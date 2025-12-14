Игрушка важнее еды и хозяина: собаки демонстрируют признаки настоящей зависимости

Пушистые питомцы способны удивлять даже самых опытных зоологов. Оказывается, собаки могут испытывать настоящую зависимость — не от лакомств или внимания хозяев, а от собственных игрушек. Швейцарские и австрийские учёные выяснили, что привязанность к любимому предмету у животных проявляется схоже с человеческими зависимостями — от азартных игр или гаджетов. Об этом сообщает исследовательская группа из Института Мессерли.
Учёные провели серию наблюдений за 105 собаками разных пород и возрастов. Самому молодому участнику было чуть больше года, а самому старшему — десять лет. В выборку вошли популярные породы, известные своей высокой обучаемостью и эмоциональной отзывчивостью: бордер-колли, малинуа и лабрадор-ретриверы.
Перед началом эксперимента хозяев попросили выбрать три игрушки, с которыми их питомцы чаще всего играют. Это могли быть мячи, мягкие утки, косточки или верёвочные канаты — всё, что вызывало у животного особый интерес. В первой части исследования собакам позволили свободно взаимодействовать с каждой из игрушек, чтобы определить их личного фаворита.
Именно эта "любимая" игрушка потом стала главным объектом в тестах. Исследователи наблюдали, как питомцы реагируют на разные ситуации — например, когда предмет внезапно исчезает или оказывается вне досягаемости. Реакции фиксировались по специальной шкале, отражающей уровень возбуждения, настойчивости и стресса.
Результаты оказались неожиданными даже для специалистов. Треть собак — 33 участника из 105 — проявили ярко выраженные признаки поведенческой зависимости. Когда их любимую игрушку убирали, они демонстрировали беспокойство, зацикливание на поиске, отказ от других стимулов, включая еду и игру с хозяином.
"Собаки проявляют тягу к игрушкам даже в ущерб другим поощрениям или взаимодействию с человеком. Некоторые буквально теряли самообладание, когда не могли дотянуться до любимого предмета. Двум собакам даже удалось взломать коробку и достать игрушку", — рассказала соавтор исследования из Института Мессерли в Австрии Стефани Ример.
Такое поведение напоминает механизм зависимости у людей, когда мозг фокусируется только на одном источнике удовольствия. Учёные предполагают, что в этом процессе задействованы те же нейронные цепочки, отвечающие за выработку дофамина — "гормона радости".
Исследователи считают, что привязанность к игрушке формируется не случайно. Она может зависеть от породы, уровня активности и особенностей воспитания. Например, собаки, привыкшие к постоянным тренировкам и поощрениям, легче "привязываются" к конкретным предметам, ассоциируя их с успехом и похвалой.
Некоторые породы — в особенности пастушьи, как бордер-колли и малинуа — обладают высоким уровнем концентрации и склонностью к повторяющимся действиям. Если их энергия не находит выхода в работе или играх, она может трансформироваться в зависимость от одного объекта.
Кроме того, многие владельцы невольно усиливают этот эффект. Когда собака каждый раз получает игрушку как награду, у неё формируется устойчивая связь: предмет = удовольствие. В итоге животное начинает требовать игрушку всё чаще, а отсутствие привычного поощрения воспринимает как стресс.
Похожие механизмы наблюдаются и в других случаях. Например, исследование о том, почему собаки считывают эмоции человека почти безошибочно, подтверждает: реакции питомцев напрямую связаны с эмоциональной стимуляцией и дофаминовыми центрами мозга.
Учёные отмечают, что зависимость у животных имеет много общего с человеческой.
В этом смысле собачья "игрушечная зависимость" может быть полезной моделью для изучения нейробиологических механизмов аддикции у людей.
Нельзя сказать, что любовь собаки к игрушкам — исключительно плохое явление. Она имеет и позитивные стороны.
Плюсы:
Минусы:
Главное — вовремя заметить, когда увлечение превращается в зависимость.
"Зависимость не возникает на пустом месте. Она формируется там, где есть нехватка эмоций и разнообразия", — подчёркивают специалисты по поведению животных.
Более глубокое понимание того, как окситоцин влияет на связь человека и собаки, также помогает объяснить, почему игрушки становятся заменой эмоционального контакта.
Команда из Швейцарии и Австрии планирует продолжить исследования. Следующий этап — изучить, почему некоторые собаки более склонны к формированию зависимостей, чем другие. Возможно, дело в генетике, темпераменте или раннем опыте взаимодействия с людьми.
Учёные уверены, что понимание этих механизмов поможет лучше разбираться в поведении животных и даже улучшить методы дрессировки. Ведь осознанное отношение к потребностям питомцев делает жизнь не только комфортной, но и гармоничной — и для собаки, и для её хозяина.
В среднем достаточно 3-5 штук разного типа: мягкие, пищащие, резиновые и интерактивные.
Не рекомендуется. Собака может начать путать личные вещи хозяина с разрешёнными предметами.
Если собака теряет интерес к еде, сну или людям — это тревожный сигнал.
Любовь животных к привычным вещам — удивительное напоминание о том, как глубоко переплетены инстинкт и чувство привязанности. Мы привыкли видеть в собаках лишь преданных спутников человека, но их эмоции порой оказываются сложнее, чем кажется. Они способны радоваться, скучать, тосковать и искать утешение так же, как и люди — в знакомых предметах, запахах и ритуалах. В этом есть нечто трогательное и поучительное: наблюдая за животными, мы видим отражение собственных зависимостей и уязвимостей. Понимание таких тонких связей помогает нам стать внимательнее к питомцам и осознаннее к себе — ведь забота о тех, кто рядом, часто открывает двери к более глубокому пониманию человеческой природы.
