Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Пустыня Катара скрывала массовую гибель древних чудовищ: мрачная тайна морского кладбища раскрыта

В Катаре найдено древнее кладбище морских коров возрастом 21 млн лет — BBC Wildlife
Зоосфера

Пять десятилетий тайна катарской пустыни оставалась неразгаданной: среди песков лежало гигантское "кладбище" древних животных, происхождение которого долго вызывало вопросы. Сегодня учёные наконец выяснили, что скрывают эти кости, и открытие оказалось масштабнее, чем ожидалось. Об этом сообщает BBC Wildlife.

Находки окаменелостей в пустыне
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Находки окаменелостей в пустыне

Окаменелости, пролежавшие под песком миллионы лет

На юго-западе Катара, в районе Аль-Масжабия, исследователи из Смитсоновского института и музеев Катара нашли одно из самых богатых в мире месторождений останков морских млекопитающих. Среди обнаруженных окаменелостей — акулы, дельфины, морские черепахи и новый вид морской коровы, получивший название Salwasiren qatarensis.

Возраст находок — около 21 миллиона лет. Это эпоха раннего миоцена, когда территория современного Катара находилась под водой и представляла собой прибрежную лагуну, богатую морской жизнью.

"Мы называли это место "кладбищем дюгоней", но не представляли, насколько оно велико и богато находками", — рассказывает Ферхан Сакал, археолог и руководитель отдела раскопок музеев Катара.

Окаменевшие кости впервые заметили геологи ещё в 1970-х годах, однако тогда они ошибочно приняли их за останки рептилий. Только спустя тридцать лет палеонтологи определили, что это древние морские коровы, предки современных дюгоней.

Как появился новый вид

После получения разрешений на раскопки в 2023 году учёные провели системное исследование региона. Выяснилось, что найденные животные принадлежат к новому виду — Salwasiren qatarensis, названному в честь страны, где он был обнаружен. Эти морские коровы напоминали современных дюгоней, но были заметно меньше, имели прямую морду и короткие клыки. У них сохранялись кости задних конечностей — признак переходного состояния между древними формами и нынешними полностью водными видами.

"Salwasiren qatarenis сохранил задние конечности, утратившиеся у современных дюгоней", — поясняют исследователи из Смитсоновского института.

Сравнение костей позволило сделать вывод: этот вид питался морской травой, как и его современные потомки, и, вероятно, жил стадами в мелководных районах древнего моря.

Древний морской пейзаж Катара

Аль-Масжабия, где сегодня тянутся пески и скалы, когда-то была частью прибрежной зоны, покрытой густыми зарослями морских трав. В слоях возрастом 21 миллион лет сохранились следы прежних экосистем, которые сменяли друг друга под воздействием климата и изменений уровня моря.
Наряду с морскими коровами здесь обнаружены барракудоподобных рыб и останков акул, доисторических дельфинов и черепах — всё это говорит о богатом биоразнообразии региона.

"Горные породы Аль-Масжабии фиксируют, как за миллионы лет менялись прибрежные экосистемы и какие факторы влияли на жизнь морских сообществ", — отмечает Сакал.

Учёные считают, что изучение этого месторождения может помочь понять, как современные экосистемы Персидского залива будут реагировать на изменения климата, уровня моря и солёности.

Значение открытия

Найденные останки дают возможность реконструировать целый морской ландшафт эпохи миоцена. Исследователи полагают, что Salwasiren qatarensis, как и современные дюгони, играли ключевую роль в поддержании экосистем — рыхлили донные отложения, расселяли морские растения и обеспечивали круговорот питательных веществ.

Это открытие сравнивают с чилийским месторождением Серро-Бальена, где в 2011 году были обнаружены десятки скелетов китов. В Катаре же количество участков с находками превышает 170, что делает Аль-Масжабию одним из крупнейших известных скоплений окаменелостей морских млекопитающих.

"Плотность находок позволяет предположить, что Salwasiren были важными "инженерами экосистем", как современные дюгони", — говорит Николас Пайенсон, куратор коллекции ископаемых морских млекопитающих Смитсоновского института.

Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Связь прошлого и настоящего

Современные дюгони до сих пор обитают в тёплых водах Персидского залива, всего в нескольких десятках километров от древнего месторождения. Здесь находится крупнейшее в мире стадо этих морских травоядных. Однако их существованию угрожают загрязнение, рост солёности воды и промышленное освоение побережья.
Морская трава, служащая основным кормом для дюгоней, исчезает, а вместе с ней снижается биоразнообразие. Учёные надеются, что изучение вымерших родственников поможет предсказать, как нынешние популяции смогут адаптироваться к будущим изменениям климата.

"Понимая, как древние морские сообщества переживали климатический стресс, мы можем выработать цели для сохранения Персидского залива", — поясняет Сакал.

Эти данные уже используются для моделирования сценариев изменения экосистемы и разработки программ охраны морской флоры региона.

Популярные вопросы

Что такое Salwasiren qatarensis

Это вымерший вид морской коровы, живший около 21 миллиона лет назад в водах древнего Персидского залива.

Почему это место называют кладбищем дюгоней

Потому что в пустыне обнаружены сотни останков животных, близких к современным дюгоням.

Чем важна находка для науки

Она помогает понять эволюцию морских экосистем и влияние климатических перемен на животных.

Можно ли увидеть эти окаменелости

Часть образцов экспонируется в музеях Катара, остальные находятся в научных коллекциях Смитсоновского института.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы катар наука ученые природа животные исследование
Новости Все >
Первые признаки варикоза появляются задолго до внешних изменений — флебологи
Отключение медиасистемы и панели приборов связано с нарушением шины данных — Rambler
Растениям требуется 12–14 часов подсветки в зимний период — Actualno
Спортсмены включили ананас в рацион после анализа его свойств
Личинки и куколки используют разные дыхательные сегменты для звуковой защиты — Earth
Юрий Антонов опроверг слухи о скандале на "Песне года"
Исследователи нашли связь какао с биологическим возрастом
Эксперты предупреждают о нашествии постельных клопов в Великобритании
Пластиковые рассеиватели фар мутнеют из-за ультрафиолета и химии — Actualno
Яблоки выделяют этилен и ускоряют прорастание картофеля при совместном хранении
Сейчас читают
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Красота и стиль
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Выглядеть как миллион на корпоративе: стиль Рози Хантингтон-Уайтли вдохновляет моду зимы
Выглядеть как миллион на корпоративе: стиль Рози Хантингтон-Уайтли вдохновляет моду зимы
Последние материалы
Ветчину и моцареллу для используют начинки картофельной лазаньи
Потеря мышц замедляет обмен веществ и снижает силу — The Conversation
Спортсмены включили ананас в рацион после анализа его свойств
Влажность при сушке одежды повышает риск плесени — Ygeia Mou
Колокольчик средний высевают в мае
Глава Банка Италии прогнозирует отказ от доллара
Личинки и куколки используют разные дыхательные сегменты для звуковой защиты — Earth
Цветную капусту используют для легкого соуса к пасте — Buttalapasta
Юрий Антонов опроверг слухи о скандале на "Песне года"
Исследователи нашли связь какао с биологическим возрастом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.