Кошки реагируют как по команде: за безобидными мятными шариками скрывается не безобидный эффект

Маленькие ароматные шарики из кошачьей мяты покорили интернет — питомцы будто теряют голову от этого лакомства. Владельцы делятся забавными видео, где кошки катаются по полу и мурлыкают от восторга. Но безопасна ли эта забава и не вызывает ли мята привыкания? Об этом сообщает PetNews.
Кошачья мята (лат. Nepeta cataria) — близкий родственник привычной нам мяты. Её листья пахнут не так ярко, зато обладают особым эфирным маслом, на которое кошки реагируют особенно чувствительно. Шарики делают из спрессованных листьев растения, иногда добавляя витамины, пищевой желатин или растительные волокна для плотности.
Мята абсолютно безопасна при правильном использовании. Такое лакомство напоминает леденец, который можно облизывать или катать лапами — для кошки это и игрушка, и поощрение одновременно.
Главный активный компонент растения — непеталактон. Он не воздействует на мозг как наркотик, а стимулирует зоны, отвечающие за удовольствие и расслабление. В результате кошка становится более игривой, катается по полу, мурлычет и выглядит крайне довольной. Эффект длится около 10-15 минут, затем полностью проходит.
Повторная реакция возможна лишь через час-два — организм должен "перезагрузиться". Причём примерно треть кошек не реагирует на мяту вовсе: чувствительность к непеталактону заложена генетически.
Если кошка не проявляет интереса, это абсолютно нормально — у некоторых животных просто нет нужных рецепторов.
Переезд, визит гостей или появление нового питомца нередко вызывают тревогу у кошки. Мята помогает снизить уровень стресса и облегчить адаптацию. Её используют также при болезни, когда питомец теряет активность и настроение.
Если кот обходит стороной когтеточку или новую лежанку, можно нанести немного мяты или дать мятный шарик после правильного действия. Так у животного формируется устойчивая связь между поступком и наградой — эффективный метод положительного подкрепления.
Главное правило — умеренность. Несмотря на кажущуюся безвредность, избыток мяты способен вызвать расстройство желудка или легкую апатию. Кроме того, у некоторых кошек встречается индивидуальная непереносимость.
Перед первым применением стоит обсудить дозировку с ветеринаром. Кошачья мята не вызывает зависимости, а её эффект — временный и безопасный при правильном использовании.
Мята для кошек продаётся в нескольких вариантах — сушёные листья, спреи и шарики. Каждый имеет свои особенности:
Выбор зависит от цели: если нужно приучить к предмету — подойдёт спрей, а для развлечения лучше выбрать шарики.
Плюсы:
Минусы:
Если кошка проявляет признаки скуки или одиночества, может помочь завести второго питомца.
Нет, рекомендуется подождать, пока питомцу исполнится 6-7 месяцев — до этого возраста нервная система ещё формируется.
Это не проблема: чувствительность к непеталактону наследуется, и примерно 30% животных просто не воспринимают запах.
Лучше ограничиться 1-2 разами в неделю, чтобы избежать привыкания к аромату и сохранить интерес питомца.
Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.