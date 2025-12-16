Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Пещера раскрыла пасть времени: доисторические хищники вернулись после 325 миллионов лет молчания

В Мамонтовой пещере найдены акулы возрастом 325 млн лет — France Info
Зоосфера

Иногда земные недра открывают такие истории, которые меняют представление о жизни до появления человека. Новые исследования крупнейшей пещерной системы мира показали: скрытые миллионы лет структуры способны раскрыть детали обитателей древних морей. Об этом сообщает France Info.

Пещера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пещера

Мамонтова пещера — хранилище геологической памяти

Под густыми лесами Кентукки скрывается самая длинная известная пещера на планете — Мамонтова система протяжённостью более 650 километров. Её неизменные условия сохраняют следы древних эпох в практически нетронутом виде. Темнота, влажность и стабильная температура создают идеальную среду для формирования редких окаменелостей, включая остатки организмов, чьи следы обычно исчезают задолго до обнаружения.

Работа учёных в этой зоне является частью национальной программы палеонтологического инвентаря, объединяющей исследования в национальных парках США. Геологи и палеонтологи последовательно обследуют десятки галерей, фиксируя данные и изучая слои, сформированные в эпоху, когда территория современного Кентукки была мелководным тропическим морем.

Доисторические акулы: новый взгляд на каменноугольное море

В этих древних отложениях были найдены редкие окаменелости двух акул: Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum. Обе принадлежали к малоизученной группе хрящевых рыб, напоминающей современных хищников, но имевшей свои особенности строения. Среди обнаруженных элементов — зубы, фрагменты скелета и отпечатки тканей, что особенно ценно для реконструкции внешнего вида древних животных.

Troglocladodus trimblei достигал около 3,5 метров и охотился в прибрежных водах древнего моря. Glikmanius careforum отличался мощным телосложением и выраженными защитными структурами. Это открытие позволяет значительно расширить временные рамки существования обоих видов и лучше понять, как формировались ранние группы хрящевых позвоночных.

Национальный палеонтологический инвентарь — стратегия изучения прошлого

Открытия стали возможны благодаря масштабной государственной инициативе, действующей с конца 1990-х годов. Программа объединяет полевые исследования, анализ коллекций и системное картографирование местонахождений окаменелостей. Её целью является защита геологического наследия, которое можно утратить из-за эрозии и естественного разрушения.

В Мамонтовой пещере специалисты исследуют более 25 галерей, потенциально содержащих остатки древних организмов. Уже найденные акулы — лишь начало работы: условия пещеры позволяют рассчитывать на новые открытия, связанные с другими видами, населявшими тропическое море каменноугольного периода.

Сравнение окаменелостей Troglocladodus и Glikmanius

Эти два вида помогают по-разному взглянуть на древнюю морскую экосистему. Troglocladodus более лёгкий и подвижный, вероятно, специализировался на мелкой добыче. Glikmanius, напротив, обладал массивным черепом и сильными челюстями, что говорит о способности охотиться на крупные организмы. Такое разнообразие свидетельствует о сложной структуре морских цепей питания в тот период.

Советы по изучению пещерных находок

Исследователи советуют уделять внимание стратиграфии слоёв, фиксировать каждое изменение породы и использовать комбинированные методы, включая 3D-сканирование. Анализировать материалы рекомендуется вместе со специалистами по хрящевым позвоночным, так как подобные находки содержат уникальные элементы строения.

Популярные вопросы о доисторических акулах

Почему находки из Мамонтовой пещеры так важны?
Потому что условия внутри галерей сохраняют детали, которые редко фиксируются в обычных морских отложениях.

Могут ли быть найдены другие виды древних акул?
Да. Судя по геологии региона, пещера содержит слои, сформированные в разных зонах древнего моря.

Что дают такие открытия современной науке?
Они помогают уточнять эволюционные связи между ранними хрящевыми рыбами и современными акулами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука животные
Новости Все >
Корни балконных растений утепляют в мороз — Mein Schoener Garten
Николай Цискаридзе возмутился фотографиями Марии Григорьевой
Звукоизоляцию спальни можно улучшить без капитального ремонта — Idealista
Глава Сбера Греф раскрыл идеальный способ распорядиться "тринадцатой зарплатой"
Калистеника развивает силу и выносливость без тренажёров — тренер Валентина Счастье
Пробка снижает влажность и запахи в холодильнике — La République des Pyrénées
Росаккредитация заявила, что запрета на праворульные автомобили в России нет
Родился детёныш белого носорога Маркус в Cotswold Wildlife Park – зоопарк
Алкоголь дает ложное ощущение тепла — нарколог Тюрин
Дубовицкая не участвовала в съёмках новогоднего "Аншлага"
Сейчас читают
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Родился детёныш белого носорога Маркус в Cotswold Wildlife Park – зоопарк
Алкоголь дает ложное ощущение тепла — нарколог Тюрин
Эукариотическую амебу нашли в кипящем источнике Лассена — Nature
Жёсткая водопроводная вода ухудшает состояние комнатных растений
Банановый хлеб с коричной начинкой пекут с содой без разрыхлителя
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Растекающееся печенье стабилизируют охлаждением теста
Физический эксперимент подтвердил существование отражений времени — Nature Physics
В Рязани установили новогодние инсталляции с вышивкой — художник Риффель
Датчики TPMS не меняют при обычной замене шин — Jalopnik
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.