Анна Маляева

От волчьих инстинктов до поп-хитов: эти популярные песни включают у собак настоящее пение

Тонкий слух заставляет собак подпевать высоким звукам
Иногда кажется, что собаки — настоящие артисты. Одни устраивают громкие "концерты", другие тонко подвывают в такт музыке, а третьи будто бы подпевают своим хозяевам. Откуда у питомцев тяга к пению, какие породы особенно музыкальны и почему собачье ухо распознаёт гармонию не хуже человеческого?

Зов инстинктов

Пение у собак — не просто каприз или случайный звук. Учёные связывают этот феномен с древними корнями. Ещё волки переговаривались друг с другом с помощью воя: так они обозначали границы территории или звали сородичей. Современные собаки унаследовали этот способ коммуникации. Некоторые мелодии и ритмы напоминают им сигналы предков, и животные инстинктивно стараются "ответить". Так вой превращается в мелодичное пение. Для собаки пение — это форма общения, родственная воям предков.

Тонкий слух и эмоциональная реакция

Слух у собак гораздо острее человеческого. Они различают частоты, которые мы не воспринимаем, и реагируют на них особенно активно. Поэтому композиции с высоким тоном или эффектами эха нередко вызывают у питомцев желание "подпеть". Некоторые животные даже различают инструменты и предпочитают, например, гитару или саксофон.

Собаки также выражают через пение эмоции — тоску, радость или волнение. Их чувствительность к настроению человека подтверждает исследование: собаки замечают слёзы хозяина и способны сопереживать - это доказывает, насколько тесна эмоциональная связь человека и питомца.

Пение как проявление любви к хозяину

Собаки умеют подражать людям — особенно тем, с кем у них установилась тесная связь. Когда владелец поёт, питомец часто начинает повторять звуки, будто стараясь разделить настроение. Это не просто игра, а способ быть ближе и показать участие. Пес может не понимать слов, но отлично улавливает интонацию и ритм.

Какие породы поют чаще

Хотя теоретически "вокал" доступен любой собаке, некоторые породы особенно музыкальны. Среди них — аляскинские маламуты, хаски, самоеды, бигли и гончие. Они наследуют привычку выть в ответ на звуки. Но настоящий рекордсмен — новогвинейская поющая собака. Её голос по тембру напоминает птичье пение, а диапазон охватывает несколько октав. Об этом сообщает Pet Story.

Какая музыка нравится собакам

Шотландские исследователи установили, что собаки предпочитают софт-рок и рэгги. Эти жанры успокаивают и создают ощущение ритмичной стабильности. Поп-музыка и классика также занимают высокие позиции — питомцы реагируют на гармоничные аккорды и плавные переходы.

Среди фаворитов отмечены треки:

  • Could You Be Loved (Bob Marley & the Wailers).
  • Tequila Sunrise (Eagles).
  • Hey Nineteen (Steely Dan).
  • Last Christmas (Wham!).
  • Jingle Bells.

Плюсы и минусы "певческих" привычек собак

Плюсы:

  • развивает эмоциональную связь между хозяином и питомцем;
  • снижает уровень тревожности у животного;
  • может служить признаком хорошего слуха и эмоциональной отзывчивости.

Минусы:

  • громкое пение может мешать соседям;
  • некоторые собаки "впадают в роль" и начинают выть слишком часто;
  • животное может реагировать тревожно на громкие или высокие звуки.

Как поддержать музыкального питомца

  1. Не ругайте собаку, если она начала петь — это естественная реакция.
  2. Включайте спокойные мелодии, если хотите расслабить питомца.
  3. Избегайте слишком громких звуков: они могут вызывать стресс и перевозбуждение.
  4. В холодное время года животные особенно эмоциональны — например, зимой их поведение резко меняется, и музыка помогает им адаптироваться к новому ритму.

Популярные вопросы о "собачьем пении"

Почему мой питомец поёт только под определённые песни?

У собак, как и у людей, есть музыкальные предпочтения. Они реагируют на частоты и ритмы, которые воспринимают комфортно.

Можно ли научить собаку петь?

Да, но не прямым обучением, а через повторение. Если вы поёте с собакой, она постепенно подстраивается под ваш голос.

Стоит ли беспокоиться, если собака часто воет под музыку?

Если поведение не сопровождается стрессом или агрессией — нет. Это способ выразить эмоции и привлечь внимание.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
