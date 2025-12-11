Пустыня Катара скрывала массовую гибель древних чудовищ: мрачная тайна морского кладбища раскрыта

В Катаре найдено древнее кладбище морских коров возрастом 21 млн лет — BBC Wildlife

Пять десятилетий тайна катарской пустыни оставалась неразгаданной: среди песков лежало гигантское "кладбище" древних животных, происхождение которого долго вызывало вопросы. Сегодня учёные наконец выяснили, что скрывают эти кости, и открытие оказалось масштабнее, чем ожидалось. Об этом сообщает BBC Wildlife.

Окаменелости, пролежавшие под песком миллионы лет

На юго-западе Катара, в районе Аль-Масжабия, исследователи из Смитсоновского института и музеев Катара нашли одно из самых богатых в мире месторождений останков морских млекопитающих. Среди обнаруженных окаменелостей — акулы, дельфины, морские черепахи и новый вид морской коровы, получивший название Salwasiren qatarensis.

Возраст находок — около 21 миллиона лет. Это эпоха раннего миоцена, когда территория современного Катара находилась под водой и представляла собой прибрежную лагуну, богатую морской жизнью.

"Мы называли это место "кладбищем дюгоней", но не представляли, насколько оно велико и богато находками", — рассказывает Ферхан Сакал, археолог и руководитель отдела раскопок музеев Катара.

Окаменевшие кости впервые заметили геологи ещё в 1970-х годах, однако тогда они ошибочно приняли их за останки рептилий. Только спустя тридцать лет палеонтологи определили, что это древние морские коровы, предки современных дюгоней.

Как появился новый вид

После получения разрешений на раскопки в 2023 году учёные провели системное исследование региона. Выяснилось, что найденные животные принадлежат к новому виду — Salwasiren qatarensis, названному в честь страны, где он был обнаружен. Эти морские коровы напоминали современных дюгоней, но были заметно меньше, имели прямую морду и короткие клыки. У них сохранялись кости задних конечностей — признак переходного состояния между древними формами и нынешними полностью водными видами.

"Salwasiren qatarenis сохранил задние конечности, утратившиеся у современных дюгоней", — поясняют исследователи из Смитсоновского института.

Сравнение костей позволило сделать вывод: этот вид питался морской травой, как и его современные потомки, и, вероятно, жил стадами в мелководных районах древнего моря.

Древний морской пейзаж Катара

Аль-Масжабия, где сегодня тянутся пески и скалы, когда-то была частью прибрежной зоны, покрытой густыми зарослями морских трав. В слоях возрастом 21 миллион лет сохранились следы прежних экосистем, которые сменяли друг друга под воздействием климата и изменений уровня моря.

Наряду с морскими коровами здесь обнаружены барракудоподобных рыб и останков акул, доисторических дельфинов и черепах — всё это говорит о богатом биоразнообразии региона.

"Горные породы Аль-Масжабии фиксируют, как за миллионы лет менялись прибрежные экосистемы и какие факторы влияли на жизнь морских сообществ", — отмечает Сакал.

Учёные считают, что изучение этого месторождения может помочь понять, как современные экосистемы Персидского залива будут реагировать на изменения климата, уровня моря и солёности.

Значение открытия

Найденные останки дают возможность реконструировать целый морской ландшафт эпохи миоцена. Исследователи полагают, что Salwasiren qatarensis, как и современные дюгони, играли ключевую роль в поддержании экосистем — рыхлили донные отложения, расселяли морские растения и обеспечивали круговорот питательных веществ.

Это открытие сравнивают с чилийским месторождением Серро-Бальена, где в 2011 году были обнаружены десятки скелетов китов. В Катаре же количество участков с находками превышает 170, что делает Аль-Масжабию одним из крупнейших известных скоплений окаменелостей морских млекопитающих.

"Плотность находок позволяет предположить, что Salwasiren были важными "инженерами экосистем", как современные дюгони", — говорит Николас Пайенсон, куратор коллекции ископаемых морских млекопитающих Смитсоновского института.

Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Связь прошлого и настоящего

Современные дюгони до сих пор обитают в тёплых водах Персидского залива, всего в нескольких десятках километров от древнего месторождения. Здесь находится крупнейшее в мире стадо этих морских травоядных. Однако их существованию угрожают загрязнение, рост солёности воды и промышленное освоение побережья.

Морская трава, служащая основным кормом для дюгоней, исчезает, а вместе с ней снижается биоразнообразие. Учёные надеются, что изучение вымерших родственников поможет предсказать, как нынешние популяции смогут адаптироваться к будущим изменениям климата.

"Понимая, как древние морские сообщества переживали климатический стресс, мы можем выработать цели для сохранения Персидского залива", — поясняет Сакал.

Эти данные уже используются для моделирования сценариев изменения экосистемы и разработки программ охраны морской флоры региона.

Популярные вопросы

Что такое Salwasiren qatarensis

Это вымерший вид морской коровы, живший около 21 миллиона лет назад в водах древнего Персидского залива.

Почему это место называют кладбищем дюгоней

Потому что в пустыне обнаружены сотни останков животных, близких к современным дюгоням.

Чем важна находка для науки

Она помогает понять эволюцию морских экосистем и влияние климатических перемен на животных.

Можно ли увидеть эти окаменелости

Часть образцов экспонируется в музеях Катара, остальные находятся в научных коллекциях Смитсоновского института.