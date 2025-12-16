Гены выбирают палитру собачьих глаз: радужка намекает на наследственные риски и нюансы

Цвет глаз собаки кажется мелочью, но на самом деле в нём отражена целая история — наследие породы, гены, здоровье и даже особенности характера. Одни псы смотрят на мир глубокими карими глазами, другие — светло-голубыми или медово-жёлтыми. А иногда встречаются те, чей взгляд двухцветен — словно в нём сошлись два мира.
Окрас радужной оболочки формируется ещё до рождения щенка — генетика решает заранее, сколько меланина будет вырабатываться в клетках. Этот пигмент окрашивает радужку в разные тона: чем его больше, тем темнее глаза.
Большинство собак рождаются с голубыми глазами, которые постепенно темнеют, когда щенок взрослеет. Примерно к трём месяцам цвет становится окончательным.
Однако порода, наследственность и даже сочетание генов родителей могут внести свои коррективы — именно поэтому у одних собак глаза остаются светлыми, а у других приобретают насыщенный ореховый оттенок. Подобные различия учёные связывают и с особенностями интеллекта, которым особенно отличаются некоторые породы собак.
Карий цвет — самый распространённый среди собак. Его интенсивность колеблется от мягкого светло-орехового до почти чёрного. В основе лежит высокий уровень меланина — вещества, которое одновременно определяет цвет шерсти и защищает глаза от ультрафиолета.
Тёмно-карие глаза — признак, характерный для гончих, овчарок, боксёров и ретриверов. Светло-карие (в английской классификации — hazel) встречаются реже, но придают взгляду собаки особую теплоту и выразительность. Их можно увидеть у хаски, борзых и питбулей.
Интересно, что даже у пары собак с тёмными глазами может появиться светлоглазый щенок — генетика любит исключения. А вот обратный вариант встречается крайне редко. Об этом сообщает Pet Story.
Этот оттенок возникает из-за меньшего количества пигмента и работы рецессивных генов B и D. В результате глаза получают золотисто-медовый отлив, иногда с зелёным переливом. Янтарный цвет часто встречается у кламбер-спаниелей, ретриверов и охотничьих пород, выведенных в Великобритании.
Иногда такой оттенок считается нестандартным и не допускается на выставках, особенно если он связан со смешением пород. Однако в обычной жизни янтарные глаза придают собаке выразительный и умный взгляд, который невозможно забыть.
Большинство щенков рождается голубоглазыми, но с возрастом цвет темнеет. Взрослая собака с голубыми глазами — исключение, а не правило. Такой цвет чаще всего связан с особым геном, известным как мерль. Он ослабляет пигментацию, влияя не только на глаза, но и на шерсть: поэтому у голубоглазых собак нередко появляются белые участки.
К сожалению, этот же ген повышает риск проблем со слухом и зрением. Поэтому за такими питомцами нужен особый контроль у ветеринара.
Среди пород, у которых чаще встречаются голубые глаза: хаски, далматинцы, французские бульдоги, корги и австралийские овчарки. У хаски ледяной взгляд вообще стал частью породы — символом силы и независимости.
Самый редкий цвет глаз у собак — зелёный. Он появляется тогда, когда ген мерль ослабляет пигмент, но не полностью, оставляя золотисто-зелёный или болотный отлив.
Зелёные глаза можно увидеть у питбулей, метисов и некоторых хаски, но чаще всего это результат сложного смешения генов.
Такие собаки выглядят необычно, но требуют особого ухода: ослабленный пигмент может быть связан с повышенной чувствительностью к свету. Поэтому важно защищать их глаза от яркого солнца и пыли. Подобное восприятие контраста и света учёные объясняют нейронной перегрузкой.
Гетерохромия бывает двух видов:
Это не болезнь, а особенность, которая часто передаётся по наследству. Но иногда гетерохромия может появиться позже — как следствие травмы или воспаления.
Хаски, бордер-колли, немецкие доги и вельш-корги — настоящие чемпионы по разноцветным глазам.
Цвет радужки не влияет на темперамент, но иногда связан с особенностями породы — например, у хаски голубые глаза часто сопровождают более независимый характер.
Нет. Цвет радужки определяется генетически и не меняется с возрастом (кроме первых месяцев жизни щенка).
Пигмент меланин вырабатывается не сразу — поэтому глаза кажутся голубыми до 8-12 недель.
Нет прямой зависимости, но у пород с редкими глазами часто более активный темперамент и повышенная чувствительность к раздражителям.
Сам по себе — нет, но его двойное наследование (от обоих родителей) может привести к нарушениям слуха и зрения.
