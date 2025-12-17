Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Океан будто рождает пришельцев: новое существо контролирует пространство вокруг себя на 360 градусов

Новый вид медузы Tripedalia maipoensis обладает 24 глазами — Popular Mechanics
Зоосфера

Океан снова доказывает, что прячет существа, которые легко сравнить с инопланетными. Недавнее исследование добавило к морскому миру ещё одного удивительного обитателя — миниатюрную кубомедузу с необычной зрительной системой. Это открытие расширило знания о разнообразии книдарий и их адаптациях, сообщает Popular Mechanics.

Глаз рыбы крупным планом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Глаз рыбы крупным планом

Новый вид с уникальным зрением

Исследователи Гонконгского баптистского университета описали новый вид кубомедуз — Tripedalia maipoensis. Эти медузы обитают в солоноватых прудах заповедника Май По недалеко от Гонконга. Средняя длина тела составляет около полутора сантиметров, поэтому визуально вид напоминает других миниатюрных представителей семейства Tripedaliidae.

Главная особенность T. maipoensis — сложная система зрения. У медузы 24 глаза, распределённые по четырём сенсорным органам, называемым ропалиями. Два глаза в каждой группе имеют линзы и способны формировать изображение, а остальные различают свет и тень. Такая комбинация даёт организму полноценный обзор на 360 градусов, что помогает ориентироваться среди корневых ивет мангровых деревьев или в мутной воде — особенно в условиях, где встречаются и другие виды морских медуз.

Как было сделано открытие

Первое обнаружение нового вида произошло в 2020 году. В последующие годы исследователи находили T. maipoensis снова, причём исключительно в креветочных прудах заповедника. По мнению авторов работы, ареал вида может быть шире, поскольку эта система водоёмов соединена с устьем Жемчужной реки.

"Мы назвали новый вид Tripedalia maipoensis, чтобы отразить его типовое местонахождение — место, где новый вид был впервые обнаружен", — сказал биолог и соавтор исследования Цю Цзяньвэнь в пресс-релизе.

Учёные также отмечают, что несмотря на ограниченный набор наблюдений, вид вероятно встречается и в других близлежащих участках, связанных приливными каналами.

Чем кубомедузы отличаются от других медуз

Кубомедузы известны не только формой тела, но и необычным поведением. Некоторые представители семейства, например Chironex fleckeri, обладают мощным токсином и заметными размерами. Другие виды, включая T. maipoensis, остаются миниатюрными, но демонстрируют высокую сенсорную адаптацию. Параллели можно наблюдать и у других представителей класса, таких как опасные для купальщиков волосистые медузы, чьи щупальца способны вызывать серьёзные ожоги.

Сопоставление разных представителей Tripedalia показывает, что зрительная система играет ключевую роль в их выживании. Например, родственный вид T. cystophora использует глаза, направленные вверх, чтобы оставаться незамеченным среди крон мангров, ориентируясь при этом в сложной корневой структуре деревьев.

Почему открытие важно для науки

Находка дополняет картину биологического разнообразия прибрежных экосистем и подчёркивает важность водно-болотных угодий как зон, где могут скрываться редкие виды. Это открытие также помогает учёным изучать эволюцию зрительных систем у беспозвоночных и особенности поведения кубомедуз.

Сравнение Tripedalia maipoensis с другими кубомедузами

Исследователи выделяют несколько отличий между новым видом и другими представителями класса.

  • Миниатюрные размеры: менее 2 см, по сравнению с крупными, ядовитыми видами.
  • Более ограниченный ареал, связанный с солоноватыми прудами.
  • Сложная структура глаз, особенно важная в условиях мутной воды.
  • Кубическая форма тела, характерная для семейства, но при этом уникальные особенности сенсорных органов.

Такое сравнение помогает точнее описать экологические ниши разных кубомедуз.

Популярные вопросы

Почему у медуз так много глаз

Глазная система необходима для ориентации в сложной среде: ропалии позволяют отслеживать свет, препятствия и направление движения.

Может ли T. maipoensis быть опасной

Исследователи не отмечали высокой токсичности, но, как и другие кубомедузы, вид требует осторожности при изучении.

Будут ли продолжены исследования ареала

Да, учёные планируют обследовать побережье Южно-Китайского моря, чтобы установить полное распространение вида.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
