Осенний небо-театр без режиссёра: редкое поведение птиц, которое пугает и завораживает

Мурмурацию птиц связали с защитой от хищников — орнитолог Коблик

Осенью небо в северном полушарии иногда превращается в живую картину, где тысячи птиц двигаются как единое целое. Их полёт выглядит так, будто в воздухе кто-то рисует сложные, постоянно меняющиеся фигуры. Это зрелище часто удивляет и порождает самые разные трактовки — от научных до мистических. Об этом сообщает "Ямал-Медиа".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Перелётные птицы над осенним небом

Что такое мурмурация простыми словами

Мурмурация — это синхронное движение большой стаи птиц, при котором отдельные особи ведут себя как элементы одного организма. Пернатые резко меняют направление, скорость и плотность полёта, но при этом не сталкиваются друг с другом. Со стороны кажется, что в небе перекатываются волны или плывёт гигантская живая фигура, иногда напоминающая кита, воронку или облако дыма.

Чаще всего такое поведение можно наблюдать в сумерках, перед ночёвкой, либо в периоды сезонных перелётов. Птицы собираются в огромные группы, потому что так проще выбрать безопасное место для отдыха и снизить риски нападения хищников. Подобные коллективные манёвры характерны для многих видов перелётных птиц, включая удода и других представителей, описываемых в контексте перелётных птиц.

Происхождение термина "мурмурация"

Название явления пришло из латинского языка. Слово murmuratio переводится как "рокот", "шёпот", "бормотание". Именно такие звуки издаёт большая стая скворцов, когда тысячи крыльев и голосов сливаются в единый шум. Со временем термин закрепился не за звуком, а за самим типом коллективного движения. По сути, это удачное звукоподражание, которое прижилось в научной и популярной среде.

Зачем птицам нужна мурмурация

Несмотря на активные исследования, у учёных до сих пор нет единого объяснения, зачем именно птицы устраивают такие "воздушные танцы". Существует несколько рабочих гипотез, которые не противоречат друг другу.

"Точного научного объяснения этому явлению пока нет", — пояснил старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

Одна из версий предполагает, что мурмурация играет роль своеобразной школы для молодых птиц. В плотной стае они учатся маневрировать, держать дистанцию и мгновенно реагировать на движения соседей. Такие навыки критически важны для выживания.

Вторая, более распространённая гипотеза, рассматривает мурмурацию как защитный механизм. Хищнику сложно выбрать цель, когда перед ним не отдельная птица, а постоянно меняющееся облако. Эффект дезориентации снижает вероятность успешной атаки, что перекликается с поведением морских видов, включая морских птиц, адаптирующихся к экстремальным условиям.

Какие птицы чаще всего мурмурируют

Классический и самый известный пример мурмурации — скворцы. Именно их стаи чаще всего формируют огромные фигуры в осеннем небе Европы и Азии. С этим видом явление ассоциируется настолько прочно, что многие считают мурмурацию "фирменным" поведением скворцов.

Однако на этом список не заканчивается. В Африке похожие объёмные структуры создают ткачики из семейства воробьиных. Ласточки нередко собираются в плотные группы перед отлётом или ночёвкой. Некоторые голуби, например клинтухи, демонстрируют сходные коллективные манёвры. Грачи и вороны тоже могут устраивать массовые перелёты к местам ночлега, визуально напоминающие мурмурацию.

Бывает ли мурмурация у других животных

Хотя термин чаще всего применяют к птицам, сама модель поведения встречается и у других живых существ. В морях это хорошо заметно на примере сардин, которые собираются в огромные, постоянно "перетекающие" косяки. Такая стратегия также защищает их от хищников.

Схожие принципы можно увидеть у насекомых. Массовые перелёты бабочек-монархов или движения саранчи подчиняются тем же законам коллективного поведения. На Крайнем Севере плотные стада северных оленей иногда движутся по кругу, образуя так называемые "хороводы", что по сути тоже является формой мурмурации.

Человек, как ни странно, тоже способен на нечто подобное. Достаточно вспомнить синхронные движения толпы на концертах или стадионах. А вот кошки, несмотря на ассоциации с "мурлыканьем", к мурмурации отношения не имеют и в таких коллективных действиях не участвуют.

Народные приметы и эзотерические трактовки

Помимо научных объяснений, мурмурация часто обрастает символическими значениями. Некоторые связывают поведение птиц с предзнаменованиями и сигналами судьбы.

"Вселенная разговаривает с нами достаточно ясным языком, нам лишь нужно его распознать", — отмечает эзотерик Сергей Шмелев.

Согласно таким взглядам, значение имеет вид птиц и место, где происходит явление. Стрижи трактуются как символ удачи и перемен к лучшему. Вороны, особенно рядом с кладбищами, считаются неблагоприятным знаком. Голуби в большинстве случаев воспринимаются позитивно, но их столкновение с окном в народных поверьях связывают с тревожными событиями.

Сравнение научного и мистического подходов к мурмурации

С научной точки зрения мурмурация — это результат эволюции, коллективная стратегия выживания и обучения. Здесь нет скрытых посланий, а всё объясняется биологией, нейронными реакциями и инстинктами.

В мистическом подходе акцент смещается на символизм. Поведение стаи трактуется как знак, предупреждение или подсказка. Такой взгляд не опирается на проверяемые данные, но остаётся частью культурных и фольклорных традиций.

Плюсы и минусы интереса к мурмурации

Интерес к этому явлению может быть полезным и с практической точки зрения. Он расширяет кругозор и помогает лучше понимать природу.

К плюсам можно отнести:

развитие наблюдательности и интереса к орнитологии;

понимание принципов коллективного поведения;

эстетическое удовольствие от наблюдения редкого зрелища.

Минусы тоже существуют:

риск подмены научных фактов мистическими интерпретациями;

неверные выводы при буквальном следовании приметам;

игнорирование реальных причин поведения животных.

Советы шаг за шагом: как наблюдать мурмурацию

Выбирайте осенние месяцы и время ближе к закату. Ищите открытые пространства рядом с местами ночёвок птиц. Сохраняйте дистанцию и не пытайтесь спугнуть стаю. Наблюдайте за изменением формы и направления полёта.

Популярные вопросы о мурмурации

Почему мурмурация чаще всего бывает осенью?

В этот период птицы готовятся к миграции или собираются на ночёвку.

Опасна ли мурмурация для человека?

Нет, это визуальное явление и форма поведения птиц.

Что лучше: научное или мистическое объяснение?

С точки зрения фактов надёжнее научный подход, но символические трактовки остаются частью культуры.