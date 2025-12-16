Гены выбирают палитру собачьих глаз: радужка намекает на наследственные риски и нюансы

Ген мерль у голубоглазых собак повышает риск проблем со слухом и зрением

Цвет глаз собаки кажется мелочью, но на самом деле в нём отражена целая история — наследие породы, гены, здоровье и даже особенности характера. Одни псы смотрят на мир глубокими карими глазами, другие — светло-голубыми или медово-жёлтыми. А иногда встречаются те, чей взгляд двухцветен — словно в нём сошлись два мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хаски

Откуда берётся цвет глаз

Окрас радужной оболочки формируется ещё до рождения щенка — генетика решает заранее, сколько меланина будет вырабатываться в клетках. Этот пигмент окрашивает радужку в разные тона: чем его больше, тем темнее глаза.

Большинство собак рождаются с голубыми глазами, которые постепенно темнеют, когда щенок взрослеет. Примерно к трём месяцам цвет становится окончательным.

Однако порода, наследственность и даже сочетание генов родителей могут внести свои коррективы — именно поэтому у одних собак глаза остаются светлыми, а у других приобретают насыщенный ореховый оттенок. Подобные различия учёные связывают и с особенностями интеллекта, которым особенно отличаются некоторые породы собак.

Карие глаза — классика собачьего мира

Карий цвет — самый распространённый среди собак. Его интенсивность колеблется от мягкого светло-орехового до почти чёрного. В основе лежит высокий уровень меланина — вещества, которое одновременно определяет цвет шерсти и защищает глаза от ультрафиолета.

Тёмно-карие глаза — признак, характерный для гончих, овчарок, боксёров и ретриверов. Светло-карие (в английской классификации — hazel) встречаются реже, но придают взгляду собаки особую теплоту и выразительность. Их можно увидеть у хаски, борзых и питбулей.

Интересно, что даже у пары собак с тёмными глазами может появиться светлоглазый щенок — генетика любит исключения. А вот обратный вариант встречается крайне редко. Об этом сообщает Pet Story.

Янтарные глаза — золотой блеск природы

Этот оттенок возникает из-за меньшего количества пигмента и работы рецессивных генов B и D. В результате глаза получают золотисто-медовый отлив, иногда с зелёным переливом. Янтарный цвет часто встречается у кламбер-спаниелей, ретриверов и охотничьих пород, выведенных в Великобритании.

Иногда такой оттенок считается нестандартным и не допускается на выставках, особенно если он связан со смешением пород. Однако в обычной жизни янтарные глаза придают собаке выразительный и умный взгляд, который невозможно забыть.

Голубые глаза — редкость и притяжение

Большинство щенков рождается голубоглазыми, но с возрастом цвет темнеет. Взрослая собака с голубыми глазами — исключение, а не правило. Такой цвет чаще всего связан с особым геном, известным как мерль. Он ослабляет пигментацию, влияя не только на глаза, но и на шерсть: поэтому у голубоглазых собак нередко появляются белые участки.

К сожалению, этот же ген повышает риск проблем со слухом и зрением. Поэтому за такими питомцами нужен особый контроль у ветеринара.

Среди пород, у которых чаще встречаются голубые глаза: хаски, далматинцы, французские бульдоги, корги и австралийские овчарки. У хаски ледяной взгляд вообще стал частью породы — символом силы и независимости.

Зелёные глаза — исключение из правил

Самый редкий цвет глаз у собак — зелёный. Он появляется тогда, когда ген мерль ослабляет пигмент, но не полностью, оставляя золотисто-зелёный или болотный отлив.

Зелёные глаза можно увидеть у питбулей, метисов и некоторых хаски, но чаще всего это результат сложного смешения генов.

Такие собаки выглядят необычно, но требуют особого ухода: ослабленный пигмент может быть связан с повышенной чувствительностью к свету. Поэтому важно защищать их глаза от яркого солнца и пыли. Подобное восприятие контраста и света учёные объясняют нейронной перегрузкой.

Гетерохромия: когда глаза разного цвета

Гетерохромия бывает двух видов:

Полная, когда глаза разного цвета — например, один карий, другой голубой.

Частичная, когда в одной радужке сочетаются два оттенка, будто цвет "разделён".

Это не болезнь, а особенность, которая часто передаётся по наследству. Но иногда гетерохромия может появиться позже — как следствие травмы или воспаления.

Хаски, бордер-колли, немецкие доги и вельш-корги — настоящие чемпионы по разноцветным глазам.

Оттенки глаз у собак

Карий — универсальный, хорошо переносит солнце, указывает на крепкое здоровье глаз.

— универсальный, хорошо переносит солнце, указывает на крепкое здоровье глаз. Янтарный — редкий, мягкий, придаёт выразительность, но может быть связан с рецессивными генами.

— редкий, мягкий, придаёт выразительность, но может быть связан с рецессивными генами. Голубой — эффектный, но требует внимания к слуху и зрению.

— эффектный, но требует внимания к слуху и зрению. Зелёный — самый редкий и чувствительный, обычно у метисов.

Цвет радужки не влияет на темперамент, но иногда связан с особенностями породы — например, у хаски голубые глаза часто сопровождают более независимый характер.

Советы по уходу за глазами питомца

Осматривайте глаза ежедневно — покраснение или помутнение могут сигнализировать о болезни. Используйте специальные салфетки или раствор без спирта для гигиены. Избегайте прямого солнца у собак со светлыми глазами. При выделениях, частом моргании или слезотечении — обращайтесь к ветеринару.

Популярные вопросы о цвете глаз собак

1. Можно ли изменить цвет глаз у собаки?

Нет. Цвет радужки определяется генетически и не меняется с возрастом (кроме первых месяцев жизни щенка).

2. Почему у щенков глаза голубые?

Пигмент меланин вырабатывается не сразу — поэтому глаза кажутся голубыми до 8-12 недель.

3. Есть ли связь между цветом глаз и характером?

Нет прямой зависимости, но у пород с редкими глазами часто более активный темперамент и повышенная чувствительность к раздражителям.

4. Опасен ли ген мерль?

Сам по себе — нет, но его двойное наследование (от обоих родителей) может привести к нарушениям слуха и зрения.