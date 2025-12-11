Пустыня Катара скрывала массовую гибель древних чудовищ: мрачная тайна морского кладбища раскрыта

Пять десятилетий тайна катарской пустыни оставалась неразгаданной: среди песков лежало гигантское "кладбище" древних животных, происхождение которого долго вызывало вопросы. Сегодня учёные наконец выяснили, что скрывают эти кости, и открытие оказалось масштабнее, чем ожидалось. Об этом сообщает BBC Wildlife.
На юго-западе Катара, в районе Аль-Масжабия, исследователи из Смитсоновского института и музеев Катара нашли одно из самых богатых в мире месторождений останков морских млекопитающих. Среди обнаруженных окаменелостей — акулы, дельфины, морские черепахи и новый вид морской коровы, получивший название Salwasiren qatarensis.
Возраст находок — около 21 миллиона лет. Это эпоха раннего миоцена, когда территория современного Катара находилась под водой и представляла собой прибрежную лагуну, богатую морской жизнью.
"Мы называли это место "кладбищем дюгоней", но не представляли, насколько оно велико и богато находками", — рассказывает Ферхан Сакал, археолог и руководитель отдела раскопок музеев Катара.
Окаменевшие кости впервые заметили геологи ещё в 1970-х годах, однако тогда они ошибочно приняли их за останки рептилий. Только спустя тридцать лет палеонтологи определили, что это древние морские коровы, предки современных дюгоней.
После получения разрешений на раскопки в 2023 году учёные провели системное исследование региона. Выяснилось, что найденные животные принадлежат к новому виду — Salwasiren qatarensis, названному в честь страны, где он был обнаружен. Эти морские коровы напоминали современных дюгоней, но были заметно меньше, имели прямую морду и короткие клыки. У них сохранялись кости задних конечностей — признак переходного состояния между древними формами и нынешними полностью водными видами.
"Salwasiren qatarenis сохранил задние конечности, утратившиеся у современных дюгоней", — поясняют исследователи из Смитсоновского института.
Сравнение костей позволило сделать вывод: этот вид питался морской травой, как и его современные потомки, и, вероятно, жил стадами в мелководных районах древнего моря.
Аль-Масжабия, где сегодня тянутся пески и скалы, когда-то была частью прибрежной зоны, покрытой густыми зарослями морских трав. В слоях возрастом 21 миллион лет сохранились следы прежних экосистем, которые сменяли друг друга под воздействием климата и изменений уровня моря.
Наряду с морскими коровами здесь обнаружены барракудоподобных рыб и останков акул, доисторических дельфинов и черепах — всё это говорит о богатом биоразнообразии региона.
"Горные породы Аль-Масжабии фиксируют, как за миллионы лет менялись прибрежные экосистемы и какие факторы влияли на жизнь морских сообществ", — отмечает Сакал.
Учёные считают, что изучение этого месторождения может помочь понять, как современные экосистемы Персидского залива будут реагировать на изменения климата, уровня моря и солёности.
Найденные останки дают возможность реконструировать целый морской ландшафт эпохи миоцена. Исследователи полагают, что Salwasiren qatarensis, как и современные дюгони, играли ключевую роль в поддержании экосистем — рыхлили донные отложения, расселяли морские растения и обеспечивали круговорот питательных веществ.
Это открытие сравнивают с чилийским месторождением Серро-Бальена, где в 2011 году были обнаружены десятки скелетов китов. В Катаре же количество участков с находками превышает 170, что делает Аль-Масжабию одним из крупнейших известных скоплений окаменелостей морских млекопитающих.
"Плотность находок позволяет предположить, что Salwasiren были важными "инженерами экосистем", как современные дюгони", — говорит Николас Пайенсон, куратор коллекции ископаемых морских млекопитающих Смитсоновского института.
Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.
Современные дюгони до сих пор обитают в тёплых водах Персидского залива, всего в нескольких десятках километров от древнего месторождения. Здесь находится крупнейшее в мире стадо этих морских травоядных. Однако их существованию угрожают загрязнение, рост солёности воды и промышленное освоение побережья.
Морская трава, служащая основным кормом для дюгоней, исчезает, а вместе с ней снижается биоразнообразие. Учёные надеются, что изучение вымерших родственников поможет предсказать, как нынешние популяции смогут адаптироваться к будущим изменениям климата.
"Понимая, как древние морские сообщества переживали климатический стресс, мы можем выработать цели для сохранения Персидского залива", — поясняет Сакал.
Эти данные уже используются для моделирования сценариев изменения экосистемы и разработки программ охраны морской флоры региона.
Что такое Salwasiren qatarensis
Это вымерший вид морской коровы, живший около 21 миллиона лет назад в водах древнего Персидского залива.
Почему это место называют кладбищем дюгоней
Потому что в пустыне обнаружены сотни останков животных, близких к современным дюгоням.
Чем важна находка для науки
Она помогает понять эволюцию морских экосистем и влияние климатических перемен на животных.
Можно ли увидеть эти окаменелости
Часть образцов экспонируется в музеях Катара, остальные находятся в научных коллекциях Смитсоновского института.
Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.