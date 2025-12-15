Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
То, что считали мифом, снова всплыло — морской монстр напомнил о себе спустя десятки лет молчания

Галифрон найден на глубине 700 м в Монтерейском заливе — MBARI
Зоосфера

В глубинах океана вновь зафиксировали существо, которое десятилетиями считалось почти мифическим. Желеобразный гигант Haliphron atlanticus, известный как "септопус", был замечен живым всего в четвёртый раз за последние сорок лет. Это наблюдение позволило учёным по-новому взглянуть на пищевые цепи и адаптацию жизни в бездне. Об этом сообщает исследовательский институт MBARI.

Галифрон атлантический
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Галифрон атлантический

Загадочный обитатель океанской бездны

Мировой океан по-прежнему остаётся одной из наименее изученных сред на планете. Несмотря на развитие подводных роботов, датчиков и глубоководных камер, многие его обитатели появляются перед учёными лишь случайно. Haliphron atlanticus — один из таких примеров. Этот крупный головоногий моллюск десятилетиями ускользал от систематических наблюдений и до сих пор остаётся крайне малоизученным.

При длине до четырёх метров и массе более 75 килограммов галифрон атлантический считается одним из самых массивных осьминогов в мире. Однако его размеры не делают его заметным: полупрозрачное тело и медленные движения позволяют ему буквально растворяться в толще воды. Именно эта "невидимость" долгое время мешала исследователям понять образ жизни вида.

Редкое наблюдение, изменившее представления

Последняя встреча с септопусом произошла в 2025 году в заливе Монтерей на глубине около 700 метров. Подводный аппарат Ventana, принадлежащий MBARI, зафиксировал, как животное медленно перемещается в темноте, удерживая в щупальцах ярко-красную медузу. Эти кадры стали уникальными: ранее поведение Haliphron atlanticus в момент активного питания никогда не удавалось задокументировать.

Полупрозрачное тело с размытыми контурами, напоминающее желе, придало существу почти нереальный облик. Тем не менее именно это наблюдение позволило подтвердить давние предположения о его рационе и способах выживания в условиях дефицита энергии.

Питание, идущее вразрез с законами биоэнергетики

Анализы содержимого желудка ранее обнаруженных особей уже намекали на необычную диету. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что рацион септопуса почти полностью состоит из медуз, сальп и сифонофор — организмов, которые традиционно считаются низкокалорийной пищей.

На первый взгляд такое меню кажется парадоксальным для столь крупного животного. Однако учёные отмечают, что галифрон обладает крайне медленным метаболизмом и перемещается с минимальными энергозатратами. Кроме того, он не поедает добычу целиком, а высасывает наиболее питательные части, такие как гонады и содержимое пищеварительной системы медуз, после чего сбрасывает остальное.

Почему септопус — не совсем осьминог

Необычное прозвище животного связано с особенностями размножения. У самцов одна из восьми рук практически всегда скрыта — она находится в специальном кармашке под правым глазом. Этот щупалец, называемый гектокотилом, не участвует в охоте и используется исключительно для спаривания.

Во время размножения самец полностью отрывает эту руку и передаёт её самке. Именно из-за этого феномена создаётся впечатление, что у животного всего семь конечностей. На самом деле Haliphron atlanticus, как и все осьминоги, имеет восемь рук.

Экстремальный половой диморфизм

Разница между самцами и самками у этого вида поражает даже опытных биологов. Самки могут достигать размеров дельфина, тогда как самцы редко вырастают больше двадцати сантиметров. Такой контраст указывает на крайне короткий жизненный цикл самцов, который, по всей видимости, завершается вскоре после единственного акта размножения.

Этот тип стратегии, при котором вся жизнь подчинена одной репродуктивной попытке, характерен для экстремальных условий, где выживание требует максимальной специализации.

Неожиданные находки и загадки расселения

Недавно BBC сообщила о находке нескольких щупалец Haliphron atlanticus, выброшенных на берег одного из шотландских пляжей. Учёные предполагают, что останки могли быть перенесены глубоководными течениями из Норвежской впадины. Подобные случаи подчёркивают, насколько мало известно о миграциях и распространении этого вида.

На сегодняшний день ни одна система наблюдения не способна предсказать, где и когда появится септопус. Его жизнь проходит вне досягаемости привычных методов мониторинга.

Экологическая роль желеобразного гиганта

Несмотря на редкость встреч, Haliphron atlanticus играет важную роль в океанских экосистемах. Питаясь желатиновым планктоном, он становится связующим звеном между медузами и крупными хищниками. Кашалоты, голубые акулы и рыба-меч регулярно включают септопусов в свой рацион.

Таким образом, энергия, накопленная в полупрозрачных организмах, передаётся дальше по пищевой цепи. Исследования, в том числе опубликованные IFLScience, указывают, что именно отсутствие твёрдых остатков долгое время мешало обнаруживать роль этого вида при анализе питания хищников.

Популярные вопросы о Haliphron atlanticus

Почему септопуса так редко удаётся увидеть?

Он обитает на больших глубинах, имеет полупрозрачное тело и крайне медленно перемещается, что делает его почти незаметным.

Чем он питается на самом деле?

Основу рациона составляют медузы, сальпы и сифонофоры, из которых он извлекает наиболее питательные части.

Опасен ли септопус для человека?

Нет, он не представляет угрозы и избегает контактов, обитая вдали от поверхностных вод.

