Дом превращается в карту клада: почему собаки создают десятки тайников и что это значит для хозяина

Собаки прячут еду из-за врождённого инстинкта выживания — ScienceAlert

Многие владельцы собак хотя бы раз замечали, как питомец тщательно прячет игрушки, кости или лакомства в самых неожиданных местах дома. Такое поведение может вызывать недоумение и даже тревогу, ведь еды у животного достаточно. Однако за этой привычкой стоит не каприз и не странность характера, а древний инстинкт выживания. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака

Почему собаки прячут еду и игрушки

Несмотря на тесную связь с человеком, собаки сохраняют множество моделей поведения, доставшихся им от диких предков. Одна из них — стремление спрятать ценные ресурсы. Кости под диваном, лакомства в складках пледа или игрушки за креслом — всё это элементы одной и той же стратегии.

Для человека такое поведение выглядит нелогично: миска наполнена, голод не грозит. Однако в животном мире подобные действия считаются нормой и встречаются у самых разных видов. Эксперты подчёркивают, что собака не оценивает ситуацию так же, как человек, — она действует на уровне инстинктов, которые формировались тысячелетиями.

Что говорит наука о тайниках животных

В статье, опубликованной в журнале The Conversation, исследователь Научного центра защиты животных Мельбурнского университета Миа Кобб подробно объясняет природу этого явления. По её словам, привычка прятать еду характерна не только для собак, но и для белок, волков, лисиц и даже некоторых птиц, включая ворон.

"Поведение, при котором животные прячут пищу или ценные предметы в укромных местах, широко распространено в природе и является важной частью стратегии выживания", — объясняет исследователь Миа Кобб, отмечается в публикации The Conversation.

С научной точки зрения это явление называется "кэширование" или "помещение в укрытие". Оно помогает животным справляться с периодами нехватки ресурсов и снижать конкуренцию за пищу.

Две стратегии хранения: в чём разница

Учёные выделяют две основные формы такого поведения. Первая — создание ограниченного запаса. В этом случае животное хранит еду в одном или двух местах, чтобы вернуться к ней позже, например зимой. Яркий пример — белки, которые заготавливают орехи в дуплах или под землёй.

Вторая стратегия — рассредоточенное хранение. Она предполагает создание множества небольших тайников в разных местах. Такой подход снижает риск потери всех запасов сразу и защищает пищу от конкурентов. Именно эту модель чаще всего используют волки и лисицы — ближайшие родственники домашних собак.

Инстинкт, унаследованный от предков

Собаки, по словам специалистов, используют именно рассредоточенное хранение, причём делают это инстинктивно. Подобное поведение — это не реакция на реальный голод, а отголосок жизни предков, которые добывали пищу охотой и не могли быть уверены в завтрашнем дне.

Поэтому владельцам не стоит воспринимать такие действия как сигнал, что питомца плохо кормят или обделяют вниманием.

Почему одни собаки делают это чаще других

Интенсивность такого поведения может различаться. Оно особенно заметно у собак, переживших стресс или нехватку пищи в прошлом, например у животных из приютов или бывших бездомных. Кроме того, чаще тайники делают породы с выраженными охотничьими инстинктами.

К таким породам относят терьеров, ретриверов и некоторых пастушьих собак. Для них прятать предметы — почти естественное продолжение игры или "работы", заложенной селекцией.

Как собака находит свои тайники

Многих владельцев удивляет, как питомец спустя дни или недели безошибочно возвращается к спрятанным вещам. По словам исследователей, здесь задействованы сразу два механизма: развитое обоняние и пространственная память.

Собака запоминает не только запах предмета, но и окружающую обстановку — мебель, углы, текстуры. Эта комбинация позволяет ей ориентироваться даже в изменившемся пространстве и находить "клад" с поразительной точностью.

Собаки и другие животные

В отличие от белок, которые часто создают крупные запасы, собаки распределяют ресурсы по разным местам. Это роднит их с волками и лисицами. Птицы, такие как вороны, также используют рассредоточенное хранение, полагаясь на память и ориентацию в пространстве.

Таким образом, поведение домашней собаки оказывается частью гораздо более широкой картины, характерной для множества видов, а не индивидуальной причудой.

Как реагировать владельцу

Не наказывайте собаку за попытки спрятать еду или игрушки. Убирайте скоропортящиеся лакомства после игр. Предлагайте безопасные альтернативы — специальные игрушки или коврики для поиска еды. Следите за уровнем стресса и достаточностью физической и умственной нагрузки.

Популярные вопросы о привычке собак прятать вещи

Нужно ли отучать собаку от этого поведения?

В большинстве случаев нет, если оно не доставляет проблем и не связано с опасными предметами.

Это признак тревожности?

Не обязательно. Чаще всего это нормальный инстинкт, а не сигнал стресса.

Почему собака прячет не только еду, но и игрушки?

Игрушки также воспринимаются как ценный ресурс, особенно если они любимые или связаны с положительными эмоциями.