Страшилку перевернуло реальность: акула-людоед оказалась жертвой нового властелина океана

Косатки охотятся на молодых белых акул ради печени — ScienceAlert

Большая белая акула десятилетиями считалась безусловным хозяином океана и символом первобытного страха. Кино и массовая культура закрепили за ней образ безжалостного хищника, которому якобы не страшен никто. Однако в реальности у этого морского гиганта есть естественный враг, способный полностью изменить расстановку сил. Об этом сообщает ScienceAlert.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белая акула в океане

Почему большая белая акула вовсе не вершина пищевой цепи

После выхода фильма "Челюсти" в 1975 году страх перед акулами стал почти универсальным. Большую белую акулу (Carcharodon carcharias) долго воспринимали как главного морского хищника, для которого человек — желанная добыча. На деле статистика и наблюдения биологов давно опровергли этот миф.

В океане действует сложная экосистема, где даже самые грозные виды могут оказаться уязвимыми. И у большой белой акулы есть противник, с которым она предпочитает не встречаться вовсе.

Косатка — хищник, которого боится акула

Животное, вызывающее у большой белой акулы настоящую панику, — это косатка, или Orcinus orca. Несмотря на репутацию "умных и дружелюбных" морских млекопитающих, в дикой природе косатки остаются одними из самых эффективных хищников планеты.

В океане их недаром называют китами-убийцами. Это социальные животные, охотящиеся слаженными группами. В их рацион входят рыбы, морские млекопитающие и даже крупные акулы, включая большую белую.

Новые данные из Мексики

Ранее подобное поведение косаток фиксировалось в основном у берегов Южной Африки. Там группы китов-убийц не раз вытесняли больших белых акул с привычных охотничьих территорий. Однако исследование, опубликованное 3 ноября 2025 года в журнале Frontiers in Marine Science, зафиксировало аналогичное явление в Калифорнийском заливе у побережья Мексики.

Учёные подчёркивают, что мексиканская группа косаток никак не связана с южноафриканской. Это означает, что подобная стратегия охоты возникла независимо, а не была "перенесена" миграцией животных.

Техника охоты, которая лишает акулу шансов

Исследование подробно описывает необычную и крайне эффективную тактику косаток. Они редко нападают на взрослых особей: риск слишком высок. Основной целью становятся молодые большие белые акулы.

Косатки научились обездвиживать добычу, переворачивая акулу на спину. В таком положении у неё наступает так называемый тонический ступор, и она теряет способность сопротивляться и уплывать.

При этом цель атаки — вовсе не вся акула целиком.

Почему косаток интересует только печень

После обездвиживания косатки извлекают один конкретный орган — печень. Этот орган содержит большое количество жира и представляет высокую энергетическую ценность. После этого изуродованное тело акулы остаётся в воде.

"Такое поведение [переворот большой белой акулы] свидетельствует о передовом интеллекте, стратегическом мышлении и сложном социальном обучении косаток, поскольку методы охоты передаются из поколения в поколение в их группах", — объяснил морской биолог Хесус Эрик Игера-Ривас, ведущий автор исследования.

Сравнение: большая белая акула и косатка

Большая белая акула — одиночный охотник, полагающийся на скорость и силу. Косатка действует иначе: она использует коллективное взаимодействие, тактику и обучение. Именно это делает её опаснее даже для таких крупных хищников. В столкновении одиночества и скоординированной группы преимущество оказывается не у акулы.

Как учёные изучают поведение хищников

Наблюдение за животными в естественной среде без вмешательства. Анализ следов нападений и останков добычи. Сопоставление данных из разных регионов мира. Публикация результатов в научных журналах и независимая проверка выводов.

Популярные вопросы о косатках и акулах

Действительно ли косатки охотятся на больших белых акул?

Да, это подтверждено наблюдениями и научными публикациями.

Опасны ли косатки для человека?

В дикой природе задокументированных смертельных нападений на людей нет.

Почему акулы покидают районы, где появляются косатки?

Из-за высокого риска и способности косаток охотиться группами, лишая акул шансов на защиту.