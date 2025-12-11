Бразилия подняла древнего исполина: существо размером с грузовик меняет взгляд на мегафауна прошлого

В Бразилии нашли фрагменты скелета гигантской доисторической ленивицы — G1

В засушливом штате Риу-Гранди-ду-Норти на северо-востоке Бразилии археологи сообщили о редкой находке, способной дополнить знания о доисторической мегафауне континента. На территории геопарка Seridó обнаружены фрагменты скелета животного, предположительно принадлежавшие гигантской наземной ленивице. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на представителей местных научных институтов.

Гиганты ледникового периода

По предварительным данным, речь может идти о представителе вымершего вида Eremotherium laurillardi - огромного млекопитающего, населявшего Южную Америку в позднем плейстоцене. Эти травоядные родственники современных ленивцев впечатляли размерами: длина их тела могла достигать шести метров, а вес — пяти тонн. По оценкам палеонтологов, животные передвигались на задних лапах, используя массивный хвост как опору, и питались листвой деревьев, стоя в полный рост.

"Eremotherium был одним из крупнейших наземных млекопитающих своего времени, наряду с мастодонтами и" гигантскими броненосцами, — говорится в публикациях Бразильского музея естественной истории.

Ученые отмечают, что подобные останки ранее находили в Колумбии, Венесуэле и на юге Мексики, однако северо-восток Бразилии долгое время считался менее изученным регионом. Новая находка способна изменить картину распространения этих древних животных.

Где сделано открытие

Геопарк Seridó — территория, включённая в международную сеть UNESCO Global Geoparks, известен своими геологическими формациями и следами древней флоры и фауны. Местные специалисты заявили, что находка была сделана вблизи русла пересохшей реки, где эрозия обнажила слои осадочных пород возрастом более 10 тысяч лет.

"Фрагменты включают части конечностей и рёбер, которые, по предварительным признакам, могли принадлежать крупному травоядному", — отмечается в заявлении администрации геопарка.

Пока речь идёт о первичной стадии изучения. Материалы отправлены в лабораторию при Федеральном университете Риу-Гранди-ду-Норти для проведения анализа состава и предварительного датирования.

Научная осторожность и проверка

Несмотря на интерес к находке, эксперты призывают не делать поспешных выводов. На данный момент не опубликовано ни одного официального отчёта или рецензируемой статьи, подтверждающей принадлежность останков именно Eremotherium laurillardi. Отсутствие данных о музейной каталогизации и точном месте раскопок оставляет пространство для сомнений.

"Подобные сообщения важно рассматривать с научной аккуратностью: только лабораторные исследования позволят подтвердить идентификацию", — отмечается в комментарии палеонтологов Университета Сан-Паулу.

Тем не менее, даже предварительная информация вызвала интерес среди специалистов. Если находка подтвердится, она может стать самым значительным открытием в области палеонтологии Бразилии за последние годы.

Какое значение имеет открытие

Для региона Seridó подобная находка может оказаться не просто научным, но и культурным событием. Геопарки нередко становятся центрами притяжения для туристов, студентов и исследователей. При подтверждении подлинности останков власти штата намерены создать экспозицию, посвящённую доисторическим видам, обитавшим на территории.

Появление такого экспоната способно укрепить статус региона как важного научного центра на карте Южной Америки. Кроме того, интерес к доисторическим видам способствует развитию экологического туризма и образовательных программ.

Eremotherium и современные ленивцы

Если сопоставить гигантскую ленивицу с её современными потомками, различия окажутся впечатляющими.

Современные ленивцы весят не более 6-8 килограммов, тогда как Eremotherium превышал их массу почти в тысячу раз.

Современные виды ведут древесный образ жизни, а доисторический гигант был наземным.

У древнего животного были мощные когти, приспособленные для срывания ветвей и защиты.

Средняя продолжительность жизни современных ленивцев — около 20 лет, тогда как мегафауна плейстоцена могла доживать до 40.

Такие сравнения помогают лучше понять эволюционные процессы, происходившие после окончания последнего ледникового периода, и то, как климатические изменения повлияли на исчезновение крупных видов.

Популярные вопросы

Как давно вымерли гигантские ленивцы

Последние представители Eremotherium исчезли примерно 11-12 тысяч лет назад, вероятно, из-за климатических изменений и деятельности человека.

Где чаще всего находят останки этих животных

Наиболее известные находки сделаны в Бразилии, Аргентине и на территории Панамы — регионах, где в плейстоцене существовали обширные саванны.

Можно ли увидеть скелет Eremotherium в музее

Да, восстановленные экспонаты представлены в Национальном музее естественной истории Бразилии и в музеях США. Они позволяют наглядно оценить масштаб древнего животного.