Дом превращается в карту клада: почему собаки создают десятки тайников и что это значит для хозяина

Многие владельцы собак хотя бы раз замечали, как питомец тщательно прячет игрушки, кости или лакомства в самых неожиданных местах дома. Такое поведение может вызывать недоумение и даже тревогу, ведь еды у животного достаточно. Однако за этой привычкой стоит не каприз и не странность характера, а древний инстинкт выживания. Об этом сообщает издание ScienceAlert.
Несмотря на тесную связь с человеком, собаки сохраняют множество моделей поведения, доставшихся им от диких предков. Одна из них — стремление спрятать ценные ресурсы. Кости под диваном, лакомства в складках пледа или игрушки за креслом — всё это элементы одной и той же стратегии.
Для человека такое поведение выглядит нелогично: миска наполнена, голод не грозит. Однако в животном мире подобные действия считаются нормой и встречаются у самых разных видов. Эксперты подчёркивают, что собака не оценивает ситуацию так же, как человек, — она действует на уровне инстинктов, которые формировались тысячелетиями.
В статье, опубликованной в журнале The Conversation, исследователь Научного центра защиты животных Мельбурнского университета Миа Кобб подробно объясняет природу этого явления. По её словам, привычка прятать еду характерна не только для собак, но и для белок, волков, лисиц и даже некоторых птиц, включая ворон.
"Поведение, при котором животные прячут пищу или ценные предметы в укромных местах, широко распространено в природе и является важной частью стратегии выживания", — объясняет исследователь Миа Кобб, отмечается в публикации The Conversation.
С научной точки зрения это явление называется "кэширование" или "помещение в укрытие". Оно помогает животным справляться с периодами нехватки ресурсов и снижать конкуренцию за пищу.
Учёные выделяют две основные формы такого поведения. Первая — создание ограниченного запаса. В этом случае животное хранит еду в одном или двух местах, чтобы вернуться к ней позже, например зимой. Яркий пример — белки, которые заготавливают орехи в дуплах или под землёй.
Вторая стратегия — рассредоточенное хранение. Она предполагает создание множества небольших тайников в разных местах. Такой подход снижает риск потери всех запасов сразу и защищает пищу от конкурентов. Именно эту модель чаще всего используют волки и лисицы — ближайшие родственники домашних собак.
Собаки, по словам специалистов, используют именно рассредоточенное хранение, причём делают это инстинктивно. Подобное поведение — это не реакция на реальный голод, а отголосок жизни предков, которые добывали пищу охотой и не могли быть уверены в завтрашнем дне.
Поэтому владельцам не стоит воспринимать такие действия как сигнал, что питомца плохо кормят или обделяют вниманием.
Интенсивность такого поведения может различаться. Оно особенно заметно у собак, переживших стресс или нехватку пищи в прошлом, например у животных из приютов или бывших бездомных. Кроме того, чаще тайники делают породы с выраженными охотничьими инстинктами.
К таким породам относят терьеров, ретриверов и некоторых пастушьих собак. Для них прятать предметы — почти естественное продолжение игры или "работы", заложенной селекцией.
Многих владельцев удивляет, как питомец спустя дни или недели безошибочно возвращается к спрятанным вещам. По словам исследователей, здесь задействованы сразу два механизма: развитое обоняние и пространственная память.
Собака запоминает не только запах предмета, но и окружающую обстановку — мебель, углы, текстуры. Эта комбинация позволяет ей ориентироваться даже в изменившемся пространстве и находить "клад" с поразительной точностью.
В отличие от белок, которые часто создают крупные запасы, собаки распределяют ресурсы по разным местам. Это роднит их с волками и лисицами. Птицы, такие как вороны, также используют рассредоточенное хранение, полагаясь на память и ориентацию в пространстве.
Таким образом, поведение домашней собаки оказывается частью гораздо более широкой картины, характерной для множества видов, а не индивидуальной причудой.
Не наказывайте собаку за попытки спрятать еду или игрушки.
Убирайте скоропортящиеся лакомства после игр.
Предлагайте безопасные альтернативы — специальные игрушки или коврики для поиска еды.
Следите за уровнем стресса и достаточностью физической и умственной нагрузки.
Нужно ли отучать собаку от этого поведения?
В большинстве случаев нет, если оно не доставляет проблем и не связано с опасными предметами.
Это признак тревожности?
Не обязательно. Чаще всего это нормальный инстинкт, а не сигнал стресса.
Почему собака прячет не только еду, но и игрушки?
Игрушки также воспринимаются как ценный ресурс, особенно если они любимые или связаны с положительными эмоциями.
