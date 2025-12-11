Невинная привычка или скрытый сигнал? Почему собаки тянутся к снегу, будто ищут что-то внутри

Загрязнённый снег приносит бактерии и паразитов — ветеринар Ева Фонти

Снег кажется безобидной зимней забавой, но для некоторых собак он превращается в неожиданную "закуску", способную вызвать проблемы со здоровьем. Пока питомец радостно глотает холодные комья, владельцы нередко воспринимают это как милую шалость, не подозревая о скрытых рисках. Поведенческие причины могут быть естественными, но ветеринары предупреждают: в ряде случаев снег становится сигналом о нарушениях, требующих внимания. Об этом рассказывает ветеринар Ева Фонти в интервью, опубликованном редакцией Kodami.

Почему собаки вообще едят снег

Первые минуты прогулки после снегопада часто превращаются для животных в исследование новой среды. Снег привлекает внимание так же, как морская вода или песок вызывает любопытство у собак, впервые попавших на пляж. Контрастные текстуры стимулируют органы чувств, а животные, ведомые инстинктом исследования, пробуют незнакомое вещество на вкус.

Ева Фонти объясняет, что собака способна есть снег по тем же причинам, по которым на море она начинает пить солёную воду или есть песок: это новое ощущение, вызывающее возбуждение и интерес. Владельцы часто недооценивают этот момент, хотя поведение может иметь последствия, если не контролировать его.

Однако, как отмечают ветеринары, меж сезонной активностью и патологическими проявлениями существует тонкая грань. Новизна способна вызывать разовое пробование снега, но, если это поведение повторяется, необходимо исключить медицинские причины.

"Собака может есть снег немного, как это происходит, когда мы впервые берем их на пляж, и они начинают пить морскую воду или есть песок — они никогда не видели этого и взволнованы. Но давайте поможем им не переусердствовать и признать нормальное поведение проблемным", — отмечает ветеринар Ева Фонти.

Опасности, скрывающиеся под слоем снега

Белая поверхность кажется чистой только на первый взгляд. На самом деле снежная масса содержит частицы почвы, мелкие ветки, камешки и другие элементы, попадающие туда из окружающей среды. Животное, увлечённо заглатывающее снег, может проглотить инородные предметы, способные вызвать воспаления, диарею, закупорку кишечника и другие осложнения.

Снег нередко загрязнён паразитами и бактериями, ведь образуется он из атмосферной влаги, контактирует с почвой и уличными поверхностями. Кроме того, холодные массы могут травмировать слизистые оболочки: язык, внутреннюю поверхность щёк или носовые ходы. Такие микротравмы становятся причиной болезненных ощущений и усиливают риск инфекции.

"Снег сам по себе не опасен, но может вызвать несколько проблем: гастрит, застойные явления, закупорку кишечника. Это происходит потому, что он часто бывает грязным, поэтому собака, которая ест его много, может проглотить с ним большое количество веточек и камешков", — поясняет ветеринар Ева Фонти.

При чрезмерном поедании снега у животного могут проявляться первые признаки нарушений: рвота, жидкий стул, выраженное беспокойство и снижение аппетита. Холодные повреждения проявляются на морде, а застойные явления — в кишечнике, вызывая болевые реакции.

"Застой проявляется в кишечнике с болью в животе и эпизодами диареи, в то время как холодные травмы могут поражать всю морду и очень беспокоить животное", — напоминает специалист.

Поведенческие и медицинские причины потребности в снеге

Если животное ест снег регулярно, причины могут быть глубже, чем банальное любопытство. У некоторых собак подобное поведение связано с попыткой утолить жажду — особенно если владелец не взял воду на прогулку. Другой вариант — неврологические или поведенческие отклонения, выражающиеся в компульсивных действиях, когда питомец пробует снег снова и снова вне зависимости от условий.

В отдельных случаях это поведение может быть симптомом заболеваний, влияющих на потребность в жидкости: диабета или проблем почек.

"Это определенно может быть признаком того, что собака хочет пить… если он постоянно ищет воду, у него могут быть такие заболевания, как диабет и почечная недостаточность", — уточняет Ева Фонти.

Нормы и тревожные проявления

Чтобы вовремя отличить безобидное исследование от симптома, важно сопоставлять несколько факторов.

Нормальное поведение:

собака пробует снег 1-2 раза из любопытства;

быстро теряет интерес;

нет изменений в пищеварении;

нет признаков боли, беспокойства или повторяющегося поиска снега.

Проблемное поведение:

собака ест снег много и регулярно;

появляется диарея или рвота;

наблюдаются признаки обморожения слизистых;

присутствуют жажда, вялость или постоянное стремление к воде.

Такое сравнение помогает владельцу понять, когда пора вмешаться.

Советы владельцам, если собака ест снег

Контролируйте доступ к снежным участкам, особенно возле дорог. Всегда берите на прогулку воду, чтобы питомец не утолял жажду снегом. Следите за признаками расстройств пищеварения и травм слизистых. Избегайте мест с ущельями, насыпанным реагентом или плотным дорожным слоем. При повторяющемся поведении или вялости обращайтесь к ветеринару.

Такие шаги помогают избежать осложнений и вовремя выявить скрытые заболевания.

Популярные вопросы о том, почему собака ест снег

Почему собаки любят снег?

Большинство животных привлекает новая текстура и ощущение прохлады. Снег воспринимается как необычное "открытие", особенно в первые зимние прогулки.

Может ли снег вызвать отравление?

Да. Загрязнения, паразиты и инородные предметы в снегу могут привести к гастриту, диарее или кишечной непроходимости.

Стоит ли запрещать собаке есть снег полностью?

Полный запрет не обязателен, но важно ограничивать количество и контролировать состояние животного после прогулки.