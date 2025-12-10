Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Лес шепчет — и медведь начинает жор: природа открывает зверю двери, закрытые для человека

Медведи съедают более 700 кг ягод за сезон
Зоосфера

Каждый год перед наступлением холодов бурые медведи начинают стремительно увеличивать массу тела, превращая осень в период бесконечной охоты за калориями. Многим известно, что этим животным нужно накопить солидный слой подкожного жира, но реальный масштаб их подготовки к зиме зачастую недооценивают. Набор веса у медведя — сложная биологическая стратегия, в которой задействованы тысячи генов, биохимические процессы и особенности пищевого поведения. Об этом сообщает Дзен-канал "Книга животных".

Медведь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медведь

Почему медведям требуется такой огромный запас жира

Жизнь медведя полностью подчинена сезонности: лето и осень — это время максимально активного питания. Чтобы пережить длительную зимнюю спячку, животное должно создать равномерный жировой слой не менее трёх сантиметров по всему телу. В удачные годы этот показатель может возрастать в несколько раз, и тогда медведи буквально превращаются в живой резервуар энергии. У некоторых особей доля жира достигает 30-40%, что позволяет пережить морозы, минимизировать энергозатраты и благополучно выйти из укрытия весной.

Набор веса невозможен без перестройки метаболизма. Именно отсутствие доступа к еде зимой вынуждает организм медведя заранее накопить значительно больше питательных веществ, чем требуется при обычной активности. Этот физиологический процесс служит примером того, насколько эффективно природа адаптирует животных к суровым условиям.

Что и сколько ест медведь перед спячкой

Осенняя активность медведя напоминает бесконечный сбор урожая. Только за ягодный сезон взрослый лесной медведь способен съесть свыше 700 килограммов плодов. Калорийность такой пищи относительно невысокая, поэтому животному приходится почти непрерывно искать съедобные растения, не обходя стороной корневища, орехи и насекомых. Нередко в рацион входят и остатки добычи других хищников.

Близость сельхозугодий делает меню медведя ещё разнообразнее. Животные активно посещают поля с зерновыми культурами, особенно овсом: он обладает высокой калорийностью и помогает быстрее накапливать энергию. По мере сокращения светового дня и понижения температуры активность медведей возрастает — они стремятся "схватить" всё, что предоставляет природа, пока земля не укрыта снегом.

Отдельное место в рационе занимает рыба. Особенно это заметно у популяций на Дальнем Востоке и Аляске, где сезонный ход лососевых становится ключевым источником питательных веществ. Пока рыба поднимается вверх по реке, медведи проводят у воды большую часть суток. Они предпочитают питаться наиболее калорийной частью добычи — икрой — чтобы использовать ограниченный объём желудка максимально эффективно. Рыбу целиком медведи едят только в начале сезона, когда их организм остро нуждается в питательных веществах, или при осеннем дефиците калорий.

Как медведь выдерживает избыточные калории и колоссальные нагрузки

Поиск пищи занимает у медведя до двадцати часов в сутки. Для человека подобная нагрузка была бы невыносимой, но природа предусмотрела удивительный механизм защиты зверя от последствий такой гиперактивности. В генотипе медведей обнаружен комплекс из тысяч генов, регулирующих переносимость высоких калорийных нагрузок, предотвращающих повреждение органов и позволяющих безопасно накапливать жир. Эти гены также участвуют в переходе организма в состояние спячки, снижая расход энергии и контролируя уровень ключевых веществ в крови.

Кишечник медведя играет важную роль в подготовке к зимовке. В конце осени активность пищеварительных желез резко возрастает, что обеспечивает максимально эффективное усвоение калорий. Затем перед спячкой процессы в кишечнике замедляются до минимума. Мышечная ткань перестаёт увеличиваться и переходит на питание за счёт липидов, что резко отличает медведей от человека, чей организм использует жиры только при высоких нагрузках или дефиците пищи.

Состав микрофлоры кишечника также изменяется. В период активного набора массы у медведей увеличивается доля бактерий, способствующих более быстрому накоплению жира. Подобные процессы наблюдаются и у людей, однако у животных они выражены значительно сильнее, что обеспечивает более эффективную подготовку к зимним условиям.

Волшебство бурого жира: уникальный инструмент выживания медведей

Одним из главных секретов успешной зимовки является бурый жир — особая ткань с высокой биологической активностью. Он существенно отличается от привычного для человека белого жира, который в основном служит пассивным запасом энергии. В буром жире находится множество митохондрий, участвующих в выработке тепла. Благодаря этому медведь может поддерживать стабильную температуру тела даже в неподвижном состоянии.

Эта ткань не только согревает организм, но и участвует в выработке витаминов и гормонов, способствующих поддержанию жизненно важных функций. Бурый жир есть у всех млекопитающих, включая человека, но у взрослых людей он присутствует в минимальном количестве, тогда как медведи создают его запасы в значительных объёмах. Если речь идёт о беременной самке, ей требуется особенно крупный запас — до пятидесяти килограммов, чтобы обеспечить выживание потомства.

Как медведи набирают жир в зависимости от среды обитания

Набор массы происходит у всех бурых медведей, но условия жизни определяют скорость и объём накапливаемых запасов. Лесные медведи активно собирают растительную пищу, что требует больших временных затрат и постоянного поиска ягод и кореньев. Их рацион менее калориен, поэтому для поддержания оптимального темпа накопления энергии они вынуждены дольше оставаться активными.

Медведи, живущие у побережья или вблизи нерестовых рек, находятся в более выгодных условиях. Рыба обеспечивает значительно более высокий уровень калорийности, чем любая растительная пища, поэтому набор веса происходит быстрее. В годы мощного нереста медведи достигают рекордных показателей по массе, что напрямую влияет на успешность зимовки и здоровье потомства.

Сравнивая стратегии разных популяций, становится понятно, что ключевой фактор — доступность калорийных ресурсов. Чем выше энергетическая ценность пищи, тем быстрее животное создаёт запасы и тем раньше уходит в спячку.

Популярные вопросы о наборе жира медведями

Почему медведи так много едят осенью?
Им необходимо накопить крупный запас энергии, который позволит пережить месяцы без пищи в период спячки.

Сколько медведь может съесть за сезон?
Только ягод лесной медведь потребляет более 700 килограммов, не считая рыбы, кореньев и других источников питания.

Правда ли, что бурый жир помогает медведям не замерзнуть?
Да, бурый жир активно генерирует тепло благодаря особой структуре клеток и играет ключевую роль в успешной зимовке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы осень животные биология
