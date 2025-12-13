Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Оптимизм по цепочке: в колонии шмелей сработал неожиданный эффект, который раньше был только у людей

Один шмель может менять поведение всей колонии — Южный медицинский университет
Зоосфера

Настроение внутри группы может меняться буквально за считанные минуты — и, как выясняется, это правило действует не только в человеческих коллективах. Новое исследование показало, что эмоциональное состояние одного шмеля способно повлиять на поведение всей колонии. Учёные обнаружили, что насекомые улавливают "настрой" сородичей и корректируют собственные реакции почти мгновенно.

Шмель на цветке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шмель на цветке

Как учёные изучали эмоциональные реакции шмелей

Чтобы разобраться в тонкостях поведения насекомых, исследовательская группа Южного медицинского университета выбрала одну колонию шмелей и создала контролируемые условия для наблюдений. Учёные разработали методику, позволяющую фиксировать даже минимальные изменения в реакции отдельных особей на внешние сигналы. Основная цель заключалась в том, чтобы понять, как шмели реагируют на неопределённость и способны ли они менять поведение под влиянием других членов колонии.

Подобные подходы всё чаще используются в биологии поведения и помогают лучше понять язык животных и способы передачи информации внутри сообществ, даже если речь идёт о видах с относительно простой нервной системой.

Цветовые сигналы и формирование ожиданий

На первом этапе эксперимента шмелей обучили различать два цветовых сигнала. Один оттенок стабильно сопровождался получением сладкого угощения, второй ассоциировался с отсутствием награды. Со временем насекомые начали уверенно реагировать на эти сигналы, формируя устойчивые ожидания.

После этого исследователи усложнили задачу, добавив промежуточные оттенки между знакомыми цветами. Эти сигналы не давали однозначного ответа о результате, что позволило оценить, склонны ли шмели интерпретировать неопределённость более оптимистично или осторожно. Такой подход помог зафиксировать поведенческие состояния, которые условно можно сравнить с ожиданием успеха или неудачи. Об этом сообщает Knife.media.

Социальное влияние внутри колонии

Ключевой частью исследования стало наблюдение за взаимодействием между сородичами. Одному шмелю дали каплю сахарозы, после чего его поместили рядом с другим насекомым, не получившим угощения. Важно, что вторая особь не видела цветовых сигналов и не получала прямых подсказок от экспериментаторов.

Единственным источником информации оставалось поведение "удачливого" шмеля. Уже через 30 секунд исследователи заметили изменения в реакции остальных насекомых. Они начинали одинаково активно подлетать как к особи с угощением, так и к другим членам группы, словно перенимая общее состояние.

Почему визуальные сигналы оказались решающими

Чтобы проверить механизм передачи этого эффекта, эксперимент повторили в условиях полной темноты. В таком случае поведенческие изменения исчезали. Шмели переставали реагировать на состояние сородичей и ориентировались только на собственный опыт.

Это позволило сделать вывод, что "эмоциональное заражение" в колонии происходило именно через визуальные подсказки — движения, активность и манеру поведения. Похожие механизмы наблюдаются и в других формах социального поведения животных, где визуальный контакт играет ключевую роль во взаимодействии внутри группы.

Почему это открытие важно для науки

Результаты исследования расширяют представления о сложности социальных механизмов у насекомых. Ранее считалось, что подобные формы коллективной регуляции характерны преимущественно для позвоночных. Однако данные о шмелях показывают, что даже насекомые способны учитывать состояние окружающих и быстро адаптироваться к изменениям в группе.

Это открытие также помогает лучше понять, как колонии принимают решения в условиях неопределённости. Поведение одной особи может ускорять реакцию всей группы, что в естественной среде повышает шансы на успешный поиск ресурсов и выживание.

Индивидуальные и групповые реакции

Индивидуальная реакция шмеля опирается на личный опыт — был ли сигнал ранее связан с наградой или нет. Групповая же реакция формируется быстрее и может сглаживать негативный опыт отдельных особей. Такое сочетание осторожности и коллективного "оптимизма" позволяет колонии действовать более гибко.

В условиях ограниченных ресурсов подобная стратегия может оказаться решающей, помогая насекомым эффективнее распределять усилия и быстрее находить источники пищи.

Популярные вопросы об эмоциональном поведении шмелей

Можно ли говорить о "настроении" у насекомых?

Речь идёт не о человеческих эмоциях, а о поведенческих состояниях, влияющих на скорость и характер реакций.

Почему эффект исчезал в темноте?

Без визуального контакта шмели не могли считывать поведение сородичей и ориентировались только на личный опыт.

Обучаются ли шмели друг у друга?

В определённой степени да — они используют социальные сигналы для оценки ситуации и корректировки поведения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
