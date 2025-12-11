Кто съел остров Пасхи? Существа, из-за которых зелёный рай превратился в безжизненную пустыню

Крысы стали главной причиной исчезновения пальм на Пасхе — ученый Карл Липо

Учёные пересмотрели историю исчезновения лесов на острове Пасхи. Новые данные показали, что главными виновниками экологической катастрофы стали вовсе не люди, а крысы, которые за считанные десятилетия уничтожили миллионы пальм. Об этом сообщает журнал Journal of Archaeological Science.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуя Моаи

Тайна исчезновения лесов

Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, известен во всём мире своими каменными истуканами моаи и легендой о народе, уничтожившем собственную природу ради строительства и выживания. Однако современное исследование разрушает этот миф. Учёные Карл Липо и Терри Хант утверждают: обезлесение началось задолго до кризиса общества и вызвано стремительным ростом популяции полинезийских крыс.

"Пальмовые орехи — лакомство для крыс. Они просто сошли с ума", — поясняет Липо.

До появления человека остров был покрыт густыми рощами гигантских пальм, живших по полтысячелетия. Их орехи становились пищей для множества птиц и животных. Но около 1200 года н. э. вместе с первыми полинезийскими поселенцами на остров попали крысы. Не имея естественных врагов, они быстро размножились и за полвека достигли численности более 11 миллионов особей.

Как крысы изменили экосистему

Полинезийские крысы поселились в кронах деревьев и уничтожали семена пальм, не давая лесу восстанавливаться. Исследователи подсчитали, что до 95% семян было съедено, и процесс возобновления леса фактически прекратился. Вскоре пальмы перестали размножаться, а молодые побеги не доживали до зрелости.

Дополнительным фактором стала деятельность самих поселенцев: они вырубали леса под поля для сладкого картофеля и сжигали землю для удобрения. Но даже без человеческого вмешательства столь агрессивная популяция грызунов не оставила бы пальмам шанса на выживание.

"Мы видим сочетание природных и человеческих факторов, где решающую роль сыграли животные", — говорится в выводах исследования.

К середине XVII века леса были практически уничтожены. Когда на остров прибыли европейцы, пальм почти не осталось. Овцы, завезённые колонистами, доели последние саженцы — вид исчез окончательно.

Миф о катастрофе

Несмотря на масштабное обезлесение, люди Рапа-Нуи сумели приспособиться. Они не использовали древесину для перемещения статуй моаи, как предполагалось раньше. Вместо этого применяли верёвки и каменные опоры, а жилища строили из тростника и камня.

Никакого массового голода или краха цивилизации не произошло. Настоящая трагедия пришла позже — в XIX веке, когда на остров прибыли европейцы. Работорговля, болезни и насильственное переселение разрушили общество куда сильнее, чем исчезновение лесов.

"Потеря пальмового леса была трагедией для природы, но не катастрофой для человека", — отмечает Липо.

Таким образом, история о народе, самоуничтожившемся из-за неумеренного использования ресурсов, оказалась мифом.

Парадокс выживания

После исчезновения пальм экосистема острова изменилась навсегда. Исчезли птицы, зависящие от пальмовых плодов, а почва стала менее плодородной. Однако люди нашли способы адаптироваться — создавали террасные поля и каменные ограды, сохранявшие влагу.

Эта стратегия позволила им выжить в изоляции на протяжении веков. Научное сообщество теперь рассматривает историю острова Пасхи как пример не разрушения, а приспособления человека к экстремальным условиям..

Плюсы и минусы новой версии

Плюсы

Подтверждение того, что природа уязвима даже без прямого вмешательства человека.

Новое понимание роли интродуцированных видов в изменении экосистем.

Разрушение мифа о "саморазрушении" цивилизации Рапа-Нуи.

Минусы

Окончательно доказать влияние крыс сложно — данные основаны на моделировании.

Уровень участия человека остаётся предметом дискуссий.

Уроки из прошлого

История острова Пасхи показывает, как хрупкое равновесие природы может быть нарушено малейшим внешним фактором. Сегодня учёные проводят аналогии с современными экосистемами, где инвазивные виды животных и растений приводят к аналогичным последствиям — например, к исчезновению местных видов.

Подобные механизмы уже наблюдаются в разных регионах: в городах крупные популяции животных могут изменять природные ниши так же заметно, как и человек — об этом напоминает анализ того, как городская среда меняет североамериканских енотов.

Популярные вопросы

Почему крысы стали угрозой для экосистемы

Они не имели естественных врагов и массово поедали семена пальм, блокируя их рост.

Что ели жители острова после исчезновения лесов

Основу рациона составляли сладкий картофель, таро и рыба, которых было достаточно для выживания.

Правда ли, что вырубка деревьев привела к гибели цивилизации

Нет. Люди адаптировались и продолжали жить, а настоящий упадок начался лишь после европейской колонизации.

Что случилось с полинезийскими крысами

Они сами исчезли, когда европейцы завезли на остров норвежских крыс, вытеснивших прежний вид.