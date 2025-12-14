Игрушка важнее еды и хозяина: собаки демонстрируют признаки настоящей зависимости

Собаки проявляют поведенческую зависимость от предметов — соавтор Ример

Пушистые питомцы способны удивлять даже самых опытных зоологов. Оказывается, собаки могут испытывать настоящую зависимость — не от лакомств или внимания хозяев, а от собственных игрушек. Швейцарские и австрийские учёные выяснили, что привязанность к любимому предмету у животных проявляется схоже с человеческими зависимостями — от азартных игр или гаджетов. Об этом сообщает исследовательская группа из Института Мессерли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака прячет игрушку под пледом

Как проходил эксперимент

Учёные провели серию наблюдений за 105 собаками разных пород и возрастов. Самому молодому участнику было чуть больше года, а самому старшему — десять лет. В выборку вошли популярные породы, известные своей высокой обучаемостью и эмоциональной отзывчивостью: бордер-колли, малинуа и лабрадор-ретриверы.

Перед началом эксперимента хозяев попросили выбрать три игрушки, с которыми их питомцы чаще всего играют. Это могли быть мячи, мягкие утки, косточки или верёвочные канаты — всё, что вызывало у животного особый интерес. В первой части исследования собакам позволили свободно взаимодействовать с каждой из игрушек, чтобы определить их личного фаворита.

Именно эта "любимая" игрушка потом стала главным объектом в тестах. Исследователи наблюдали, как питомцы реагируют на разные ситуации — например, когда предмет внезапно исчезает или оказывается вне досягаемости. Реакции фиксировались по специальной шкале, отражающей уровень возбуждения, настойчивости и стресса.

Игрушка вместо лакомства

Результаты оказались неожиданными даже для специалистов. Треть собак — 33 участника из 105 — проявили ярко выраженные признаки поведенческой зависимости. Когда их любимую игрушку убирали, они демонстрировали беспокойство, зацикливание на поиске, отказ от других стимулов, включая еду и игру с хозяином.

"Собаки проявляют тягу к игрушкам даже в ущерб другим поощрениям или взаимодействию с человеком. Некоторые буквально теряли самообладание, когда не могли дотянуться до любимого предмета. Двум собакам даже удалось взломать коробку и достать игрушку", — рассказала соавтор исследования из Института Мессерли в Австрии Стефани Ример.

Такое поведение напоминает механизм зависимости у людей, когда мозг фокусируется только на одном источнике удовольствия. Учёные предполагают, что в этом процессе задействованы те же нейронные цепочки, отвечающие за выработку дофамина — "гормона радости".

Почему это происходит

Исследователи считают, что привязанность к игрушке формируется не случайно. Она может зависеть от породы, уровня активности и особенностей воспитания. Например, собаки, привыкшие к постоянным тренировкам и поощрениям, легче "привязываются" к конкретным предметам, ассоциируя их с успехом и похвалой.

Некоторые породы — в особенности пастушьи, как бордер-колли и малинуа — обладают высоким уровнем концентрации и склонностью к повторяющимся действиям. Если их энергия не находит выхода в работе или играх, она может трансформироваться в зависимость от одного объекта.

Кроме того, многие владельцы невольно усиливают этот эффект. Когда собака каждый раз получает игрушку как награду, у неё формируется устойчивая связь: предмет = удовольствие. В итоге животное начинает требовать игрушку всё чаще, а отсутствие привычного поощрения воспринимает как стресс.

Похожие механизмы наблюдаются и в других случаях. Например, исследование о том, почему собаки считывают эмоции человека почти безошибочно, подтверждает: реакции питомцев напрямую связаны с эмоциональной стимуляцией и дофаминовыми центрами мозга.

Собаки и люди — схожие механизмы

Учёные отмечают, что зависимость у животных имеет много общего с человеческой.

Эмоциональная фиксация. Как человек не может оторваться от телефона, собака не может забыть про игрушку.

Как человек не может оторваться от телефона, собака не может забыть про игрушку. Снижение интереса к другим стимулам. Ни еда, ни внимание хозяина уже не вызывают отклика.

Ни еда, ни внимание хозяина уже не вызывают отклика. Поведенческие ритуалы. Повторяющиеся действия, вроде поисков игрушки или попыток достать её, становятся навязчивыми.

В этом смысле собачья "игрушечная зависимость" может быть полезной моделью для изучения нейробиологических механизмов аддикции у людей.

Плюсы и минусы привязанности к игрушкам

Нельзя сказать, что любовь собаки к игрушкам — исключительно плохое явление. Она имеет и позитивные стороны.

Плюсы:

Игрушка помогает снимать стресс и тревожность.

Способствует развитию концентрации и физических навыков.

Помогает щенкам социализироваться и привыкать к взаимодействию с предметами.

Минусы:

Может перерасти в навязчивое поведение.

Отвлекает от общения с хозяином.

Иногда вызывает агрессию при попытке отобрать предмет.

Главное — вовремя заметить, когда увлечение превращается в зависимость.

Как помочь питомцу избежать зависимости

Меняйте игрушки. Не давайте собаке играть всё время с одной вещью. Ротация предметов снижает риск фиксации. Чередуйте стимулы. Используйте лакомства, похвалу и физическую активность наряду с игрушками. Играйтесь вместе. Совместные занятия укрепляют связь между хозяином и питомцем. Следите за поведением. Если собака нервничает без игрушки, стоит сократить время игры с ней. Обогащайте среду. Добавляйте новые запахи, звуки и маршруты во время прогулок — это развивает когнитивные способности.

"Зависимость не возникает на пустом месте. Она формируется там, где есть нехватка эмоций и разнообразия", — подчёркивают специалисты по поведению животных.

Более глубокое понимание того, как окситоцин влияет на связь человека и собаки, также помогает объяснить, почему игрушки становятся заменой эмоционального контакта.

Что планируют делать учёные дальше

Команда из Швейцарии и Австрии планирует продолжить исследования. Следующий этап — изучить, почему некоторые собаки более склонны к формированию зависимостей, чем другие. Возможно, дело в генетике, темпераменте или раннем опыте взаимодействия с людьми.

Учёные уверены, что понимание этих механизмов поможет лучше разбираться в поведении животных и даже улучшить методы дрессировки. Ведь осознанное отношение к потребностям питомцев делает жизнь не только комфортной, но и гармоничной — и для собаки, и для её хозяина.

Популярные вопросы о собачьих игрушках

1. Сколько игрушек нужно собаке?

В среднем достаточно 3-5 штук разного типа: мягкие, пищащие, резиновые и интерактивные.

2. Можно ли давать старые вещи вместо игрушек?

Не рекомендуется. Собака может начать путать личные вещи хозяина с разрешёнными предметами.

3. Как понять, что питомец "переигрывает"?

Если собака теряет интерес к еде, сну или людям — это тревожный сигнал.

Любовь животных к привычным вещам — удивительное напоминание о том, как глубоко переплетены инстинкт и чувство привязанности. Мы привыкли видеть в собаках лишь преданных спутников человека, но их эмоции порой оказываются сложнее, чем кажется. Они способны радоваться, скучать, тосковать и искать утешение так же, как и люди — в знакомых предметах, запахах и ритуалах. В этом есть нечто трогательное и поучительное: наблюдая за животными, мы видим отражение собственных зависимостей и уязвимостей. Понимание таких тонких связей помогает нам стать внимательнее к питомцам и осознаннее к себе — ведь забота о тех, кто рядом, часто открывает двери к более глубокому пониманию человеческой природы.