Мария Круглова

Хамелеон прятал этот механизм 2000 лет: теперь ясно, почему его глаза живут будто своей жизнью

Глаза хамелеона движутся благодаря длинным нервам — Earth
Многие владельцы домашних кошек замечают, что любимец начинает беспокоиться, стоит лишь задержать на нём взгляд чуть дольше обычного. Питомец может отвернуться, напрячься или уйти, хотя его никто не пугает и не провоцирует. Причина такой реакции скрывается в особенностях зрительного восприятия и древних инстинктах. Об этом сообщает Earth.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Как устроено зрение хамелеонов

Высокоточные исследования показали, что каждый глаз соединён с мозгом особым удлинённым нервом, похожим на плотный свернутый кабель. Такая структура позволяет глазным яблокам двигаться в широком диапазоне, не требуя сильных поворотов головы. Это крайне важно для ящериц, которые охотятся с тонких веток и редко меняют положение тела.

Хамелеоны известны способностью сканировать пространство двумя глазами независимо. Сначала каждый глаз работает сам по себе, затем оба синхронно фокусируются на цели — механизм, который делает охоту максимально точной. Изучение мелких видов показало, что их язык ускоряется сильнее большинства рептилий, а длина может превышать размер тела. Подобные особенности зрительного анализатора встречаются и у других животных, способных воспринимать скрытые оттенки окружающего мира, как это демонстрирует анализ невидимых цветов и сигналов животных.

Нерв, скрытый за глазом

Группа учёных изучила музейные образцы, используя компьютерную томографию. Сравнение трёх видов хамелеонов с десятками других рептилий выявило ключевое отличие: зрительный нерв у этих животных длиннее прямого расстояния до глаза и проходит по спиральному пути.

У взрослых хамелеонов он образует крутые петли и S-образные изгибы, а его длина может превышать прямую траекторию в два-три раза. У других ящериц нервы значительно короче и идут плавными линиями. Наблюдения за развитием эмбрионов показали, что петли формируются ещё до вылупления — молодые особи появляются с полностью сформированной системой движения глаз.

Почему именно хамелеоны развили такую анатомию

Эти рептилии проводят жизнь в кронах деревьев, где важны устойчивость и точность движений. Их шея отличается жёсткостью, что усложняет разворот головы в стороны. Свернутый зрительный нерв компенсирует это ограничение, давая глазам свободу перемещений. Подобная конструкция встречается у некоторых беспозвоночных, но среди позвоночных считается уникальной.

Исследования подтверждают: необычная анатомия — результат адаптации к трёхмерной среде, где животному требуется обзор почти на 360 градусов без изменения положения тела.

Как наука пришла к разгадке

История изучения взглядов хамелеонов длится уже несколько веков. Аристотель даже предполагал отсутствие зрительных нервов, а последующие анатомы не могли зафиксировать реальное устройство — тонкие структуры разрушались при вскрытии. Только современные методы, позволяющие создавать детальные 3D-модели без повреждения тканей, открыли полный анатомический план.

Сегодня тысячи оцифрованных образцов доступны исследователям, и именно работа с ними позволила увидеть незамеченные ранее детали. Первые свернутые волокна были обнаружены случайно при просмотре модели маленького листового хамелеона, что побудило учёных пересмотреть старые данные и сравнить их с другими видами.

Сравнение зрительных систем рептилий

У большинства ящериц зрительный нерв идёт почти прямой линией, позволяя глазам двигаться в ограниченных пределах. Змеи также не имеют спиральных петлей. У хамелеонов же дополнительные обороты обеспечивают широкое вращение глаз и независимую работу обоих зрительных каналов. Такое разнообразие зрительных адаптаций перекликается с особенностями восприятия пространства у других животных, в том числе с механизмами дальних ориентировок, которые демонстрируют перелётные птицы.

Популярные вопросы

Почему глаза хамелеона двигаются независимо

Этому способствует длинный спиральный зрительный нерв, позволяющий глазным яблокам работать автономно.

У каких ещё животных есть похожие структуры

Подобные завитки встречаются у некоторых беспозвоночных, но среди позвоночных считаются уникальными.

Когда возникла такая адаптация

Точные сроки неизвестны: древние ископаемые уже имеют признаки древесного образа жизни, и порядок появления анатомических особенностей пока не установлен.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука зрение природа животные
