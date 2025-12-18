Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кот превращается в жидкость: скрытый механизм позволяет питомцу просачиваться в крошечные проёмы

Кошки пролезают в узкие проёмы из-за подвижного плечевого пояса
Зоосфера

Кошки умеют проникать в такие узкие проёмы, что это выглядит как нарушение законов физики. Питомец будто "растекается" по пространству, спокойно оказываясь там, куда, на первый взгляд, невозможно пролезть. Но за этим эффектом скрывается не мистика, а точный расчёт, анатомия и работа органов чувств.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Кошка

Гибкость, заложенная в анатомии

Основной секрет кошачьей проходимости — в строении плечевого пояса. У человека лопатки и ключицы жёстко соединены костями, что придаёт устойчивость, но ограничивает подвижность. У кошек всё иначе: ключицы и лопатки соединены в основном мышцами.

Такая конструкция делает переднюю часть тела подвижной и позволяет сжиматься, меняя форму. Именно поэтому кошка может протиснуться в отверстие, которое лишь немного шире её головы. Эта особенность сформировалась в ходе эволюции и давала серьёзное преимущество при охоте и укрытии от хищников, сообщает Pet Story.

Эволюция и инстинкты

В дикой природе гибкость помогала кошкам пробираться в норы за мелкой добычей и использовать узкие лазейки как безопасные маршруты. Современные домашние питомцы унаследовали этот навык, хотя сегодня он чаще применяется для исследования шкафов, коробок и щелей под мебелью.
Любовь к замкнутым пространствам также связана с ощущением защищённости, что хорошо объясняет стремление кошек прятаться в коробках.

Усы как высокоточный измерительный прибор

Помимо гибкого скелета, кошкам помогает ещё один инструмент — вибриссы, или усы. Они расположены глубже обычных волос и связаны с большим количеством нервных окончаний.

С их помощью животное получает точную информацию о расстояниях и размерах предметов. Именно поэтому роль вибрисс у кошек гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд: усы буквально подсказывают, сможет ли питомец пролезть в конкретный проём.

Почему кошка почти никогда не застревает

Перед тем как пролезть, кошка оценивает ширину прохода, устойчивость поверхности и возможность отступления. Если вибриссы "говорят", что пространство слишком узкое, животное просто не станет рисковать.
Именно поэтому такие манёвры выглядят как чудо, хотя на самом деле это результат точной оценки и опыта.

Кошка и человек в узком пространстве

Кошка сочетает жёсткость костей и подвижность мышц, что позволяет телу адаптироваться под форму проёма. Человек, напротив, ограничен жёстким плечевым поясом и меньшей гибкостью. Поэтому там, где кошка проходит без усилий, человеку требуется гораздо больше пространства.

Популярные вопросы о кошачьей гибкости

Правда ли, что кошка может пролезть куда угодно?

Нет. Она всегда предварительно оценивает пространство и не полезет туда, где не сможет пройти.

Зависит ли эта способность от породы?

Нет, особенности плечевого пояса характерны для всех кошек.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
кот кошка питомец питомцы поведение животных
