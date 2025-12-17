Океан будто родил что-то чужое: в тёмных капсулах обнаружены существа, пугающе непохожие на земных

В океанской бездне выявлены коконы с новым видом плоских червей Popular Mechanics

Из глубин океана приходит всё больше открытий, которые заставляют иначе взглянуть на жизнь на Земле. Недавняя находка черных яйцевых капсул на предельной глубине стала одним из таких случаев, удивив даже опытных исследователей. Неожиданная форма и содержимое этих сфер раскрыли особенности организмов, способных развиваться в условиях почти полной тьмы сообщает Popular Mechanics.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Подводная пещера с лучами света

Загадочные коконы с большой глубины

Во время исследования абиссопелагической зоны — одного из самых глубоких слоёв океана — дистанционный аппарат японских учёных обнаружил прикреплённые к скале угольно-чёрные структуры. На глубине около 6200 метров такие находки редки, а биология местных организмов изучена крайне слабо. Учёные предположили, что это яйца, и собрали несколько целых образцов для дальнейшего анализа. Похожие открытия уже происходили в других частях мирового океана, где фиксировали необычные образования рядом с гидротермальными источниками.

Первые проверки показали: внутри коконов находятся плоские черви на ранних стадиях развития. Ранее такие животные были известны преимущественно в мелководных экосистемах, поэтому обнаружение представителей типа Platyhelminth на столь экстремальной глубине стало научной сенсацией.

"Когда я впервые их увидел… я подумал, что это могут быть простейшие", — рассказал исследователь Кейичи Какуи в комментарии об открытии.

Позднее ДНК-анализ подтвердил, что найденный материал принадлежит ранее неизвестному виду свободноживущих плоских червей.

Почему находка так важна

Глубоководные формы жизни часто отличаются уникальными стратегиями выживания, однако в данном случае учёные обнаружили животных, которые внешне почти не отличаются от своих родственников с мелководья. Это говорит о высокой устойчивости морских плоских червей к условиям среды. Находка также показывает, что многие процессы эволюции могли проходить на разных уровнях океана параллельно.

До этого момента самым глубоководным обнаруженным плоским червём считался экземпляр, найденный на глубине около 5200 метров, но его происхождение вызывало сомнения. Новый результат подтвердил существование полноценной жизнедеятельности представителей этого типа в ещё более экстремальной зоне — подобно тому, как ранее учёные находили необычных организмов и в более мелких прибрежных экосистемах, например загадочных морских медуз.

Как изучают организмов, живущих в темноте

Исследования на глубине более 6000 метров связаны с техническими трудностями: давление огромно, а освещение практически отсутствует. Для наблюдений используют аппараты, способные маневрировать между каменистых выступов и собирать деликатные биоматериалы. Анализ проводят уже на поверхности, поскольку структуры коконов слишком хрупкие для длительного хранения.

Такие исследования помогают понять, как организмы развиваются в полной изоляции, с минимальным количеством доступных ресурсов. Новые данные важны для сравнительной биологии и изучения адаптаций разных типов морских животных.

Популярные вопросы

Почему коконы оказались черными

Цвет оболочки связан с плотностью структуры и условиями среды, которые препятствуют проникновению света.

Как черви выживают на глубине более 6 км

Видимо, они приспособлены к высоким давлениям и низким температурам, однако механизмы этих адаптаций требуют дальнейшего изучения.

Можно ли считать находку уникальной

Да, поскольку ранее свободноживущих плоских червей на такой глубине не обнаруживали.