Кукушка ещё в пути, а гнёзда уже гудят: механизм, который превращает птиц в живой щит

Птицы распознают тревожные сигналы друг друга — орнитолог Кеннерли

В дикой природе выживание редко бывает делом одиночек. Когда появляется угроза, животные разных видов способны быстро находить общий язык и действовать сообща. Такие союзы помогают вовремя заметить хищников и защитить потомство. Об этом сообщает Scientific American.

Фото: commons.wikimedia.org by Natalie Kurbangallewa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кукушка

Когда "чужой" становится союзником

Учёные всё чаще фиксируют примеры того, как представители разных видов объединяются перед лицом общей опасности. Один из самых показательных случаев связан с птицами и гнездовыми паразитами — например, кукушками, которые подбрасывают яйца в чужие гнёзда.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, описывает более 20 видов птиц на четырёх континентах, использующих практически одинаковые тревожные крики при появлении кукушек. Эти звуки служат универсальным сигналом тревоги, понятным даже неродственным видам.

"По сути это общее "название” для кукушки, которое объединяет птиц против одного врага", — говорит орнитолог Корнельского университета Джеймс Кеннерли.

Коллективная атака как форма защиты

Гнездовые паразиты опасны тем, что заставляют других птиц выращивать их птенцов, лишая собственное потомство ресурсов. Поэтому реакция на угрозу бывает крайне жёсткой. В Австралии исследователи наблюдали, как более десятка видов птиц одновременно нападали на кукушку после серии тревожных криков.

Интенсивность атак оказалась настолько высокой, что в экспериментах чучела кукушек приходилось защищать клетками. Без этого, по словам учёных, разъярённые птицы могли бы уничтожить макет за считанные минуты. Подобные сцены хорошо иллюстрируют, насколько важны коллективные стратегии в мире животных.

Универсальный язык тревоги

Общение между видами не ограничивается кукушками. Многие певчие птицы, а также рыжие белки используют схожие высокочастотные сигналы тревоги при появлении хищных птиц. Эти звуки плохо различимы для самих хищников, но прекрасно слышны потенциальной добыче.

Если опасность не исчезает и хищник садится поблизости, птицы переходят к другому типу сигналов — крикам моббинга. Они собирают группу, которая совместными усилиями пытается прогнать врага. Такие поведенческие механизмы считаются частью сложной системы поведения птиц, формировавшейся тысячелетиями.

Не только птицы: защита без границ

Распознавать сигналы других видов умеют не только пернатые. Обезьяны, лемуры, бурундуки и даже рыбы на коралловых рифах реагируют на визуальные и химические предупреждения соседей. На рифах неродственные виды рыб таким образом сообщают друг другу о приближении барракуд и других хищников.

Интересно, что межвидовое взаимодействие помогает не только обороне. Совместные действия облегчают миграцию и поиск пищи. Например, морские птицы с острым зрением нередко охотятся вместе с видами, обладающими развитым обонянием, что повышает шансы обеих сторон на успешную добычу.

Одиночная защита и коллективные союзы

Животные, полагающиеся только на индивидуальные реакции, чаще становятся жертвами хищников. Межвидовые союзы, напротив, расширяют "радиус обзора" и позволяют быстрее распространять информацию об угрозе. Коллективная защита снижает риск для каждого отдельного участника.

Популярные вопросы о межвидовых союзах животных

Почему животные помогают другим видам?

Потому что общий враг угрожает всем, и совместные действия повышают шансы на выживание.

Всегда ли такие сигналы подаются намеренно?

Не всегда. Иногда животные просто реагируют на поведение соседей, даже не осознавая этого.

Насколько распространены такие союзы?

По мнению биологов, сложные сети межвидовой коммуникации встречаются гораздо чаще, чем считалось раньше.