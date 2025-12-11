Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Мир в зоне риска: процесс, который уничтожает арктических тюленей, уже выходит за пределы Севера

Исчезновение тюленей разрушает арктическую пищевую цепь — биолог Кит Ковач
Зоосфера

Тонкий лёд Арктики сегодня трещит не только под порывами ветра, но и под весом перемен, которые разворачиваются быстрее, чем научные прогнозы. Тюлени, веками считавшиеся символом выносливости Севера, стремительно теряют пространство для жизни. Их детёныши оказываются без защиты, а взрослые вынуждены мигрировать всё дальше. Об этом сообщает Science&Vie.

Тюлень
Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюлень

Лёд, который больше не ждёт

На высоких широтах действуют свои законы времени, и один из них нарушился. Морской лёд тает раньше прежнего, а процесс идёт быстрее с каждым годом. Это разрушает привычный цикл жизни тюленей, полностью зависящих от устойчивой ледовой поверхности. Они используют лёд для отдыха, родов, защиты детёнышей и выхода к кормовым зонам. Когда эта опора исчезает, рушится вся их биология.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показывает: с 1979 года Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее остальной планеты. В отдельных районах Баренцева моря темпы потепления достигают значений, в семь раз превышающих среднемировые. Модели долгое время недооценивали эту динамику, и реальность оказалась намного резче.

Ледовые поля становятся тоньше и фрагментируются раньше, чем ожидают тюлени, чьи жизненные стадии привязаны к стабильной и прочной поверхности. В 2025 году Международный союз охраны природы пересмотрел статус сразу нескольких видов: тюлень-хохлач признан находящимся под угрозой, а обыкновенный морской заяц и гренландский тюлень — почти угрожаемыми.

Когда климат застал тюленей врасплох

Последствия видны не в отчётах — они происходят на льду. Нестабильная поверхность приводит к потере целых помётов: лёд разрушается слишком рано, детёныши оказываются в воде, где рискуют погибнуть от холода или нападения хищников. Биолог Кит Ковач отмечает, что снижение выживаемости молодняка повторяется из года в год.

Эмпирические данные подтверждают эти наблюдения. Согласно исследованию Университета Дьюка, опубликованному в PLOS ONE, уменьшение ледового покрова в заливе Святого Лаврентия напрямую связано с ростом числа выброшенных на берег тюленей в Северной Атлантике. С 1991 по 2010 год было зарегистрировано более 3000 ослабленных или погибших животных — большинство из них годовалые детёныши, не успевшие адаптироваться к меняющейся среде.

Особенно страдают виды, размножение которых зависит от морского льда. Гренландский тюлень рождает детёнышей на плавучих льдинах, а при их преждевременном исчезновении матери вынуждены оставлять потомство. Даже взрослые самцы теряют привычные охотничьи маршруты и вынуждены тратить больше энергии на поиск подходящих мест.

Адаптироваться или исчезнуть: трудный выбор для Арктики

Некоторые исследователи предполагали, что высокий уровень генетического разнообразия тюленей может покорить темп изменений. Однако новые данные снижает этот оптимизм. Smithsonian Magazine указывает, что гренландские тюлени действительно обладают широким генетическим потенциалом, но этого недостаточно, чтобы успеть за стремительным потеплением.

Естественная эволюция требует времени, которого у животных мало. NOAA Fisheries прогнозирует исчезновение традиционных мест нереста уже к 2050 году. Тюлени оказываются перед невозможной дилеммой: перестраивать жизненный цикл быстрее, чем позволяет биология, или покидать районы, где жили столетиями.

Эти млекопитающие — важная часть арктической сети. Они служат пищей белым медведям, участвуют в поддержании баланса рыбных популяций и остаются значимым элементом традиционного быта северных народов. Их исчезновение затронет не только экосистему, но и устоявшиеся культурные практики.

Что меняется в жизни тюленей

Влияние уменьшения льда можно увидеть в нескольких ключевых изменениях:

  • прежняя среда обитания больше не обеспечивает стабильности;
  • миграционные маршруты становятся длиннее и труднее;
  • смертность детёнышей растёт при каждом сезоне раннего таяния;
  • районы размножения смещаются или полностью исчезают.

Прежний цикл, основанный на устойчивых ледовых платформах, заменяется хаотичными и непредсказуемыми условиями. Это создаёт стресс для всей популяции и влияет на возможность воспроизводства.

Популярные вопросы о кризисе тюленей в Арктике

Почему Арктика нагревается так быстро?
Из-за усиленного потепления, вызванного снижением отражающей способности льда и изменениями в атмосферной циркуляции.

Почему страдают именно тюлени?
Их жизненный цикл полностью зависит от стабильной ледовой платформы, которая исчезает слишком рано.

Можно ли ожидать быстрой адаптации?
По мнению учёных, темпы изменений превышают возможности естественной эволюции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
климат арктика животные
