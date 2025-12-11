Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Кто съел остров Пасхи? Существа, из-за которых зелёный рай превратился в безжизненную пустыню

Крысы стали главной причиной исчезновения пальм на Пасхе — ученый Карл Липо
Зоосфера

Учёные пересмотрели историю исчезновения лесов на острове Пасхи. Новые данные показали, что главными виновниками экологической катастрофы стали вовсе не люди, а крысы, которые за считанные десятилетия уничтожили миллионы пальм. Об этом сообщает журнал Journal of Archaeological Science.

Статуя Моаи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Статуя Моаи

Тайна исчезновения лесов

Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, известен во всём мире своими каменными истуканами моаи и легендой о народе, уничтожившем собственную природу ради строительства и выживания. Однако современное исследование разрушает этот миф. Учёные Карл Липо и Терри Хант утверждают: обезлесение началось задолго до кризиса общества и вызвано стремительным ростом популяции полинезийских крыс.

"Пальмовые орехи — лакомство для крыс. Они просто сошли с ума", — поясняет Липо.

До появления человека остров был покрыт густыми рощами гигантских пальм, живших по полтысячелетия. Их орехи становились пищей для множества птиц и животных. Но около 1200 года н. э. вместе с первыми полинезийскими поселенцами на остров попали крысы. Не имея естественных врагов, они быстро размножились и за полвека достигли численности более 11 миллионов особей.

Как крысы изменили экосистему

Полинезийские крысы поселились в кронах деревьев и уничтожали семена пальм, не давая лесу восстанавливаться. Исследователи подсчитали, что до 95% семян было съедено, и процесс возобновления леса фактически прекратился. Вскоре пальмы перестали размножаться, а молодые побеги не доживали до зрелости.
Дополнительным фактором стала деятельность самих поселенцев: они вырубали леса под поля для сладкого картофеля и сжигали землю для удобрения. Но даже без человеческого вмешательства столь агрессивная популяция грызунов не оставила бы пальмам шанса на выживание.

"Мы видим сочетание природных и человеческих факторов, где решающую роль сыграли животные", — говорится в выводах исследования.

К середине XVII века леса были практически уничтожены. Когда на остров прибыли европейцы, пальм почти не осталось. Овцы, завезённые колонистами, доели последние саженцы — вид исчез окончательно.

Миф о катастрофе

Несмотря на масштабное обезлесение, люди Рапа-Нуи сумели приспособиться. Они не использовали древесину для перемещения статуй моаи, как предполагалось раньше. Вместо этого применяли верёвки и каменные опоры, а жилища строили из тростника и камня.
Никакого массового голода или краха цивилизации не произошло. Настоящая трагедия пришла позже — в XIX веке, когда на остров прибыли европейцы. Работорговля, болезни и насильственное переселение разрушили общество куда сильнее, чем исчезновение лесов.

"Потеря пальмового леса была трагедией для природы, но не катастрофой для человека", — отмечает Липо.

Таким образом, история о народе, самоуничтожившемся из-за неумеренного использования ресурсов, оказалась мифом.

Парадокс выживания

После исчезновения пальм экосистема острова изменилась навсегда. Исчезли птицы, зависящие от пальмовых плодов, а почва стала менее плодородной. Однако люди нашли способы адаптироваться — создавали террасные поля и каменные ограды, сохранявшие влагу.
Эта стратегия позволила им выжить в изоляции на протяжении веков. Научное сообщество теперь рассматривает историю острова Пасхи как пример не разрушения, а приспособления человека к экстремальным условиям..

Плюсы и минусы новой версии

Плюсы

  • Подтверждение того, что природа уязвима даже без прямого вмешательства человека.
  • Новое понимание роли интродуцированных видов в изменении экосистем.
  • Разрушение мифа о "саморазрушении" цивилизации Рапа-Нуи.

Минусы

  • Окончательно доказать влияние крыс сложно — данные основаны на моделировании.
  • Уровень участия человека остаётся предметом дискуссий.

Уроки из прошлого

История острова Пасхи показывает, как хрупкое равновесие природы может быть нарушено малейшим внешним фактором. Сегодня учёные проводят аналогии с современными экосистемами, где инвазивные виды животных и растений приводят к аналогичным последствиям — например, к исчезновению местных видов.
Подобные механизмы уже наблюдаются в разных регионах: в городах крупные популяции животных могут изменять природные ниши так же заметно, как и человек — об этом напоминает анализ того, как городская среда меняет североамериканских енотов.

Популярные вопросы

Почему крысы стали угрозой для экосистемы

Они не имели естественных врагов и массово поедали семена пальм, блокируя их рост.

Что ели жители острова после исчезновения лесов

Основу рациона составляли сладкий картофель, таро и рыба, которых было достаточно для выживания.

Правда ли, что вырубка деревьев привела к гибели цивилизации

Нет. Люди адаптировались и продолжали жить, а настоящий упадок начался лишь после европейской колонизации.

Что случилось с полинезийскими крысами

Они сами исчезли, когда европейцы завезли на остров норвежских крыс, вытеснивших прежний вид.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые природа животные экология исследование
Новости Все >
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA
При острых воспалениях и свежих травмах стретчинг противопоказан — врачи-реабилитолог
Оксана Самойлова и Джиган пришли на премьеру в Москве
Первые признаки варикоза появляются задолго до внешних изменений — флебологи
Отключение медиасистемы и панели приборов связано с нарушением шины данных — Rambler
Растениям требуется 12–14 часов подсветки в зимний период — Actualno
Спортсмены включили ананас в рацион после анализа его свойств
Личинки и куколки используют разные дыхательные сегменты для звуковой защиты — Earth
Юрий Антонов опроверг слухи о скандале на "Песне года"
Сейчас читают
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Наука и техника
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Красота и стиль
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Последние материалы
При острых воспалениях и свежих травмах стретчинг противопоказан — врачи-реабилитолог
Прокачивать радиаторы нужно дважды за сезон — KATKA
Растениям нужен 10–14-часовой световой день
Ретроградный Меркурий в 2026 году начнётся 26 февраля
Крысы стали главной причиной исчезновения пальм на Пасхе — ученый Карл Липо
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Масло и сахар взбивают не менее 15 минут для воздушного теста курабьедес
Оксана Самойлова и Джиган пришли на премьеру в Москве
Ледяные ванны снижают болезненность, но мешают росту мышц — The Conversation
Пропускать разминку и терпеть дискомфорт нельзя на тренировках людям после 50
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.