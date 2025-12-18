Подводная романтика дала сбой: окуни перестали звать на свидания и заговорили о чём-то тревожном

Морские обитатели способны "разговаривать" куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Новое многолетнее исследование показало, что акустическое поведение окуней заметно изменилось. Вместо брачных "песен" рыбы всё чаще издают звуки, связанные с конкуренцией и борьбой за пространство.
Окуни Epinephelus guttatus ежегодно совершают сезонную миграцию. Каждую зиму они преодолевают более 30 километров, чтобы в период полнолуния собраться в прибрежных водах для нереста. В это время самцы активно используют низкочастотные ритмичные звуки, привлекая самок и сигнализируя о своей готовности к спариванию.
Помимо брачных сигналов у этих рыб существует и другой акустический "набор". Похожие, но отличающиеся по структуре звуки они издают при защите территории, когда сталкиваются с конкурентами. Такие формы подводной коммуникации всё чаще становятся предметом научного интереса на фоне того, как искусственный интеллект помогает расшифровать язык животных.
Непрерывная запись подводных звуков велась у западного побережья Пуэрто-Рико в течение 12 лет — с 2007 по 2019 год. За это время исследователи накопили около двух тысяч часов аудиоматериалов. Такой объём данных стал возможен благодаря современным подводным микрофонам и автономным регистрирующим устройствам.
Для обработки записей учёные применили алгоритмы машинного обучения. Искусственный интеллект позволил классифицировать звуки по типам и выявить закономерности, которые было бы крайне сложно обнаружить вручную.
Анализ подтвердил, что акустическая активность окуней напрямую связана с лунными циклами. Однако ключевым открытием стало долгосрочное изменение характера звуков. В период с 2011 по 2017 год преобладали сигналы, связанные с ухаживанием и нерестом.
Начиная с 2018 года ситуация изменилась. Количество звуков, указывающих на конкуренцию и защиту территории, выросло почти втрое. Подобные сдвиги в акустическом поведении уже наблюдались и у других морских видов — например, когда учёные зафиксировали, что киты формируют настоящие гласные под водой.
"Это может указывать на изменения в популяции: увеличение количества более взрослых или доминирующих самцов, изменение соотношения полов или даже смещение основного места нереста", — пояснил ведущий автор исследования доктор из Атлантического университета Флориды Лоран Шерубин.
Брачные "песни" отличаются стабильным ритмом и повторяемостью, что помогает самкам ориентироваться во время нереста. Территориальные сигналы более резкие и вариативные, они чаще возникают при высокой плотности рыб. Рост доли таких звуков может указывать на усиление конкуренции за ресурсы и изменение структуры популяции. Об этом сообщает "Нож".
Они используют их для общения, привлечения партнёров и защиты территории.
Да, изменения в акустической активности часто отражают сдвиги в численности и структуре группы.
Акустический метод эффективнее при длительном мониторинге и в условиях ограниченной видимости.
