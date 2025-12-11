Еда, которая вызывает слёзы: этих существ варят живьём — и они испытывают боль до последнего вздоха

Крабы реагируют на уксус болевыми сигналами — биолог Элефтериос Касиурас

Перед тем как попасть на стол, крабы часто оказываются в кипятке живыми. Долгие годы считалось, что эти животные не способны испытывать страдания, ведь их нервная система устроена иначе, чем у человека. Однако новые исследования ставят этот миф под сомнение.

Фото: commons.wikimedia.org by Arjit Chowdhury, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красный краб

Что показывают исследования

Учёные из Гётеборгского университета исследовали реакцию береговых крабов на раздражители — от лёгких уколов до воздействия кислоты. С помощью электродов они зафиксировали, что нервные окончания крабов реагируют на повреждения почти так же, как человеческие ноцицепторы. Эти рецепторы передают сигнал в мозг, когда организм сталкивается с угрозой.

Само наличие таких окончаний ещё не доказывает, что крабы действительно чувствуют боль, ведь у людей ощущения формируются в головном мозге. Но совокупность данных — реакции тела, поведение и активность центральной нервной системы — заставляет исследователей пересмотреть старые представления.

"Предыдущие опыты показали, что крабы и омары демонстрируют поведенческие реакции на боль. Теперь у нас есть и нейрофизиологические подтверждения", — отметил биолог Элефтериос Касиурас.

Интересно, что в природе многие животные обладают сложными механизмами самозащиты, схожими с ноцицепцией. Например, некоторые виды используют химические вещества для защиты от врагов, превращая запах в оружие.

Как понять, чувствует ли животное боль

Ученые оценивают это по набору признаков: наличию болевых рецепторов, специализированных областей мозга, реакции на анестезию и самозащитному поведению. Так, раки-отшельники, по данным Behavioural Processes, покидают панцири, чтобы избежать боли от электрического раздражения, и делают это осознанно, выбирая между риском и безопасностью.

Подобные реакции встречаются и у других представителей животного мира. Исследования приматов, например, показывают, что они способны на сложные эмоциональные решения — вплоть до проявлений скорби.

Этика и законы

Полученные данные усиливают аргументы в пользу запрета варки крабов и омаров заживо. Уже несколько стран — Великобритания, Швейцария, Норвегия и Новая Зеландия — ввели соответствующие ограничения. Теперь обсуждается возможность включения ракообразных в список существ, требующих гуманного обращения.

Учёные уверены: если эти животные действительно способны испытывать боль, человечество должно пересмотреть не только кулинарные практики, но и отношение к морским обитателям в целом. Об этом сообщает Live Science.

Крабы, омары и другие морские животные

Чтобы понять, насколько уникальны результаты исследований крабов, стоит сравнить их с другими морскими существами, которые человек традиционно употребляет в пищу.

Крабы:

имеют развитую нервную систему с ноцицепторами;

демонстрируют реакцию избегания боли;

их поведение изменяется при повторных воздействиях, что указывает на наличие памяти;

у многих видов зафиксирована способность к адаптивным решениям.

Омары:

обладают аналогичными болевыми рецепторами;

реагируют на раздражители активным движением и попытками избежать контакта;

могут испытывать стресс при термическом воздействии, что подтверждено нейрофизиологическими данными.

Моллюски и осьминоги:

ноцицепторы есть, но структура мозга изучена слабее;

некоторые виды, например осьминоги, проявляют интеллектуальные реакции — они способны к обучению и выбору;

учёные пока не пришли к единому выводу, насколько их восприятие близко к боли в человеческом понимании.

Таким образом, крабы и омары — наиболее очевидные кандидаты для признания их чувствующими боль существами, тогда как моллюски и кальмары остаются "на грани доказательности".