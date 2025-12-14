Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Они спят на лету и не падают: загадочные пернатые раскрывают тайный мир жизни между облаками

Стрижи спят в полёте благодаря однополушарному сну — Souhvezdi
Зоосфера

Они рождаются в небе, взрослеют в полёте и почти не знают, что такое покой на ветке или земле. Эти поразительные птицы способны проводить в воздухе до десяти месяцев подряд, питаясь и отдыхая на лету. Их уникальные способности поражают орнитологов уже много десятилетий. Исследования, проведённые в Европе и Азии, показали, что отдельные виды демонстрируют рекорды в мире пернатых, недоступные ни одному другому животному. Об этом сообщает Souhvezdi.

Стрижи
Фото: Ольга Сакиулова is licensed under Public domain
Стрижи

Птицы, которые живут в воздухе: чем они отличаются от остальных

Стриж — один из наиболее ярких представителей птиц, которые почти не касаются земли большую часть жизни. Он отличается характерным строением тела: длинные серповидные крылья, лёгкий костяк, мощная грудная мускулатура и короткие лапы, практически не пригодные к ходьбе. Всё это превращает его в идеального летуна, способного развивать впечатляющую скорость и маневренность.

Учёные обнаружили, что некоторые популяции обыкновенных стрижей проводят в воздухе около десяти месяцев, лишь ненадолго прекращая полёт во время выведения птенцов. В исследовании использовались миниатюрные датчики, которые фиксировали ускорение, движение и высоту. Данные показали, что птицы могут подниматься по термическим потокам, питаться в слоях воздуха, где скапливаются насекомые, и даже отдыхать, не прекращая движения.

Стрижам помогает уникальная физиология. Их дыхательная система приспособлена к быстрому насыщению кислородом, а строение крыла позволяет сохранять энергию при длительном планировании. Эти особенности дают возможность совершать перелёты на тысячи километров, не испытывая серьёзной нагрузки.

Как птицы спят в воздухе и не теряют ориентацию

На одном из этапов исследований орнитологи выяснили, что во время длительного полёта стрижи используют особый тип сна. Он называется однополушарным: одна часть мозга остаётся в активном состоянии, контролируя движение и положение тела, а другая отдыхает. Эта способность позволяет птицам сохранять направление и высоту, не впадая в бессознательное состояние.

Учёные отмечают, что такая адаптация сформировалась вследствие сложных миграционных маршрутов. Некоторые стаи преодолевают расстояния в тысячи километров, двигаясь от Северной Европы к экватору и обратно. Возможность спать в воздухе помогает им не тратить время на остановки и избегать хищников.

Ещё одно преимущество — постоянный доступ к кормовой базе. В разное время суток воздушные слои содержат определённые виды насекомых, и птицы легко подстраиваются под этот ритм, регулируя высоту полёта.

Почему им не нужна земля: особенности строения и питания

Стрижи столь тесно связаны с небом, что даже их кормовая стратегия полностью адаптирована к условиям полёта. Они питаются мелкими насекомыми и воздушным планктоном. Потоки тёплого воздуха поднимают миллионы микроскопических организмов, а птицы ловят их прямо на лету.

Лапы стрижей развиты слабо, и это объясняет, почему они редко спускаются вниз. На земле они чувствуют себя крайне неуклюже. В то же время ноги прекрасно приспособлены для цепкого прикрепления к отвесным стенам, где птицы иногда отдыхают или выводят потомство.

Их крылья вытянуты и тонки, что уменьшает сопротивление воздуха. Мускулатура значительно развита в грудной части, что помогает поддерживать движение при минимальных энергетических затратах.

Как учёные доказали десятимесячный полёт: методы исследований

Чтобы подтвердить теорию о том, что стрижи почти не совершают посадок, исследовательские группы использовали уникальные приборы. Маленькие регистраторы движения фиксировали наклон тела, изменение высоты, траекторию и пройденное расстояние.

Анализ данных показал, что птицы проводят в воздухе непрерывные периоды до десяти месяцев. Редкие пики активности на графиках совпадали со временем размножения, что подтверждало: лишь высиживание яиц вынуждает стрижей прерывать свой полётный цикл.

Учёные также отмечали, что некоторые стрижи могут снижаться ночью и подниматься днём, используя тёплые потоки воздуха. Такой режим помогает экономить энергию и обеспечивать ровное движение независимо от ветровых условий.

Стрижи, ласточки и другие воздушные мастера

Стрижи часто вызывают ассоциации с ласточками из-за внешнего сходства, однако между ними существуют значительные различия. Ласточки регулярно отдыхают на ветках, используют землю для сооружения гнёзд и добывают пищу по-другому. Их скорость и манёвренность ниже, чем у стрижей.

Стрижи превосходят большинство видов по длительности полёта, способности спать в воздухе и эффективности в сборе насекомых. Их эволюционные адаптации дают возможность проводить почти всю жизнь в небе — от питания до миграций.

Эти отличительные особенности делают стрижов уникальными среди других птиц, даже тех, которые известны своей способностью к дальним перелётам.

Популярные вопросы о птицах, которые проводят месяцы в воздухе

Как птицы могут есть на лету?

Они ловят мелких насекомых, поднимающихся в воздух тёплыми потоками, не прерывая полёта.

Сколько времени стрижи могут провести в воздухе?

Отдельные исследования показывают, что непрерывный период полёта может достигать десяти месяцев.

Почему они не садятся на землю?

Их лапы и крылья адаптированы исключительно для воздушного образа жизни. На земле они чувствуют себя неустойчиво.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Триллионы на кону: Россия готовит ответный удар Euroclear из-за замороженных активов
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Замёрзшее стекло исчезает само: способ, о котором вспоминают в последнюю очередь
Замёрзшее стекло исчезает само: способ, о котором вспоминают в последнюю очередь
