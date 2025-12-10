Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Купидон промахнулся — стрела попала в желудок: этот вид превращает брачный сезон в кровавый ритуал

Впервые зафиксированы нападения самок квакш на самцов — Университет Ньюкасла
Зоосфера

В мире животных даже проявления любви могут обернуться борьбой за жизнь. Австралийские учёные зафиксировали редкое поведение зелёных и золотистых квакш — самки этих амфибий во время брачного периода способны нападать на самцов и съедать их. Это открытие не только шокировало биологов, но и дало новое понимание того, как далеко может зайти естественный отбор.

Лягушка квакша
Фото: Red-eyed Tree Frog (Agalychnis callidryas) by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лягушка квакша

Опасное ухаживание

Исследователи с острова Коораганг в Новом Южном Уэльсе впервые увидели, как взрослая самка напала на самца прямо у водоёма. Всё началось с громкого визга, напоминающего крик боли. Когда учёные подошли ближе, они увидели самца, наполовину проглоченного более крупной самкой, которая тащила его к норе.

"Самец лягушки действительно пытался предотвратить это, поэтому он хватался за всё, что попадалось под руку, например за палки в земле, чтобы его не утащили", — рассказал научный сотрудник Университета Ньюкасла Джон Гулд.

Самец сумел вырваться, но наблюдение стало прорывным. За три последующих сезона исследователи зафиксировали ещё несколько подобных случаев. Этот тип поведения получил название сексуальный каннибализм — феномен, при котором самка поедает самца во время или после спаривания.

Подобные сцены встречаются не только среди амфибий. Например, у хищных млекопитающих — львиц или гиен — самки также проявляют агрессию в отношении самцов, особенно в период конкуренции за ресурсы.

Почему самки едят самцов

Каннибализм у земноводных — не новость. Головастики могут поедать друг друга, а взрослые лягушки нередко нападают на молодняк. Но впервые учёные заметили, что самки атакуют половозрелых самцов. Биологи считают, что такое поведение связано с половым отбором и энергетическими потребностями самки в брачный сезон.

"Существует большая вероятность того, что самки могут использовать самцов не только в качестве партнёров для размножения, но и в качестве добычи", — отмечает научный сотрудник Университета Ньюкасла Джон Гулд.

Во время брачного периода самцы призывают партнёрш громкими звуками, а самки, выбирая, оценивают силу и тембр крика. Чем он глубже и мощнее, тем выше шанс понравиться. Слабый, резкий зов, напротив, может вызвать не интерес, а агрессию. Для самца песня становится буквально вопросом жизни и смерти. Об этом сообщает Ecology and Evolution.

Когда естественный отбор становится жестоким

Это открытие добавило новый штрих в понимание эволюции. Возможно, каннибализм помогает самкам отбирать лучших партнёров и избавляться от слабых. С другой стороны, некоторые самки нападают уже после спаривания, чтобы восполнить энергию, как это делают богомолы или пауки.

"Для самцов лягушек это рискованно. Они из кожи вон лезут, чтобы найти себе пару, но им приходится идти на дополнительный риск, что их могут использовать в качестве добычи", — говорит научный сотрудник Университета Ньюкасла Джон Гулд.

Учёные полагают, что подобное поведение помогает регулировать численность популяции и повышает качество потомства, хотя может и снижать генетическое разнообразие.

Сравнение с другими животными

Сексуальный каннибализм известен и у других видов: богомолы обезглавливают партнёров, самки пауков съедают самцов после спаривания, а у скорпионов агрессия может быть формой защиты. Но лягушки уникальны тем, что проявляют и межвидовой каннибализм — нападают даже на других земноводных. Это делает их интереснейшим примером естественного отбора в действии.

Схожие формы поведения встречаются и у рептилий. Например, питоны нередко нападают на собственное потомство — это редкое, но подтверждённое явление, также связанное с инстинктами выживания.

Популярные вопросы о лягушках и каннибализме

1. Почему самки лягушек поедают самцов?

Основная причина — естественный отбор и энергетическая выгода: слабые самцы становятся жертвой, а сильные передают гены потомству.

2. Происходит ли это у других видов?

Да. Аналогичное поведение наблюдается у богомолов, скорпионов и некоторых рыб.

3. Опасен ли каннибализм для популяции?

Если таких случаев немного, они регулируют численность. Но при массовом распространении могут сократить количество самцов.

4. Можно ли наблюдать подобное в неволе?

Да, однако в террариумах специалисты обычно разделяют особей по размеру и полу, чтобы предотвратить агрессию.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука биология животные австралия
