Собака, которая заставляет даже волка поджимать хвост: эту породу тысячи лет закаляли степи и горы

Алабаи сформировались как самостоятельные охранники стада

Он не стремится понравиться каждому, не суетится и не ищет лишнего внимания. Алабай — собака, чья сила сочетается с независимым умом и природным достоинством. Эту древнюю породу почитают за способность принимать решения и охранять не по приказу, а по внутреннему чувству долга.

Истоки силы и характера

Родина алабая — бескрайние степи и горы Средней Азии. Здесь собаки веками сопровождали кочевников, охраняли стада и жилища от волков и воров. Так сформировалась уникальная порода, получившая официальное название — среднеазиатская овчарка. Алабаи не были выведены искусственно, их характер создала сама природа. Только самые выносливые и умные выживали, поэтому в каждом поколении закреплялись сила, стойкость и умение принимать решения без человека.

Эта порода формировалась естественным путем, что сделало её одной из самых самодостаточных среди охранных собак.

Суровый климат Азии научил алабаев работать в одиночку. Пастух мог находиться далеко, и собака должна была сама решать, как действовать при опасности. Именно поэтому в крови этой породы — независимость, самоконтроль и способность мгновенно оценивать обстановку. Такие качества роднят алабая с породами, которые читают угрозы быстрее человека и известны своим природным инстинктом защиты.

Внешний облик и особенности

Среднеазиатская овчарка производит впечатление с первого взгляда. Это крупное, мощное животное с широкой грудью и крепким костяком. Вес взрослого кобеля достигает 70-80 кг, а рост — до 80 см в холке. Суки меньше, но не менее внушительны. Голова крупная, с массивной мордой и глубоким взглядом, который одновременно выражает спокойствие и готовность к действию.

У рабочих линий алабаев традиционно купируют уши и хвост, чтобы избежать травм в схватках с хищниками. Однако в ряде стран эта практика сегодня запрещена. Шерсть густая и плотная, с подшерстком, защищающим от жары и мороза. Цвет может быть самым разным: белым, палевым, серым, тигровым, чёрным. Но главное — не окраска, а внутренний стержень, пишет ТАСС.

Независимый характер

Алабай — воплощение спокойной уверенности. Он не склонен к бурным эмоциям и редко проявляет агрессию без причины. Но при угрозе мгновенно реагирует. Эти собаки чувствуют настроение хозяина и ситуацию вокруг, действуя не по инстинкту, а осознанно. Их охранный инстинкт выражен мощно, но в нём нет лишней жестокости.

Среднеазиатская овчарка — это не просто охранник, а партнёр, способный самостоятельно принимать решения.

Алабай предан семье, но требует уважения. Он не терпит крика и давления. Владельцу важно быть уверенным в себе, ведь собака быстро чувствует слабину. Для детей алабай может стать терпеливым защитником, однако его сила требует осторожности — оставлять малыша с ним без присмотра нельзя. К другим животным эти собаки относятся терпимо, если их социализировали с детства.

Где и как содержать алабая

Эта порода создана для простора. Лучшие условия — частный дом с огороженной территорией. Собака должна иметь возможность свободно перемещаться, ведь она инстинктивно контролирует участок. Вольер подойдёт лишь частично: алабай не может жить в замкнутом пространстве постоянно.

В квартире ему тесно. Даже при длительных прогулках у собаки будет накапливаться стресс. К тому же мощный голос и настороженность к шумам могут вызвать недовольство соседей.

Хороший вариант — утеплённая будка или просторный навес. Важно, чтобы место было сухим, без сквозняков. И, конечно, алабай должен регулярно общаться с хозяином — одиночество разрушает его психику.

Уход и здоровье

Несмотря на внушительные размеры, алабай неприхотлив. Его нужно регулярно вычёсывать, особенно в период линьки, чтобы удалять лишний подшёрсток. Купание — только по мере загрязнения.

Питание — один из важнейших аспектов. В рационе должны присутствовать мясо, субпродукты, крупы, овощи, кисломолочные продукты. При использовании готовых кормов выбирают премиум-класс. Недостаток белка или витаминов быстро приводит к проблемам с суставами.

