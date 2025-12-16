24 000 лет в ледяной тьме: древние зомби ожили в мерзлоте и начали копировать себя без остановки

Ожившие коловратки клонируют себя бесполым способом — исследователь Стас Малавин

Иногда открытия выглядят как сюжет фантастического фильма, но за ними стоят реальные научные методы и годы исследований. Недавняя работа российских специалистов показала: даже спустя тысячелетия замороженные организмы могут вновь перейти к активной жизни. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вечная мерзлота

Возрождение древних организмов: как это стало возможным

Предметом исследования стали бделлоидные коловратки — микроскопические существа, известные своей способностью выдерживать экстремальные условия. В отличие от более узнаваемых тихоходок, эти организмы также умеют переживать длительное отсутствие воды и резкие перепады температуры, переходя в состояние криптобиоза. Именно оно позволяет полностью остановить обмен веществ и дождаться более благоприятных условий.

Учёные извлекли образцы вечной мерзлоты в Сибири — слоя почвы, который остаётся замороженным многие тысячелетия. Радиоуглеродный анализ показал, что некоторые фрагменты грунта относились к периоду около 24 000 лет назад. После постепенного оттаивания коловратки не только вернулись к активности, но и начали бесполое размножение, создавая генетически идентичное потомство.

Криптобиоз как ключ к выживанию

Состояние криптобиоза объясняет, как такие крошечные организмы способны пережить многотысячелетнюю заморозку. Оно схоже с подготовкой животных к зимней спячке: организм заранее накапливает вещества, которые впоследствии помогают справляться со стрессом.

"Они приостанавливают свой метаболизм и накапливают определенные соединения, такие как белки-шапероны, которые помогают им оправиться от криптобиоза, когда условия улучшаются”, — сказал в интервью Live Science ведущий автор исследования Стас Малавин, научный сотрудник Российского Института физико-химических и биологических проблем почвоведения.

Исследование подобных организмов поддерживает развитие криобиологии — направления, изучающего возможность сохранения живых систем при низких температурах. Это касается не только микроскопических существ, но и потенциальных применений в медицине, хранении биоматериалов и космических проектах.

Экспедиция в мерзлоту и её научные результаты

Чтобы получить образец, исследователи выкопали глубинный участок грунта. В лаборатории почву поместили в специальные условия, позволяющие медленно возвращать её к жизни. Уже через короткое время коловратки начали проявлять активность. Определить, какие особи являются древними, а какие — результатом их собственных делений, стало невозможно, поскольку вид размножается путем клонирования.

Коллекция таких организмов пополнила список существ, которые пережили не только тысячелетнюю заморозку, но и успешное возрождение. Ранее похожие результаты были получены с мхами, водорослями и нематодами. Исследователи предполагают, что новые знания помогут разрабатывать более устойчивые сельскохозяйственные культуры, методы долгосрочного хранения продуктов и технологии, которые пригодятся при освоении Марса.

Сравнение экстремофилов и их возможностей

Сравнивая коловраток и тихоходок, учёные отмечают важные различия. Колесные животные быстрее восстанавливаются после заморозки, но менее устойчивы к вакууму и радиации. Тихоходки, наоборот, демонстрируют рекордную выносливость, однако их поведение в глубоких слоях мерзлоты изучено хуже. Такая разница расширяет представление о стратегиях выживания в природе.

Советы по изучению древних образцов мерзлоты

Учёные рекомендуют медленное размораживание слоев, строгий контроль температуры и применение стерильных условий. При работе с древними организмами важно фиксировать каждую стадию, чтобы не допустить загрязнения современными формами жизни. Использование методов 3D-сканирования и сопоставление радиоуглеродных данных повышает точность исследования.

Популярные вопросы о криптобиозе

Могут ли такие технологии применяться к людям?

Современная наука далека от этого: коловратки значительно проще по строению, а человеческий организм сложнее восстановить после заморозки.

Опасны ли ожившие организмы?

Нет. Эти существа микроскопичны и не представляют угрозы для человека.

Почему коловратки так устойчивы?

Они накапливают защитные белки и переходят в анабиоз, что позволяет пережить экстремальные условия на протяжении тысячелетий.