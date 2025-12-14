Под водой нашли содружество хищников: новая стратегия добычи меняет картину океанской жизни

Северные косатки используют дельфинов как разведчиков — The Guardian

Совместная охота различных морских видов долгое время оставалась загадкой для учёных. Однако новые наблюдения за косатками у берегов Британской Колумбии помогли раскрыть необычную форму сотрудничества между животными, которые ранее считались независимыми охотниками. Исследования показали, что северные косатки используют тихоокеанских белобоких дельфинов как своеобразных разведчиков при поиске лосося. Это открытие стало поводом для переосмысления поведения хищников и роли межвидового взаимодействия в морской экосистеме. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфины

Необычный альянс: почему косатки следуют за дельфинами

Наблюдения, собранные исследовательскими группами с помощью дронов, акустического оборудования и подводных камер, продемонстрировали устойчивые модели поведения северных косаток. Учёные пришли к выводу, что встречи двух видов не являются случайными: взаимодействие напоминает структурированную охотничью стратегию.

Исследователи отметили, что дельфины способны двигаться быстрее, охватывая большие участки акватории и реагируя на малейшие изменения в поведении косяков рыбы. Такой стиль движения делает их удобными «разведчиками», которые определяют направление, в котором затем устремляются косатки.

Учёные обратили внимание, что косатки следовали за дельфинами в условиях идеальной видимости, что усиливало впечатление целенаправленного поиска. На видео было видно, как дельфины первыми выходили на место, где можно было обнаружить косяк лосося, тогда как косатки двигались за ними и окончательно захватывали добычу.

Особенности питания и причины совместного поведения

У северных косаток есть чёткие пищевые предпочтения: они почти полностью питаются чавычей — крупным видом лосося, достигающим почти метра в длину. Для дельфинов эта рыба слишком велика, поэтому они выбирают сельдь и другую мелкую добычу. Несмотря на разницу в рационе, дельфины всё же сопровождают косаток, получая доступ к остаткам от их трапезы.

Исследователи рассматривали несколько причин, по которым дельфины подплывают настолько близко. Одна из гипотез предполагает, что дельфины чувствуют себя в большей безопасности рядом с косатками северного экотипа, поскольку они не охотятся на дельфинов. В отличие от косаток Бигга, которые также живут в этих водах и охотятся на морских млекопитающих, северные предпочитают исключительно рыбу.

Учёные также изучали возможность гидродинамической выгоды для дельфинов: двигаясь рядом с крупными животными, они могли экономить энергию благодаря снижению сопротивления воды. Эта теория объясняет, почему дельфины сопровождали косаток на значительном расстоянии и не стремились от них отделиться.

Дополнительно рассматривалась мысль о клептопаразитизме — то есть о том, что дельфины просто подбирают остатки рыбы после охоты косаток. Однако отсутствие агрессии со стороны косаток сделало эту гипотезу менее убедительной. Обычно хищники защищают добычу, но здесь наблюдали спокойное сосуществование двух видов.

Как учёные изучали подводную охоту на глубине более 30 метров

Чтобы лучше понять механизмы взаимодействия, исследовательская команда провела серию экспедиций, в ходе которых использовались камеры на присосках и акустические датчики. Такие устройства фиксировали видео, звуки и глубину погружений.

Метки позволили увидеть редкие кадры совместного движения косаток и дельфинов под водой. Поскольку животные находились рядом, оборудование одновременно записывало эхолокационные сигналы обоих видов. На записи слышалось чередование эхолокации двух животных, что позволяло предположить взаимное «подслушивание». Такое взаимодействие могло улучшать точность поиска рыбы.

Исследователи отмечали, что косатки способны отслеживать добычу на большом расстоянии, а дельфины дополняют этот процесс, реагируя на изменения в движении рыбы. Это предположение усилило идею о том, что оба вида повышают эффективность охоты, используя преимущества друг друга.

Возможные причины сотрудничества и его значение для науки

Учёные пришли к выводу, что отсутствие агрессии и устойчивый характер взаимодействия указывают на взаимность отношений. Такое сотрудничество между двумя морскими хищниками ранее считалось маловероятным, поскольку косатки обычно ведут одиночную охоту.

Однако наблюдения показали противоположное: по мере охоты косатки разрывали крупную добычу и делились ею с членами своей группы. Дельфины подбирали остатки, не вызывая раздражения у китов. Это поведение подталкивает исследователей к идее, что дельфины помогают косаткам быстрее находить рыбу, а косатки предоставляют дельфинам ценную пищу.

Такой механизм выгоден обеим сторонам, что делает его примером межвидового взаимодействия, важного для изучения социальной динамики морских животных.

Традиционная охота косаток и охота с дельфинами

Обычная охота косаток — это упорядоченный процесс с высокой степенью координации внутри стаи. Они используют эхолокацию, звуковые сигналы и визуальное наблюдение, чтобы образовывать стратегические позиции вокруг добычи.

Совместная охота с дельфинами отличается большей гибкостью. Дельфины ускоряют процесс обнаружения рыбы, охватывая большую площадь, в то время как косатки сосредотачиваются на финальном этапе охоты. Такое разделение ролей делает взаимодействие эффективнее, чем независимый поиск.

Для исследователей различия между двумя типами охоты служат основой для анализа того, как хищники адаптируются к изменениям в окружающей среде.

Популярные вопросы о взаимодействии косаток и дельфинов

Почему косатки не нападают на дельфинов?

Потому что северный экотип косаток не охотится на морских млекопитающих, предпочитая исключительно рыбу.

Получают ли косатки выгоду от сотрудничества с дельфинами?

Да, дельфины ускоряют поиск добычи, что делает охоту более эффективной.

Зачем дельфины сопровождают косаток?

Они получают доступ к остаткам добычи и иногда используют гидродинамическую выгоду.