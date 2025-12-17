Возвращение дунайских призраков: генетический анализ раскрыл тех, кого считали потерянными навсегда

Анализ ДНК выявил возвращение редких дунайских рыб — BR24

В дунайской системе до сих пор скрываются виды рыб, которые почти исчезли из европейских водоёмов. Летом исследователи провели масштабный анализ речной воды, и результаты неожиданно подтвердили присутствие редчайших обитателей. Это открытие стало возможным благодаря технологиям, которые позволяют находить следы видов там, где сетями их не поймать. Об этом сообщает радио BR24.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыба под водой

Как ДНК помогает искать исчезающие виды

Некоторые рыбы встречаются только в Дунае и отдельных свободнотекущих участках его притоков. Из-за строительства плотин и изменения русел многие естественные местообитания исчезли, а виды оказались на грани утраты. Чтобы понять, удалось ли их восстановить, учёные используют экологический анализ ДНК. Рыбы постоянно оставляют в воде клетки с генетическим материалом — этого достаточно, чтобы подтвердить присутствие даже одной особи.

Такая методика особенно важна для видов, которые живут в глубоких ямах или прячутся среди гравия. Летом специалисты обследовали участок от Регенсбурга до Вобурга и смогли зафиксировать четыре редких вида, включая дунайского лосося. Этот результат стал знаковым, потому что ранее некоторые из них не обнаруживались годами.

Реинтродукция и первые успехи

Для восстановления популяций водное ведомство выпускало в реку мальков, выращенных в специализированных центрах. Новая стратегия позволила создать условия, максимально похожие на естественные: часть икры размещали в защитных коробах на гравийных отмелях, а другую — в нерестовых гнёздах, вырытых в русле. Молодь развивалась под слоем гравия, адаптировалась к температуре и химическому составу воды, а затем самостоятельно покидала укрытия.

Анализ ДНК показал, что реинтродукция начинает приносить плоды: следы крайне редких видов обнаружены выше по течению. Однако определить численность таким методом невозможно — фиксируется только присутствие. Тем не менее сам факт обнаружения говорит о восстановлении связи между участками реки.

Климатические вызовы

Даже при удачных программах разведения рыбы сталкиваются с новыми угрозами. Летом температура в Дунае повышается, а содержание кислорода снижается, что особенно тяжело для крупных видов. Успех восстановления зависит от наличия прохладных участков и естественных нерестилищ. В тёплые сезоны именно молодь быстрее находит убежища в более глубоких и охлаждённых зонах, что повышает их шансы на выживание.

Сравнение методов мониторинга

Классические рыболовные сети эффективны только при высокой численности вида. Для редких рыб шанс случайного улова минимален. Анализ ДНК позволяет фиксировать вид даже при присутствии единичных особей. Но сетевой лов даёт возможность оценить возраст, состояние и численность — то, чего генетический анализ не показывает. Оптимальной считается комбинированная система наблюдения.

Популярные вопросы о редких рыбах Дуная

Почему именно ДНК помогает находить исчезающие виды? Потому что клетки рыб постоянно попадают в воду, и этого хватает для фиксации присутствия. Можно ли определить численность особей? Нет, анализ показывает только факт существования вида выше точки забора воды. Что влияет на успех реинтродукции? Температура воды, наличие гравийных нерестилищ и защита молоди от хищников.