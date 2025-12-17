Кошка бьёт лапами как профессиональный боец: ошибки хозяев, которые запускают атаку

Кошки способны в одно мгновение сменить настроение: только что мурлыкала, а через секунду хватает руку и пинает задними лапами. Почему питомцы так делают и можно ли скорректировать это поведение — объясняет зоопсихолог. Об этом сообщает Фонтанка.ру.
Если кошка обхватывает предмет или руку передними лапами и начинает активно "бить" задними, это не вспышка злости, а отголосок охотничьего инстинкта.
"Они фиксируют добычу передними лапами, а задними активно бьют. И благодаря острым когтям добыча буквально раздирается", — объясняет зоопсихолог Елена Клюсовец.
Такое поведение помогает животным выживать в природе, но у домашних питомцев оно проявляется в играх. Иногда кошки используют тот же приём для защиты: если им кажется, что человек представляет угрозу, они инстинктивно переходят в оборону.
Похожие реакции наблюдаются и в других ситуациях, когда питомец демонстрирует стресс или раздражение. Например, кошки могут кусать хозяев без видимой причины — и это тоже способ самозащиты.
Главная ошибка хозяев — игры руками. Для человека это может быть забава, но для кошки — тренировка нападения. Рука воспринимается как движущаяся добыча.
"Питомец может агрессивно реагировать и на поглаживания, если они слишком длительные либо не в тех местах, где ему приятно. Обычно кошки не любят, когда трогают лапы или живот. Когда человек игнорирует сигналы, коту приходится доносить информацию через силу", — подчёркивает Клюсовец.
Животное предупреждает заранее: уши прижаты, хвост дёргается, тело напрягается. Если человек не считывает эти знаки, кошка вынуждена действовать.
Если кошка остаётся нервной и часто реагирует агрессивно, возможно, она пережила стресс или ей не хватает безопасности. Подробнее о том, как восстановить доверие, читайте в статье о кошачьих царапинах и признаках страха.
Игры руками кажутся безобидными, но они формируют у кошки агрессивную модель поведения. Игрушки позволяют сохранить безопасную дистанцию и при этом удовлетворяют охотничий инстинкт.
