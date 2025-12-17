Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошка бьёт лапами как профессиональный боец: ошибки хозяев, которые запускают атаку

Кошка пинается задними лапами из-за охотничьего инстинкта — зоопсихолог Клюсовец
Кошки способны в одно мгновение сменить настроение: только что мурлыкала, а через секунду хватает руку и пинает задними лапами. Почему питомцы так делают и можно ли скорректировать это поведение — объясняет зоопсихолог. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Почему кошки пинаются лапами

Если кошка обхватывает предмет или руку передними лапами и начинает активно "бить" задними, это не вспышка злости, а отголосок охотничьего инстинкта.

"Они фиксируют добычу передними лапами, а задними активно бьют. И благодаря острым когтям добыча буквально раздирается", — объясняет зоопсихолог Елена Клюсовец.

Такое поведение помогает животным выживать в природе, но у домашних питомцев оно проявляется в играх. Иногда кошки используют тот же приём для защиты: если им кажется, что человек представляет угрозу, они инстинктивно переходят в оборону.

Похожие реакции наблюдаются и в других ситуациях, когда питомец демонстрирует стресс или раздражение. Например, кошки могут кусать хозяев без видимой причины — и это тоже способ самозащиты.

Когда игра превращается в нападение

Главная ошибка хозяев — игры руками. Для человека это может быть забава, но для кошки — тренировка нападения. Рука воспринимается как движущаяся добыча.

"Питомец может агрессивно реагировать и на поглаживания, если они слишком длительные либо не в тех местах, где ему приятно. Обычно кошки не любят, когда трогают лапы или живот. Когда человек игнорирует сигналы, коту приходится доносить информацию через силу", — подчёркивает Клюсовец.

Животное предупреждает заранее: уши прижаты, хвост дёргается, тело напрягается. Если человек не считывает эти знаки, кошка вынуждена действовать.

Как отучить кошку пинаться

  1. Не использовать руки в играх, заменив их игрушками — дразнилками, мышками, интерактивными шарами.
  2. Останавливать ласки, если кошка демонстрирует раздражение.
  3. Не дразнить и не провоцировать животное, особенно когда оно ест или спит.
  4. Приучать к спокойному взаимодействию через лакомства и похвалу.

Если кошка остаётся нервной и часто реагирует агрессивно, возможно, она пережила стресс или ей не хватает безопасности. Подробнее о том, как восстановить доверие, читайте в статье о кошачьих царапинах и признаках страха.

Игры руками и с игрушками

Игры руками кажутся безобидными, но они формируют у кошки агрессивную модель поведения. Игрушки позволяют сохранить безопасную дистанцию и при этом удовлетворяют охотничий инстинкт.

  • Игры руками: повышают риск укусов и царапин, провоцируют стресс.
  • Игры с игрушками: безопасны, способствуют доверию и физической активности.

Популярные вопросы о поведении кошек

1. Почему кошка нападает на руки?

Она воспринимает их как добычу или источник раздражения.

2. Как понять, что кошка злится?

Прижатые уши, дёргающийся хвост, расширенные зрачки — сигналы недовольства.

3. Можно ли приучить кошку к спокойным играм?

Да, с помощью поощрений, игрушек и постепенного привыкания.

Хруст суставов может указывать на начало изменений в тканях – врач Беляева
От постельного белья в плацкарте можно отказаться — РЖД
Цельнозерновой хлеб сохраняет сытость без скачков сахара — диетологи
Постоянный скроллинг вызывает утомление и зависимость – невролог Орлов
Курьеры в Москве зарабатывают больше офисных специалистов — SuperJob
Произведения искусства становятся частью оформления кухонь — Real Simple
Риск ради спасения других подавляет страх смерти — психотерапевт Файнзильберг
Стас Пьеха признался, что крайне редко видится с сыном
Активный сабвуфер добавил глубокие низкие частоты без шума — Autoblog
Редкий тюлень-монах появился у Порту-дель-Лидо в Венеции — ANSA
