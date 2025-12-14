Грань между человеком и обезьяной стала тоньше: шимпанзе показали неожиданный поворот мышления

Иногда самые неожиданные открытия происходят не в лабораториях, а в заповедниках. Новое исследование показало, что шимпанзе способны не просто запоминать, а пересматривать собственные убеждения. Это открытие может изменить представление учёных о природе мышления — как у животных, так и у человека.
Долгое время считалось, что способность анализировать собственные действия и менять поведение в зависимости от новой информации — исключительно человеческое качество. Однако эксперимент, проведенный на острове Нгамба в Уганде, опроверг это убеждение. Ученые предложили шимпанзе выбрать между двумя коробками, в одной из которых было спрятано лакомство. После того как животные сделали выбор, исследователи изменили расположение угощения, позволяя наблюдать, как реагируют подопытные.
Большинство обезьян, заметив перемены, пересмотрели свое решение и выбрали другую коробку. Это доказывает, что шимпанзе способны корректировать поведение, опираясь на новую информацию, а не действовать исключительно по инстинкту.
"Это исследование может помочь нам по-новому взглянуть на то, как мы подходим к раннему обучению или как мы моделируем систему мышления в системах искусственного интеллекта", — отметила соавтор исследования из Калифорнийского университета в Беркли Эмили Сэнфорд.
Схожие признаки высокой обучаемости и социальной гибкости наблюдаются и у дельфинов — учёные уже доказали, что эти морские млекопитающие способны распознавать себя в зеркале. Это еще раз подтверждает, что интеллектуальные способности животных разнообразнее, чем считалось раньше.
Результаты эксперимента показывают, что шимпанзе обладают зачатками рефлексивного мышления — умением сомневаться и делать выводы на основе новой информации. Этот навык, по мнению учёных, является одной из основ рациональности и обучения.
Подобные исследования также проливают свет на то, как формировалось человеческое сознание. Гибкость мышления позволяет адаптироваться к переменам и выстраивать причинно-следственные связи — качества, которые лежат в основе культуры, науки и развития цивилизации.
Кроме того, наблюдения за приматами помогают лучше понять поведение других видов, включая тех, кто отличается коллективным интеллектом. Например, муравьи демонстрируют координацию, сравнимую с нейронной сетью. Это открывает новые перспективы для изучения эволюции мышления. Об этом сообщает UC Berkeley.
Если раньше ученые считали, что животные действуют исключительно на уровне инстинктов, то теперь ясно, что некоторые виды способны проявлять аналитические способности. Для сравнения, подобная "когнитивная гибкость" наблюдается у детей в возрасте до трёх лет, когда они начинают осознавать, что их представления о мире могут быть ошибочными.
Это открытие перекликается с результатами других экспериментов, например, по изучению памяти и самосознания у дельфинов и ворон. Все они доказывают, что разумная деятельность не является уникальной прерогативой человека.
Не совсем. Хотя они способны анализировать новые данные и менять поведение, их мышление остаётся более интуитивным, чем логическим.
В ограниченной степени — да. Некоторые особи осваивают простые символы и сигналы, но не способны к сложной речи и метафорам.
Да, они могут создавать и применять инструменты, например палочки для добычи термитов или камни для раскалывания орехов.
Понимание когнитивных процессов у животных помогает выявить корни человеческого интеллекта и улучшить подходы к обучению и нейротехнологиям.
