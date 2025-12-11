Кто съел остров Пасхи? Существа, из-за которых зелёный рай превратился в безжизненную пустыню

Учёные пересмотрели историю исчезновения лесов на острове Пасхи. Новые данные показали, что главными виновниками экологической катастрофы стали вовсе не люди, а крысы, которые за считанные десятилетия уничтожили миллионы пальм. Об этом сообщает журнал Journal of Archaeological Science.
Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, известен во всём мире своими каменными истуканами моаи и легендой о народе, уничтожившем собственную природу ради строительства и выживания. Однако современное исследование разрушает этот миф. Учёные Карл Липо и Терри Хант утверждают: обезлесение началось задолго до кризиса общества и вызвано стремительным ростом популяции полинезийских крыс.
"Пальмовые орехи — лакомство для крыс. Они просто сошли с ума", — поясняет Липо.
До появления человека остров был покрыт густыми рощами гигантских пальм, живших по полтысячелетия. Их орехи становились пищей для множества птиц и животных. Но около 1200 года н. э. вместе с первыми полинезийскими поселенцами на остров попали крысы. Не имея естественных врагов, они быстро размножились и за полвека достигли численности более 11 миллионов особей.
Полинезийские крысы поселились в кронах деревьев и уничтожали семена пальм, не давая лесу восстанавливаться. Исследователи подсчитали, что до 95% семян было съедено, и процесс возобновления леса фактически прекратился. Вскоре пальмы перестали размножаться, а молодые побеги не доживали до зрелости.
Дополнительным фактором стала деятельность самих поселенцев: они вырубали леса под поля для сладкого картофеля и сжигали землю для удобрения. Но даже без человеческого вмешательства столь агрессивная популяция грызунов не оставила бы пальмам шанса на выживание.
"Мы видим сочетание природных и человеческих факторов, где решающую роль сыграли животные", — говорится в выводах исследования.
К середине XVII века леса были практически уничтожены. Когда на остров прибыли европейцы, пальм почти не осталось. Овцы, завезённые колонистами, доели последние саженцы — вид исчез окончательно.
Несмотря на масштабное обезлесение, люди Рапа-Нуи сумели приспособиться. Они не использовали древесину для перемещения статуй моаи, как предполагалось раньше. Вместо этого применяли верёвки и каменные опоры, а жилища строили из тростника и камня.
Никакого массового голода или краха цивилизации не произошло. Настоящая трагедия пришла позже — в XIX веке, когда на остров прибыли европейцы. Работорговля, болезни и насильственное переселение разрушили общество куда сильнее, чем исчезновение лесов.
"Потеря пальмового леса была трагедией для природы, но не катастрофой для человека", — отмечает Липо.
Таким образом, история о народе, самоуничтожившемся из-за неумеренного использования ресурсов, оказалась мифом.
После исчезновения пальм экосистема острова изменилась навсегда. Исчезли птицы, зависящие от пальмовых плодов, а почва стала менее плодородной. Однако люди нашли способы адаптироваться — создавали террасные поля и каменные ограды, сохранявшие влагу.
Эта стратегия позволила им выжить в изоляции на протяжении веков. Научное сообщество теперь рассматривает историю острова Пасхи как пример не разрушения, а приспособления человека к экстремальным условиям..
История острова Пасхи показывает, как хрупкое равновесие природы может быть нарушено малейшим внешним фактором. Сегодня учёные проводят аналогии с современными экосистемами, где инвазивные виды животных и растений приводят к аналогичным последствиям — например, к исчезновению местных видов.
Подобные механизмы уже наблюдаются в разных регионах: в городах крупные популяции животных могут изменять природные ниши так же заметно, как и человек — об этом напоминает анализ того, как городская среда меняет североамериканских енотов.
