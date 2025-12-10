Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Отец-герой из глубин: редкий обитатель с рубиновыми глазами поразил жителей Приморья

Самец рыбы пижамы голодает до 10 дней ради потомства — Приморский океанариум
Зоосфера

Она выглядит так, будто только что вынырнула из детской сказки — в полосатой "пижаме", с большими глазами, которые светятся в темноте, и с манерами настоящего героя. В Приморском океанариуме теперь можно увидеть одну из самых необычных обитательниц тропических морей — сферамия нематоптера, более известная как рыба-пижама.

Рыба-пижама
Фото: Six Line Wrasse - Pseudocheilinus hexataenia by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рыба-пижама

Отцы-герои под водой

Эта небольшая рыбка из семейства апогоновых известна не только своим пёстрым видом, но и удивительным поведением. В отличие от большинства обитателей морей, заботу о потомстве здесь берёт на себя самец. После того как самка отложит икру, папа аккуратно собирает её и помещает прямо в рот — туда, где будущие мальки проведут свои первые 8-10 дней.

"Самец полностью отказывается от пищи, чтобы не повредить кладку. Он терпит голод до тех пор, пока мальки не окрепнут и не смогут выплыть сами", — отмечают сотрудники океанариума.

Такой способ вынашивания икры — уникальное проявление родительской заботы. За это время рыба не только не питается, но и старается держаться в стороне от активных сородичей, чтобы не подвергать потомство опасности.

К слову, подобным образом заботятся о потомстве и некоторые другие морские обитатели - например, самцы морских коньков, которые вынашивают малышей в специальном "кармане".

Светящиеся глаза и ночная охота

Не менее удивительны глаза этой миниатюрной красавицы. Они будто созданы для ночных приключений. В полумраке аквариума глаза рыбы-пижамы сияют зелёными и рубиновыми отблесками — почти как у кошки.

Причина — в особом строении органа зрения: на задней стенке глаза расположен отражающий слой, который усиливает свет. Это позволяет рыбке уверенно ориентироваться в темноте и находить мелкий планктон — её основной источник питания.

Светящиеся глаза помогают и в защите. В глубинах коралловых рифов этот оптический эффект сбивает с толку хищников, затрудняя прицеливание. Об этом сообщает Приморский океанариум.

Яркая "пижама" как броня

Пестрая окраска тела — ещё одно чудо эволюции. Рыба-пижама словно разделена на две части: передняя часть — серебристая, а задняя украшена крупными контрастными пятнами и полосами.

Такое сочетание не случайно. В коралловых рифах Тихого океана эта расцветка служит идеальной маскировкой: хищнику трудно понять, где у рыбы голова, а где хвост. Поэтому нападение становится менее вероятным.

В природе сферамии живут стайками — по 10-15 особей. Они скрываются среди анемонов и кораллов, превращаясь в подвижную мозаику, в которой трудно различить отдельную рыбку.

Дом под куполом океанариума

Рыба-пижама родом из тёплых вод Индо-Тихоокеанского региона. Её можно встретить у берегов Индонезии, Филиппин и Папуа — Новой Гвинеи. Однако теперь с ней могут познакомиться и жители Дальнего Востока.

"Эта яркая и миролюбивая рыба быстро стала одной из любимиц публики. Посетители особенно ждут момента, когда можно увидеть самца, вынашивающего икру", — рассказывают в Приморском океанариуме.

Экспозиция, в которой живут сферамии, оформлена так, чтобы воссоздать условия кораллового рифа. Там можно увидеть и других экзотических соседей — креветок-санитаров, морских коньков и разноцветных губанов.

Интерес к редким видам морской фауны растёт — в океанариумах по всему миру показывают таких обитателей, как рыба-дракон, способная излучать собственный свет в глубинах океана.

Плюсы и минусы содержания рыбы-пижамы в аквариуме

Любители морских аквариумов всё чаще интересуются этой необычной разновидностью. Сферамия нематоптера приживается в неволе, но требует стабильных условий.

Плюсы:

  • Спокойный характер и совместимость с другими мирными видами;
  • Уникальная окраска, делающая аквариум живописным;
  • Интересное поведение и забота о потомстве.

Минусы:

  • Повышенные требования к чистоте воды и температуре;
  • Нуждается в постоянном наблюдении во время нереста;
  • Может страдать от недостатка корма в стрессовых ситуациях.

Популярные вопросы о рыбе-пижаме

Почему у рыбы-пижамы светятся глаза?

Потому что в её глазах есть отражающий слой, усиливающий свет, как у кошек. Это помогает охотиться в темноте.

Сколько времени самец держит икру во рту?

Обычно от 8 до 10 дней, пока мальки не будут готовы к самостоятельной жизни.

Можно ли держать такую рыбу дома?

Да, но только в морском аквариуме с подходящей температурой и солёностью воды.

Чем питается рыба-пижама?

Она предпочитает мелкий планктон, креветок и личинок насекомых.

Почему её называют "в пижаме”?

Из-за характерной расцветки: полосы и пятна создают эффект полосатого костюма.

История рыбы-пижамы — напоминание о том, как удивительно разнообразна природа. Даже в самых крошечных созданиях скрывается сила, нежность и инстинкт самопожертвования. Самец, готовый голодать ради будущего потомства, — редкий пример заботы, достойный восхищения. Его светящиеся глаза и причудливый наряд делают это существо настоящей жемчужиной океанариума. Наблюдая за ней, понимаешь: мир под водой не менее трогателен, чем на суше, и каждая его обитательница — маленькое чудо, заслуживающее внимания и бережного отношения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
