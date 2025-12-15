Лес кормит досыта, а силы утекают сквозь кости: места, где звери ремонтируют внутренний каркас

Солонцы используют для восполнения минералов у диких животных — эколог Сарапу

В дикой природе животные редко получают все необходимые минералы из обычного корма, особенно в суровых климатических условиях. Одним из ключевых элементов их рациона остается соль, от которой напрямую зависят рост, развитие и общее состояние организма. Именно поэтому в заповедниках и национальных парках регулярно создают специальные места минеральной подкормки. Об этом сообщает Snob. ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лось в туманном лесу

Почему соль так важна для диких животных

Минеральные вещества — обязательная часть питания большинства млекопитающих, но потребность в них заметно различается в зависимости от вида, возраста и физиологического состояния. Особенно остро в соли нуждаются копытные животные. Для них натрий, кальций и другие элементы необходимы не только для поддержания водно-солевого баланса, но и для формирования костей, копыт и рогов.

Около 60% потребляемой соли у копытных уходит на рост и укрепление костной ткани, а также на развитие рогов. Для самок минеральная подкормка приобретает особое значение в период беременности и выкармливания потомства, когда организм испытывает повышенную нагрузку. Недостаток соли может привести к ослаблению иммунитета, замедлению роста молодняка и снижению репродуктивных показателей, что напрямую отражается на устойчивости популяций диких животных.

Природные солонцы и их роль в экосистеме

В естественной среде животные восполняют дефицит минералов на солонцах — участках почвы, насыщенных растворимыми солями. Такие земли непригодны для большинства растений, но становятся жизненно важными точками притяжения для обитателей лесов, степей и гор.

Природные солонцы делятся на три основных типа: каменистые, глинистые и водно-минеральные. Чаще всего они встречаются на болотистых территориях, вдоль медленно текущих рек с заболоченными берегами, а также возле корней отдельных видов растений. Животные регулярно возвращаются к таким местам, формируя устойчивые маршруты миграции и поведения в пределах привычных ареалов.

Однако в зимний период доступ к природным солонцам часто осложняется снежным покровом и ледяной коркой. В это время риск минерального голодания возрастает, что делает вмешательство человека в заповедных зонах оправданным и необходимым.

Зачем в заповедниках создают искусственные солонцы

Потребность в минеральных веществах у животных сохраняется круглый год. Чтобы поддержать естественные процессы и снизить стресс для популяций, сотрудники особо охраняемых природных территорий оборудуют искусственные солонцы. Наибольшую актуальность эта работа приобретает в конце осени и начале зимы, когда природные источники соли становятся труднодоступными.

Искусственные солонцы размещают с учетом ландшафта, сезонных перемещений животных и особенностей конкретных видов. Такая подкормка не заменяет естественное питание, а лишь дополняет его, помогая животным пережить сложные периоды без ущерба для здоровья и без изменения их природного поведения.

Практика национального парка "Шушенский бор"

В национальном парке "Шушенский бор" в Красноярском крае солонцы устраивают на трухлявых пнях и под корнями погибших деревьев. Это позволяет сохранить естественный облик леса и одновременно обеспечить животным свободный доступ к минералам. Работа по созданию таких точек требует профессиональных знаний и точного понимания экологии местности.

"При закладывании новых или обновлении действующих солонцов необходимо учитывать сезонную смену стаций животных, которые относятся к мигрирующим видам. Например, для лосей, маралов и косуль летние и зимние солонцы должны располагаться в разных местах. Зимние солонцы следует размещать в районах зимовки этих животных, где имеются укрытия от ветра, поляны, прогалины и опушки лесов. Ранней весной и поздней осенью копытные животные предпочитают солонцы, расположенные вблизи водопоев. При этом больше всего они нуждаются в соли весной и летом, когда обмен веществ и процессы терморегуляции активизируются, тогда как зимой животные находятся в состоянии относительного покоя", — пояснил младший научный сотрудник национального парка Андрей Сарапу.

Фотоловушки как инструмент научных наблюдений

Места минеральной подкормки часто оборудуют фотоловушками. Эти устройства позволяют ученым отслеживать численность животных, особенности их поведения и даже определять возраст отдельных особей. Кроме того, такие наблюдения дают представление о том, какие виды и в какое время чаще всего посещают солонцы.

Подобные данные особенно важны в регионах, где животные все чаще сталкиваются с антропогенной нагрузкой и вынуждены менять привычные маршруты, как это происходит с дикими кабанами и другими видами в разных странах.

Опыт Байкальского заповедника и других территорий

В Байкальском заповеднике солонцы создают по технологии, заимствованной у белорусских коллег. На высокий деревянный столб из лиственной породы, чаще всего осины, устанавливают ящик с солью. Во время дождей соль постепенно пропитывает древесину, и животные слизывают ее с поверхности столба.

Такой солонец привлекает не только лосей и оленей, но и соболей, а также медведей. Для хищников соль не является жизненно необходимой, однако необычная конструкция вызывает интерес и становится объектом исследования, что фиксируют фотоловушки.

Солонцы как место встреч и "детские сады"

В национальном парке "Марий Чодра" фотоловушка зафиксировала молодого лося с только начинающими расти рогами. По их форме специалисты определили возраст животного — около двух лет. Таких лосей называют "шильниками" из-за характерного вида рогов.

В "Зигальге" камеры запечатлели сцену ухаживания между лосями. Во время гона животные особенно активны и агрессивны, поэтому такие наблюдения важны не только с научной, но и с точки зрения безопасности людей.

А в национальном парке "Чикой" солонцы стали настоящими местами отдыха для самок с детенышами. Молодняк приходит туда и днем, и ночью, восполняя запасы магния, кальция, фосфора и натрия, а иногда даже устраивая короткий отдых прямо у подкормки.

Сравнение природных и искусственных солонцов

Природные солонцы формируются без участия человека и являются частью экосистемы. Они зависят от геологии и гидрологии местности, но могут быть недоступны в отдельные сезоны. Искусственные солонцы создаются с учетом миграционных маршрутов и сезонных потребностей животных, что делает их более надежным источником минералов в сложных условиях.

Плюсы и минусы минеральной подкормки

Искусственные солонцы имеют ряд очевидных преимуществ. Они помогают поддерживать здоровье популяций, снижают риск минерального дефицита и позволяют ученым получать ценные данные о поведении животных. При этом важно соблюдать баланс, чтобы подкормка не нарушала естественные процессы и не приводила к чрезмерной концентрации животных в одном месте.

Советы по организации солонцов

Выбор места с учетом сезонных маршрутов и укрытий. Использование натуральных материалов без резких запахов. Регулярное обновление соли и контроль состояния конструкции. Установка фотоловушек для мониторинга посещаемости.

Популярные вопросы о солонцах для диких животных

Зачем солонцы нужны круглый год?

Минеральные вещества необходимы животным постоянно, а не только зимой или весной.

Какие животные чаще всего посещают солонцы?

В первую очередь это копытные, но также солонцы привлекают хищников и мелких млекопитающих.

Можно ли устанавливать солонцы самостоятельно?

Вне заповедников такие действия требуют согласования, так как вмешательство в природу должно быть контролируемым.