Морское существо с глубины 8 тысяч метров: Марианская впадина раскрыла самую странную фауну бездны

Глубоководный мир редко раскрывает свои тайны, но иногда камеры исследовательских аппаратов фиксируют настолько необычных существ, что они мгновенно привлекают внимание учёных. Одно из таких открытий произошло в подводном каньоне Монтерей в 2019 году, когда исследователи впервые увидели рыбу, внешность которой напоминала одновременно мягкотелое морское существо и персонажа из фантастического фильма. Эта встреча привела к новой волне интереса к семейству глубоководных рыб, известных как морские слизни, сообщает дзен-канал "Книга животных".
Морские слизни — не моллюски, как может показаться, а полноценные рыбы из многочисленного и широко распространённого семейства. Их внешний облик объясняет происхождение названия: отсутствие чешуи, желеобразная рыхлая кожа, ноздреватая текстура и способность присасываться к субстратам создают впечатление, будто перед исследователем гигантский слизень.
Далёкая от привычных форм анатомия помогает этим рыбам выживать в условиях, где давление в сотни раз превышает давление на поверхности. Благодаря мягкой коже и малой минерализации костей тело морского слизня способно выдерживать экстремальное сжатие без риска повреждений.
Несмотря на свою загадочную внешность, семейство довольно многочисленно — более 450 видов распределены по всем широтам, от Арктики до Антарктики. Прибрежные виды встречаются у рифов, но большинство живёт в глубоководных зонах, скрытых от солнечного света.
Большинство устрашающе выглядящих глубоководных рыб на самом деле встречаются в "сумеречной зоне" — на глубинах около 1-3 километров. Однако морские слизни способны погружаться гораздо глубже. Один из рекордных видов был обнаружен в Марианской впадине на глубине более 8 тысяч метров.
Даже на таких глубинах разнообразие жизни оказывается выше, чем ожидалось. Морские слизни сосуществуют с гигантскими амёбами, червями и другими адаптированными организмами, формируя устойчивые пищевые цепочки. Их выживаемость объясняется умением находить пищу практически в полном отсутствии света, используя особые сенсорные структуры.
Молодые особи питаются планктоном и мелкими рачками, постепенно переходя к более крупной добыче. Рыбы исследуют донные участки, перемещаются среди обломков и мягких грунтов, иногда преследуют стайки криля.
Их зрение и обоняние развиты слабо, что неудивительно для вечной темноты, но компенсируются другими чувствами. На крупной голове располагаются невромасты — сенсорные клетки, которые улавливают малейшие колебания воды. Благодаря этому рыба способна ориентироваться в темноте и распознавать движение потенциальной добычи.
На краях грудных плавников находятся вкусовые рецепторы, помогающие различать химический состав песка и находить мелких беспозвоночных. Такая комбинация органов чувств позволяет эффективно охотиться в условиях, где визуальные сигналы бессмысленны.
Процесс поиска партнёра в глубоководном мире остаётся малоизученным. Учёные предполагают, что рыбы используют либо химические сигналы, либо регулярные места нереста, где особи собираются в одно и то же время.
При встрече с самкой самцы демонстрируют движения тела, которые, вероятно, служат элементом брачного поведения. После выбора пары рыбы направляются в безопасное место для откладывания икры.
Икринки покрываются вязкой оболочкой и крепятся в укрытиях различной природы: среди водорослей, в полостях кораллов, в донных скоплениях одноклеточных организмов. Иногда кладки обнаруживают в жаберных полостях крупных крабов. Это создаёт неудобства для хозяина, но обеспечивает будущему потомству постоянный поток богатой кислородом воды.
Форма тела: у слизней она мягкая и желеобразная, у большинства глубоководных рыб — более плотная.
Глубина обитания: слизни могут достигать рекордных глубин, тогда как другие виды ограничены несколькими километрами.
Органы чувств: слизни полагаются на тактильные и вкусовые сигналы, другие глубоководные виды чаще используют светящиеся органы или усиленное обоняние.
Питание: слизни питаются преимущественно ракообразными, тогда как классические хищники могут охотиться на рыбу или головоногих.
Почему у них нет чешуи?
Отсутствие твёрдых покровов снижает внутренние напряжения под давлением.
Как они находят партнёров?
Предполагается, что используют химические сигналы или определённые места нереста.
Можно ли их содержать в аквариуме?
Нет. Они живут под огромным давлением, недостижимым в бытовых условиях.
