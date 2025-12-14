Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Игрушка важнее еды и хозяина: собаки демонстрируют признаки настоящей зависимости

Собаки проявляют поведенческую зависимость от предметов — соавтор Ример
Зоосфера

Пушистые питомцы способны удивлять даже самых опытных зоологов. Оказывается, собаки могут испытывать настоящую зависимость — не от лакомств или внимания хозяев, а от собственных игрушек. Швейцарские и австрийские учёные выяснили, что привязанность к любимому предмету у животных проявляется схоже с человеческими зависимостями — от азартных игр или гаджетов. Об этом сообщает исследовательская группа из Института Мессерли.

Собака прячет игрушку под пледом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака прячет игрушку под пледом

Как проходил эксперимент

Учёные провели серию наблюдений за 105 собаками разных пород и возрастов. Самому молодому участнику было чуть больше года, а самому старшему — десять лет. В выборку вошли популярные породы, известные своей высокой обучаемостью и эмоциональной отзывчивостью: бордер-колли, малинуа и лабрадор-ретриверы.

Перед началом эксперимента хозяев попросили выбрать три игрушки, с которыми их питомцы чаще всего играют. Это могли быть мячи, мягкие утки, косточки или верёвочные канаты — всё, что вызывало у животного особый интерес. В первой части исследования собакам позволили свободно взаимодействовать с каждой из игрушек, чтобы определить их личного фаворита.

Именно эта "любимая" игрушка потом стала главным объектом в тестах. Исследователи наблюдали, как питомцы реагируют на разные ситуации — например, когда предмет внезапно исчезает или оказывается вне досягаемости. Реакции фиксировались по специальной шкале, отражающей уровень возбуждения, настойчивости и стресса.

Игрушка вместо лакомства

Результаты оказались неожиданными даже для специалистов. Треть собак — 33 участника из 105 — проявили ярко выраженные признаки поведенческой зависимости. Когда их любимую игрушку убирали, они демонстрировали беспокойство, зацикливание на поиске, отказ от других стимулов, включая еду и игру с хозяином.

"Собаки проявляют тягу к игрушкам даже в ущерб другим поощрениям или взаимодействию с человеком. Некоторые буквально теряли самообладание, когда не могли дотянуться до любимого предмета. Двум собакам даже удалось взломать коробку и достать игрушку", — рассказала соавтор исследования из Института Мессерли в Австрии Стефани Ример.

Такое поведение напоминает механизм зависимости у людей, когда мозг фокусируется только на одном источнике удовольствия. Учёные предполагают, что в этом процессе задействованы те же нейронные цепочки, отвечающие за выработку дофамина — "гормона радости".

Почему это происходит

Исследователи считают, что привязанность к игрушке формируется не случайно. Она может зависеть от породы, уровня активности и особенностей воспитания. Например, собаки, привыкшие к постоянным тренировкам и поощрениям, легче "привязываются" к конкретным предметам, ассоциируя их с успехом и похвалой.

Некоторые породы — в особенности пастушьи, как бордер-колли и малинуа — обладают высоким уровнем концентрации и склонностью к повторяющимся действиям. Если их энергия не находит выхода в работе или играх, она может трансформироваться в зависимость от одного объекта.

Кроме того, многие владельцы невольно усиливают этот эффект. Когда собака каждый раз получает игрушку как награду, у неё формируется устойчивая связь: предмет = удовольствие. В итоге животное начинает требовать игрушку всё чаще, а отсутствие привычного поощрения воспринимает как стресс.

Похожие механизмы наблюдаются и в других случаях. Например, исследование о том, почему собаки считывают эмоции человека почти безошибочно, подтверждает: реакции питомцев напрямую связаны с эмоциональной стимуляцией и дофаминовыми центрами мозга.

Собаки и люди — схожие механизмы

Учёные отмечают, что зависимость у животных имеет много общего с человеческой.

  • Эмоциональная фиксация. Как человек не может оторваться от телефона, собака не может забыть про игрушку.
  • Снижение интереса к другим стимулам. Ни еда, ни внимание хозяина уже не вызывают отклика.
  • Поведенческие ритуалы. Повторяющиеся действия, вроде поисков игрушки или попыток достать её, становятся навязчивыми.

В этом смысле собачья "игрушечная зависимость" может быть полезной моделью для изучения нейробиологических механизмов аддикции у людей.

Плюсы и минусы привязанности к игрушкам

Нельзя сказать, что любовь собаки к игрушкам — исключительно плохое явление. Она имеет и позитивные стороны.

Плюсы:

  • Игрушка помогает снимать стресс и тревожность.
  • Способствует развитию концентрации и физических навыков.
  • Помогает щенкам социализироваться и привыкать к взаимодействию с предметами.

Минусы:

  • Может перерасти в навязчивое поведение.
  • Отвлекает от общения с хозяином.
  • Иногда вызывает агрессию при попытке отобрать предмет.

Главное — вовремя заметить, когда увлечение превращается в зависимость.

Как помочь питомцу избежать зависимости

  1. Меняйте игрушки. Не давайте собаке играть всё время с одной вещью. Ротация предметов снижает риск фиксации.
  2. Чередуйте стимулы. Используйте лакомства, похвалу и физическую активность наряду с игрушками.
  3. Играйтесь вместе. Совместные занятия укрепляют связь между хозяином и питомцем.
  4. Следите за поведением. Если собака нервничает без игрушки, стоит сократить время игры с ней.
  5. Обогащайте среду. Добавляйте новые запахи, звуки и маршруты во время прогулок — это развивает когнитивные способности.

"Зависимость не возникает на пустом месте. Она формируется там, где есть нехватка эмоций и разнообразия", — подчёркивают специалисты по поведению животных.

Более глубокое понимание того, как окситоцин влияет на связь человека и собаки, также помогает объяснить, почему игрушки становятся заменой эмоционального контакта.

Что планируют делать учёные дальше

Команда из Швейцарии и Австрии планирует продолжить исследования. Следующий этап — изучить, почему некоторые собаки более склонны к формированию зависимостей, чем другие. Возможно, дело в генетике, темпераменте или раннем опыте взаимодействия с людьми.

Учёные уверены, что понимание этих механизмов поможет лучше разбираться в поведении животных и даже улучшить методы дрессировки. Ведь осознанное отношение к потребностям питомцев делает жизнь не только комфортной, но и гармоничной — и для собаки, и для её хозяина.

Популярные вопросы о собачьих игрушках

1. Сколько игрушек нужно собаке?

В среднем достаточно 3-5 штук разного типа: мягкие, пищащие, резиновые и интерактивные.

2. Можно ли давать старые вещи вместо игрушек?

Не рекомендуется. Собака может начать путать личные вещи хозяина с разрешёнными предметами.

3. Как понять, что питомец "переигрывает"?

Если собака теряет интерес к еде, сну или людям — это тревожный сигнал.

Любовь животных к привычным вещам — удивительное напоминание о том, как глубоко переплетены инстинкт и чувство привязанности. Мы привыкли видеть в собаках лишь преданных спутников человека, но их эмоции порой оказываются сложнее, чем кажется. Они способны радоваться, скучать, тосковать и искать утешение так же, как и люди — в знакомых предметах, запахах и ритуалах. В этом есть нечто трогательное и поучительное: наблюдая за животными, мы видим отражение собственных зависимостей и уязвимостей. Понимание таких тонких связей помогает нам стать внимательнее к питомцам и осознаннее к себе — ведь забота о тех, кто рядом, часто открывает двери к более глубокому пониманию человеческой природы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука собака питомец питомцы животные поведение зависимость
