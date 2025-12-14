Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Грань между человеком и обезьяной стала тоньше: шимпанзе показали неожиданный поворот мышления

Способность к пересмотру принятых решений выявлена у шимпанзе — UC Berkeley
Зоосфера

Иногда самые неожиданные открытия происходят не в лабораториях, а в заповедниках. Новое исследование показало, что шимпанзе способны не просто запоминать, а пересматривать собственные убеждения. Это открытие может изменить представление учёных о природе мышления — как у животных, так и у человека.

Обучение шимпанзе
Обучение шимпанзе

Гибкость мышления у шимпанзе

Долгое время считалось, что способность анализировать собственные действия и менять поведение в зависимости от новой информации — исключительно человеческое качество. Однако эксперимент, проведенный на острове Нгамба в Уганде, опроверг это убеждение. Ученые предложили шимпанзе выбрать между двумя коробками, в одной из которых было спрятано лакомство. После того как животные сделали выбор, исследователи изменили расположение угощения, позволяя наблюдать, как реагируют подопытные.

Большинство обезьян, заметив перемены, пересмотрели свое решение и выбрали другую коробку. Это доказывает, что шимпанзе способны корректировать поведение, опираясь на новую информацию, а не действовать исключительно по инстинкту.

"Это исследование может помочь нам по-новому взглянуть на то, как мы подходим к раннему обучению или как мы моделируем систему мышления в системах искусственного интеллекта", — отметила соавтор исследования из Калифорнийского университета в Беркли Эмили Сэнфорд.

Схожие признаки высокой обучаемости и социальной гибкости наблюдаются и у дельфинов — учёные уже доказали, что эти морские млекопитающие способны распознавать себя в зеркале. Это еще раз подтверждает, что интеллектуальные способности животных разнообразнее, чем считалось раньше.

Почему это открытие важно

Результаты эксперимента показывают, что шимпанзе обладают зачатками рефлексивного мышления — умением сомневаться и делать выводы на основе новой информации. Этот навык, по мнению учёных, является одной из основ рациональности и обучения.

Подобные исследования также проливают свет на то, как формировалось человеческое сознание. Гибкость мышления позволяет адаптироваться к переменам и выстраивать причинно-следственные связи — качества, которые лежат в основе культуры, науки и развития цивилизации.

Кроме того, наблюдения за приматами помогают лучше понять поведение других видов, включая тех, кто отличается коллективным интеллектом. Например, муравьи демонстрируют координацию, сравнимую с нейронной сетью. Это открывает новые перспективы для изучения эволюции мышления. Об этом сообщает UC Berkeley.

Поведение животных и человека

Если раньше ученые считали, что животные действуют исключительно на уровне инстинктов, то теперь ясно, что некоторые виды способны проявлять аналитические способности. Для сравнения, подобная "когнитивная гибкость" наблюдается у детей в возрасте до трёх лет, когда они начинают осознавать, что их представления о мире могут быть ошибочными.

Это открытие перекликается с результатами других экспериментов, например, по изучению памяти и самосознания у дельфинов и ворон. Все они доказывают, что разумная деятельность не является уникальной прерогативой человека.

Популярные вопросы о поведении шимпанзе

1. Правда ли, что шимпанзе могут рассуждать, как люди?

Не совсем. Хотя они способны анализировать новые данные и менять поведение, их мышление остаётся более интуитивным, чем логическим.

2. Можно ли научить шимпанзе использовать абстрактные понятия?

В ограниченной степени — да. Некоторые особи осваивают простые символы и сигналы, но не способны к сложной речи и метафорам.

3. Используют ли шимпанзе орудия труда осознанно?

Да, они могут создавать и применять инструменты, например палочки для добычи термитов или камни для раскалывания орехов.

4. Почему изучение мышления обезьян важно для человека?

Понимание когнитивных процессов у животных помогает выявить корни человеческого интеллекта и улучшить подходы к обучению и нейротехнологиям.

