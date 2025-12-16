Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Клюв-кинжал держит бой до конца: эти крошечные птицы решают вопросы любви на поединках

Брачные турниры колибри сопровождаются клевками в полёте — биолог Рико-Гуэвара
Зоосфера

Эти крошечные птицы выглядят хрупкими, но в брачный период превращаются в беспощадных бойцов. Самцы зелёных колибри-отшельников вступают в поединки, которые по накалу напоминают средневековые турниры и иногда заканчиваются гибелью одного из соперников. Учёные выяснили, что оружием в этих схватках служит вовсе не когти, а клюв. Об этом сообщает Scientific American.

Клюв как результат эволюции и оружие

Зелёная колибри-отшельник обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки и известна своим длинным, тонким клювом. Долгое время считалось, что его форма связана исключительно с питанием — птицы приспособлены к сбору нектара из определённых видов цветов.

Однако новое исследование показало, что у самцов и самок различия куда глубже. Клюв самцов заметно прямее и значительно острее, чем у самок, и по форме напоминает миниатюрный кинжал. Это позволяет использовать его не только для еды, но и в боях за право размножения. Подобные примеры показывают, что эволюция внешних признаков в природе нередко идёт по неожиданным сценариям, как это происходит и с формированием окраски и форм у других видов в процессе эволюции.

"Раньше мы полагали, что различия в форме клюва связаны с разными источниками пищи, но теперь видим, что важную роль сыграла и конкуренция между самцами", — отмечает эволюционный биолог Вашингтонского университета Алехандро Рико-Гуэвара.

Поединки в брачный сезон

С наступлением брачного периода самцы собираются в особых местах — так называемых токах. Там они усаживаются на ветках и издают характерные звуки, привлекая самок. Место на токе имеет решающее значение: чем удачнее позиция, тем выше шанс быть услышанным.

Когда другой самец пытается занять уже занятую ветку, конфликт почти неизбежен. Птицы устремляются друг на друга клювом вперёд и наносят удары с большой силой. Иногда такие столкновения заканчиваются серьёзными травмами и даже смертью одного из участников. Агрессия и высокий уровень стресса в такие периоды — часть сложного поведенческого набора птиц, который может проявляться и в других формах, включая поведение птиц вне брачных конфликтов.

Что показало трёхмерное моделирование

Учёные изучили музейные образцы колибри-отшельников с помощью 3D-моделирования. Анализ показал, что клюв самцов примерно на 3% прямее и на 69% острее, чем у самок. Кончик имеет форму клинка, что делает его особенно опасным при ударах.

Такая разница подчёркивает, что половой отбор сыграл ключевую роль в формировании внешности этих птиц наряду с адаптацией к питанию.

Мнение независимых специалистов

Биолог Марсело Арайя-Салас из Университета Коста-Рики, изучающий колибри-отшельников, отмечает, что агрессивное поведение этих птиц давно известно орнитологам. Они невероятно агрессивны. Недаром имя ацтекского бога солнца и войны Уицилопочтли буквально переводится как "колибри”".

Сравнение: колибри-отшельники и другие виды

В отличие от большинства колибри, которые ограничиваются демонстрациями или короткими стычками, колибри-отшельники вступают в прямые и опасные схватки. У родственных видов подобное поведение тоже встречается, но именно у зелёных колибри-отшельников оно доведено до крайности из-за формы клюва.

Популярные вопросы о боях колибри

Почему самцы дерутся так жёстко?

Из-за конкуренции за самок и ограниченные места на токе.

Используют ли самки клюв в боях?

Нет, у самок клюв менее острый и не приспособлен для поединков.

Опасны ли такие схватки для популяции?

Они рискованны для отдельных птиц, но с точки зрения эволюции поддерживают отбор сильнейших.

