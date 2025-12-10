Отец-герой из глубин: редкий обитатель с рубиновыми глазами поразил жителей Приморья

Она выглядит так, будто только что вынырнула из детской сказки — в полосатой "пижаме", с большими глазами, которые светятся в темноте, и с манерами настоящего героя. В Приморском океанариуме теперь можно увидеть одну из самых необычных обитательниц тропических морей — сферамия нематоптера, более известная как рыба-пижама.
Эта небольшая рыбка из семейства апогоновых известна не только своим пёстрым видом, но и удивительным поведением. В отличие от большинства обитателей морей, заботу о потомстве здесь берёт на себя самец. После того как самка отложит икру, папа аккуратно собирает её и помещает прямо в рот — туда, где будущие мальки проведут свои первые 8-10 дней.
"Самец полностью отказывается от пищи, чтобы не повредить кладку. Он терпит голод до тех пор, пока мальки не окрепнут и не смогут выплыть сами", — отмечают сотрудники океанариума.
Такой способ вынашивания икры — уникальное проявление родительской заботы. За это время рыба не только не питается, но и старается держаться в стороне от активных сородичей, чтобы не подвергать потомство опасности.
К слову, подобным образом заботятся о потомстве и некоторые другие морские обитатели - например, самцы морских коньков, которые вынашивают малышей в специальном "кармане".
Не менее удивительны глаза этой миниатюрной красавицы. Они будто созданы для ночных приключений. В полумраке аквариума глаза рыбы-пижамы сияют зелёными и рубиновыми отблесками — почти как у кошки.
Причина — в особом строении органа зрения: на задней стенке глаза расположен отражающий слой, который усиливает свет. Это позволяет рыбке уверенно ориентироваться в темноте и находить мелкий планктон — её основной источник питания.
Светящиеся глаза помогают и в защите. В глубинах коралловых рифов этот оптический эффект сбивает с толку хищников, затрудняя прицеливание. Об этом сообщает Приморский океанариум.
Пестрая окраска тела — ещё одно чудо эволюции. Рыба-пижама словно разделена на две части: передняя часть — серебристая, а задняя украшена крупными контрастными пятнами и полосами.
Такое сочетание не случайно. В коралловых рифах Тихого океана эта расцветка служит идеальной маскировкой: хищнику трудно понять, где у рыбы голова, а где хвост. Поэтому нападение становится менее вероятным.
В природе сферамии живут стайками — по 10-15 особей. Они скрываются среди анемонов и кораллов, превращаясь в подвижную мозаику, в которой трудно различить отдельную рыбку.
Рыба-пижама родом из тёплых вод Индо-Тихоокеанского региона. Её можно встретить у берегов Индонезии, Филиппин и Папуа — Новой Гвинеи. Однако теперь с ней могут познакомиться и жители Дальнего Востока.
"Эта яркая и миролюбивая рыба быстро стала одной из любимиц публики. Посетители особенно ждут момента, когда можно увидеть самца, вынашивающего икру", — рассказывают в Приморском океанариуме.
Экспозиция, в которой живут сферамии, оформлена так, чтобы воссоздать условия кораллового рифа. Там можно увидеть и других экзотических соседей — креветок-санитаров, морских коньков и разноцветных губанов.
Интерес к редким видам морской фауны растёт — в океанариумах по всему миру показывают таких обитателей, как рыба-дракон, способная излучать собственный свет в глубинах океана.
Любители морских аквариумов всё чаще интересуются этой необычной разновидностью. Сферамия нематоптера приживается в неволе, но требует стабильных условий.
Плюсы:
Минусы:
Потому что в её глазах есть отражающий слой, усиливающий свет, как у кошек. Это помогает охотиться в темноте.
Обычно от 8 до 10 дней, пока мальки не будут готовы к самостоятельной жизни.
Да, но только в морском аквариуме с подходящей температурой и солёностью воды.
Она предпочитает мелкий планктон, креветок и личинок насекомых.
Из-за характерной расцветки: полосы и пятна создают эффект полосатого костюма.
История рыбы-пижамы — напоминание о том, как удивительно разнообразна природа. Даже в самых крошечных созданиях скрывается сила, нежность и инстинкт самопожертвования. Самец, готовый голодать ради будущего потомства, — редкий пример заботы, достойный восхищения. Его светящиеся глаза и причудливый наряд делают это существо настоящей жемчужиной океанариума. Наблюдая за ней, понимаешь: мир под водой не менее трогателен, чем на суше, и каждая его обитательница — маленькое чудо, заслуживающее внимания и бережного отношения.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.