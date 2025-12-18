Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Собачий мозг ориентируется без глаз: внутренняя карта местности работает по необычному принципу

Обоняние собак связано со зрительной корой мозга — доктор Джонсон
Зоосфера

Собаки воспринимают реальность иначе, чем люди, и наука всё чаще это подтверждает. Новое исследование показало, что обоняние для них — не просто способ чувствовать запахи, а полноценный инструмент ориентации в пространстве. Именно поэтому питомцы могут уверенно двигаться даже при серьёзных проблемах со зрением. Об этом сообщает Pet Story.

Собака нюхает цветы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Собака нюхает цветы

Нос как главный навигатор

Способности собак давно вызывают удивление у владельцев. Питомцы легко находят дорогу в темноте, заранее реагируют на возвращение хозяина и безошибочно ориентируются в незнакомой обстановке. Раньше это объясняли сочетанием слуха и интуиции, однако новые данные указывают на куда более сложный механизм.

Учёные провели магнитно-резонансную томографию нескольких собак и сравнили активность зон мозга, отвечающих за зрение и обоняние. Выяснилось, что эти области работают не изолированно, а тесно связаны между собой, формируя единый канал восприятия окружающего мира.

Что показало сканирование мозга

Результаты МРТ продемонстрировали прямую связь затылочной доли с лимбической системой. Это означает, что запахи могут превращаться в своеобразную "карту местности" внутри мозга животного. Подобный феномен уже описывался в исследованиях, посвящённых тому, как слепой пёс ориентируется лучше хозяина.

Для человека ведущим чувством остаётся зрение, а запахи играют вспомогательную роль. У собак всё наоборот: именно нос помогает им понимать, где находятся предметы, люди и потенциальные угрозы.

Почему потеря зрения не ломает привычную жизнь

Автор исследования, доктор Филипп Джонсон, отмечает, что ветеринары нередко сталкиваются с удивлением владельцев. Во время осмотра выясняется, что собака давно ослепла, но в быту это почти незаметно.

"Слепые собаки ведут себя совершенно нормально. Они могут играть в мяч. Они могут ориентироваться в окружающей обстановке и не натыкаются на вещи", — говорит доктор Филипп Джонсон.

По его словам, ключевую роль играет именно интеграция обоняния с зонами мозга, которые у других видов отвечают за зрение. Запахи становятся основным источником информации о мире.

Как видит мир человек и собака

Человек при входе в комнату сразу оценивает пространство глазами. Собака же сначала "считывает" запахи: следы людей, других животных и даже изменения среды. Этот эффект особенно заметен зимой, когда снег меняет карту запахов и перегружает обонятельную систему питомца..

Популярные вопросы о восприятии мира собаками

Как собаки ориентируются без зрения?

С помощью развитого обоняния и его связи с зонами мозга, отвечающими за пространство.

Опасна ли слепота для качества жизни питомца?

Во многих случаях собаки успешно адаптируются и сохраняют активность.

Что важнее в дрессировке — жесты или голос?

Для большинства собак эффективнее голосовые команды и запахи.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
