храм Василия Блаженного вошёл в топ красивых храмов мира
Весы чаще достигают духовного единения с Близнецами и Львом
Масла помогают уменьшить ломкость ресниц при регулярном уходе - Folha Vitoria
Косатки охотятся на молодых белых акул ради печени — ScienceAlert
Пирамиды Египта строили с гидросистемой подъёма камней — исследователь Ксавье Ландро
Дмитрий Дибров сожалеет, что не отметит Новый год с детьми
Вересковый цветок устойчив к засухе при правильном подборе вида — Cicekse
Домашняя смесь с содой и зубной пастой удаляет жир с кухонных шкафов — Primainspirace
Межсезонье повышает стрессовую нагрузку на нервную систему - терапевт Кондрахин
Пайетки в повседневном гардеробе сочетаются с базовыми вещами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.