Среди типичных заболеваний — дисплазия тазобедренных суставов и ожирение, способное спровоцировать сердечные недуги. Поэтому вес питомца нужно контролировать, а профилактические осмотры у ветеринара проводить регулярно.

Воспитание и дрессировка

Дрессировка алабая требует терпения и твёрдости. Это не собака, которая будет бесконечно выполнять команды ради лакомства. Она должна видеть в человеке лидера и уважать его.

Грубость и наказания недопустимы — алабай злопамятен и может ответить неповиновением. Лучший метод — спокойная уверенность, последовательность и справедливость. С щенячьего возраста важно приучать к базовым командам, поводку, к людям и другим животным. Для новичков полезны занятия с профессиональным кинологом, чтобы не допустить ошибок. В процессе обучения важно избегать стрессовых ситуаций и помнить о принципе дистанции с другими собаками на прогулке.

Как социализировать щенка

Первые месяцы жизни — ключевой период. С двух до шести месяцев щенок активно познаёт мир, и именно тогда закладывается его поведение.

Знакомьте его с разными людьми и животными. Прогулки должны быть разнообразными, чтобы щенок привыкал к шумам и движениям города. Позвольте играть с другими собаками, но под контролем.

Постепенное расширение круга впечатлений делает собаку уравновешенной и уверенной. Изоляция же приведёт к чрезмерной подозрительности.

Как выбрать щенка

Приобретать алабая нужно только в питомнике с хорошей репутацией. Ответственные заводчики предоставляют документы о происхождении и здоровье родителей. Щенок должен быть активным, крепким, с блестящей шерстью и уверенным поведением.

Щенки без родословной нередко оказываются метисами, что делает их характер и здоровье непредсказуемыми. Уши и хвост часто купируют в раннем возрасте, но сегодня всё чаще оставляют естественными — это не влияет на охранные качества.

Стоимость щенка зависит от линии и титулов родителей. Представители чемпионских кровей стоят дороже, но и вероятность получить уравновешенного пса выше.

Кому подойдёт алабай

Эта собака создана для тех, кто живёт в загородном доме и проводит много времени на участке. Она идеально подходит для охраны фермы или большого двора. В семье с детьми алабай уживётся, если родители готовы уделять внимание воспитанию и социализации.

Тем, кто редко бывает дома, от породы лучше отказаться. Долгое одиночество делает собаку тревожной и раздражительной. Ей нужен контакт, пусть и без излишней ласки.

Закон и ответственность

Согласно закону № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", хозяин обязан обеспечить безопасность окружающих. В общественных местах собака должна быть на поводке и в наморднике. Двор, где живёт алабай, нужно оградить высоким забором, чтобы питомец не смог выйти сам.

Некоторые регионы вводят дополнительные требования — от специальных площадок для выгула до штрафов за нарушение правил. В Москве, например, ношение намордника обязательно для всех крупных пород. Ответственность за действия животного всегда несёт владелец, включая материальный ущерб.

Расходы владельца

Содержание алабая требует серьёзных затрат.

Качественный корм для взрослого пса весом 70 кг обходится в 8-12 тысяч рублей в месяц. Ветеринария. Прививки и профилактика — около 15 тысяч рублей в год.

В среднем годовое содержание составляет 150-200 тысяч рублей. Перед покупкой щенка стоит трезво оценить свои силы и возможности — алабай не прощает легкомыслия.

Плюсы и минусы породы

Плюсы:

выдающиеся охранные качества;

интеллект и самостоятельность;

неприхотливость в уходе;

преданность семье.

Минусы:

требует опытного хозяина;

не подходит для квартиры;

нуждается в ранней социализации и дисциплине.

Популярные вопросы об алабае

1. Можно ли держать алабая в квартире?

Нет. Порода создана для жизни на открытом воздухе. В ограниченном пространстве собака страдает от скуки и стресса.

2. Подходит ли алабай для семьи с детьми?

Да, но при условии воспитания и постоянного контроля взрослых. Собака защищает детей, но не понимает, что её сила может быть опасна.

3. Сколько живут алабаи?

В среднем 11-13 лет. При хорошем уходе и питании доживают до 15 лет.