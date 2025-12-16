Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один из немногих наземных хищников, который видит в людях пищу: встреча с ним почти всегда проигрыш

Белые медведи признаны крупнейшими наземными хищниками планеты - BBC Wildlife
Зоосфера

Белый медведь — крупнейший наземный хищник планеты, внушающий уважение своим размером и силой. Его образ знаком по документальным фильмам и научным публикациям, но в действительности этот вид куда сложнее и уязвимее. Учёные продолжают изучать его поведение, анатомию и способность выживать в стремительно меняющейся Арктике. Об этом сообщает BBC Wildlife.

Белый медведь
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Белый медведь

Уникальные особенности и образ жизни белого медведя

Эти мощные хищники охотятся в суровых условиях высоких широт, где основная добыча — кольчатые и бородатые тюлени. Они способны преодолевать значительные расстояния вплавь, используя передние лапы как весла. При необходимости медведи питаются падалью и остатками выброшенных на берег китов — важный источник пищи для многих арктических животных, что подтверждает анализ роли медведей как элемента арктической экосистемы.

Хотя они выглядят белыми, их кожа чёрная, а мех полупрозрачный — такая структура создаёт маскировку на фоне льда. Живут белые медведи преимущественно в Канаде, Гренландии, России и Норвегии, где выделяют 19 субпопуляций. Особи отличаются впечатляющими размерами: длина достигает 3 метров, масса самцов — более 500 кг.

Поведение и адаптация в условиях Арктики

Жёсткая анатомия шеи, крупные лапы и развитое обоняние делают белого медведя адаптированным охотником. Он может обнаружить тюленя под слоем снега и терпеливо ждать у дыхательных отверстий. Успешными оказываются лишь около 2% попыток, поэтому любая добыча имеет большое значение.

Белые медведи способны приспосабливаться к изменившимся условиям: охотиться на птиц, собирать морепродукты и добывать растительность на мелководье. Несмотря на универсальность поведения, именно таяние льда остаётся главным фактором, усложняющим доступ к привычной добыче.

Опасность для человека и редкость нападений

Белые медведи не боятся людей и воспринимают их скорее как потенциальную добычу. Их укус значительно сильнее, чем у бурых медведей, а физическая мощь позволяет быстро нейтрализовать жертву. Тем не менее нападения крайне редки из-за удалённости мест обитания. За почти полтора века зарегистрировано всего 73 случая, из них 20 — с летальным исходом.

Изменение климата приводит к тому, что голодающие медведи чаще приближаются к поселениям. Известны трагические эпизоды 2023-2024 годов, когда нападения закончились гибелью людей. Кроме того, участились случаи неожиданных встреч в условиях плотного тумана и плохой видимости — такие, как недавнее редкое наблюдение в арктическом тумане.

Белый медведь против бурого

Белый медведь превосходит бурого по размерам, силе укуса и специализации на морских млекопитающих. У бурого медведя более широкий рацион и меньшая зависимость от ледового покрова. Гибриды двух видов встречаются редко, однако их число может расти из-за изменения климата и пересечения ареалов.

Популярные вопросы

Могут ли белые медведи жить в Антарктиде

Среда подходящая, но последствия для местной фауны были бы разрушительными.

Почему белые медведи не скользят по льду

У них мощные когти и подушечки лап с бугорками, обеспечивающими сцепление.

Сколько живут белые медведи

В природе — около 25-30 лет.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
